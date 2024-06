Mihai Tudose, despre un candidat comun PSD-PNL la prezidențiale. „Vedem cine are mai multe şanse, cine are un program mai bun”

Mihai Tudose, vicepreședintele PSD, a declarat că social-democrații și liberalii ar putea merge cu un candidat comun la alegerile prezidențiale din septembrie, estimând că „toate posibilitățile sunt pe masă”, dar trebuie mai întâi făcută o analiză după alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie.

„De la unii sau de la ceilalţi, vedem cine are mai multe şanse”

Mihai Tudose, vicepreședintele , a spus că nu poate fi exclus ca social-democrații și liberalii să aibă un candidat comun la alegerile prezidențiale din 15 septembrie. „De ce nu? De ce nu?”, a spus el. „De la unii sau de la ceilalţi, vedem cine are mai multe şanse, cine are un program mai bun. S-ar putea să nu ajungem la nicio concluzie şi atunci se va merge separat (…). Eu am spus că toate posibilităţile sunt pe masă”, a declarat Mihai Tudose la Digi 24.

Înainte de o decizie privind un candidat comun la prezidențiale, sau nu, Mihai Tudose a spus că urmează să fie făcută o analiză după alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie, și că „toate posibilitățile sunt deschise”.

„Să nu uităm că aceste alegeri nu sunt numai europarlamentare, sunt şi alegeri locale. Pe data de 10, 11 va fi o analiză la ceea ce s-a întâmplat şi ce au decis românii. În funcţie de asta, vedem cum ne aşezăm şi toate posibilităţile sunt deschise. (…) Poate fiecare să aibă candidatul propriu la preşedinţie, să avem liste separate la Parlamentul naţional, alegeri generale, cu toate astea să guvernăm împreună. Vedem ce decid românii acum”, a declarat vicepreședintele PSD.

„Fără listă comună la europarlamentare ne încăieram”

Mihai Tudose, care coordonează și campania PSD la alegerile din acest an, a subliniat, spune el, importanța listei comune a social-democraților și liberalilor la alegerile pentru . În caz că nu ar fi avut aceaastă listă, cele două partide s-ar fi „încăierat”, spune el, așa cum au făcut-o echipele ambelor partide în teritoriu.

„Au fost încăierări locale, am mai spus-o şi scuzaţi-mi exprimarea mai dură. Dacă nu aveam această listă comună, ne încăieram şi la europarlamentare cum s-au mai încăierat echipele PSD cu PNL pe la locale. Ne băteam pe acelaşi scaun, practic şi ne încăieram. Şi apoi ajungeam la Bruxelles gata supăraţi unii pe alţii. Ideea ca acolo un număr cât mai mare de eurodeputaţi reprezentând România să aibă aceeaşi voce, să ţină de acelaşi băţ, să reprezinte interesele României în comun, cumva în oglindă cu guvernarea comună din România, devenea o poveste mai spre SF, aşa”, a spus Mihai Tudose.