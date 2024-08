Mihai Tudose, despre criticile PNL. „Nu-i ține nimeni la guvernare, să se ducă acasă, românii vor decide”

Mihai Tudose, președintele Consiliului Național al PSD, a vorbit, luni seară, despre alegerile prezidențiale, spunând că este „teoretic” de acord ca Marcel Ciolacu să rămână la șefia partidului dacă va pierde alegerile prezidențiale. Tudose a lansat și o serie de ironii la adresa prim-vicepreședintelui PNL, Rareș Bogdan.

„A greşit partidul? Nu, n-a greşit partidul”

Mihai Tudose, președintele Consiliului Național al , a fost de acord, luni seară, cu faptul că liderul social-democraților, , să rămână la conducerea partidului în caz că va pierde alegerile prezidențiale, după ce a fost desemnat candidat oficial, la Congresul PSD de sâmbătă.

ADVERTISEMENT

Tudose a declarat că au existat situații în care președinți ai social-democaților și-au pierdut funcția de conducere a partidului, după ce au înregistrat eșecuri la prezidențiale dar aceasta din cauza greșelilor lor din campaniile electorale, nu ale partidului, exemple fiind, a spus el, Mircea Geoană și Adrian Năstase

„Nu s-a întâmplat din mai multe motive. Fiindcă că până acum noi am avut campanii electorale pierdute nu din cauza partidului, ci din cauza candidatului. Au fost câteva gafe făcute în ultima săptămână, chiar în ultima dezbatere televizată, care ne-a îngropat candidatul, partidul nu a greşit cu nimic. Au fost scăpări. Nu partidul s-a dus la Vîntu, acea celebră fază care l-a îngropat pe Geoană atunci. Nici măcar nu a reacţionat cum trebuie (…) Partidul care a fost de vină? Nu! El a fost de vină. Vă mai dau un exemplu: Adrian Năstase. Adrian Năstase, la ultima dezbatere televizată, a spus că nu are nevoie de voturile PRM-iştilor, că nu are nevoie de voturile extremiştilor. Toţi extremiştii peste două zile s-au dus şi au votat Traian Băsescu şi s-a închis. A mutat 15-20% din electorat atunci, în cinci minute. A greşit partidul? Nu, n-a greşit partidul”, a explicat Tudose la Digi 24.

ADVERTISEMENT

„Geoană nu încurcă pe nimeni”

Totuși, Mihai Tudose a spus că Marcel Ciolacu ar trebui să rămână la conducerea PSD, dacă va rata cursa către Cotroceni. „De data asta va fi altfel dacă el joacă cărţile… nu poţi să fii sigur pe o victorie, dom-le gata, te duci şi câştigi şi dacă nu câştigi e doar vina ta. Poate greşeşte partidul cu ceva, poate facem toţi tot ce se poate şi nu câştigă. Nu poţi să-i impuţi aşa ceva, îi impui lui: bă, tu te duci, decontezi tu! Nu, că nu e vina ta”, a spus președintele Consiliului Național al PSD.

În legătură cu o candidatură a lui Mircea Geoană la alegerile prezidențiale, ca posibil pericol pentru social-democrați, Mihai Tudose a spus că Geoană „nu încurcă pe nimeni”. „E între 5 şi 7%. Punct. Nu încurcă deloc. Nu încurcă pe nimeni, nu”, a spus Tudose , în vreme ce, a precizat el, PSD își propune „35%, dacă nu mai sus”.

ADVERTISEMENT

„Dacă scoți seabia, așteaptă-te să scoată și celălalt ceva din teacă”

În legătură cu comentariile prim-vicepreședintelui PNL, Rareș Bogdan, potrivit cărora PSD se pregătește să guverneze cu AUR, Tudose a răspuns: „Comentăm ce spune Rareș Bogdan? După ce a tras el concluzia asta? Am spui noi treaba asta? Nu am spus-o. Poate i-am băgat noi un pic în corzi, dar noi la Congres am contextualizat în ce situație și unde suntem acum, ca țară. Că ne-am săturat și noi să tot fim acuzați cu deficitul. Păi, deficitul voi l-ați dublat, voi l-ați aruncat în aer, nu noi. Nu noi am luat împrumuturi de sute de milioane de euro, miliarde, care s-au dus de nu le mai găsește nimeni nicăieri. Dacă scoți seabia, așteaptă-te să scoată și celălalt ceva din teacă, o sabie mai mică, mai mare. Nu le place acum, ok. Ce? Să-i lăudăm pentru ce au făcut în pandemie și după aia? Nu putem”.

„Nu-i ține nimeni la guvernare, să se ducă acasă”

Mihai Tudose i-a replicat liderului PNL și după alt comentariu făcut de acesta: „Am fost nevoiți să înghițim o meduză și să guvernăm împreună cu cei de la PSD”. „Nu știu ce mănâncă domnia sa dimineața, la prânz și seara. E treaba domniei sale (…) Probabil omul avea o sursă de inspirație în chestia asta, că cică meduzele n-au creier și se descurcă în viață de miliarde de ani. Pentru el, probabil e o veste bună că pot și fără creier. Nu-i ține nimeni la guvernare, să se ducă acasă. Dacă stă cu meduza și alte nevertebrate p-acolo. Îi ține cineva cu forța? După alegeri va fi un moment T0 în care românii vor decide. Vor cu noi, vor cu meduzele, nu știu. E simplu”, a spus Tudose.