Mihai Tudose e categoric: „Dacă Ilie Bolojan demisionează, în 24 de ore avem un alt premier. Va fi o nouă Românie”

Fostul premier Mihai Tudose a vorbit despre posibila demisie a lui Ilie Bolojan, spunând că România poate avea un nou premier în doar 24 de ore.
Daniel Spătaru
23.09.2025 | 18:10
Mihai Tudose consideră că PSD cu greu va mai putea colabora cu Ilie Bolojan în funcția de premier Foto: Hepta

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose consideră că nu va exista nicio o criză politică în cazul în care premierul Ilie Bolojan îşi va da demisia. În 24 de ore România va avea un nou premier, a opinat social-democratul, într-o declaraţie făcută la Bruxelles.

„Nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână”

Mihai Tudose subliniază că PSD nu a cerut demisia lui Ilie Bolojan, dar chiar dacă actualul premier ar renunţa la funcţie asta n-ar trebui să fie o problemă, deoarece protocolul a fost semnat cu partidele din coaliţie, nu cu persoana Ilie Bolojan.

„Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână. Noi avem un protocol semnat cu celelalte partide din coaliție, cu PNL-ul, cu USR-ul, UDMR-ul și cu minoritățile. Dacă domnul Bolojan, nu știu, își duce la capăt amenințarea sau promisiunea, că înțeleg că și ieri (luni – n.r.) a zis că el demisionează… Noi nu i-am cerut demisia, îi cerem să țină cont de niște realități, niște modele economice și niște efecte ușor de preconizat ale unor măsuri haotice pe care le ia”, a spus Mihai Tudose.

„Dimineaţă şi-a dat demisia, a doua zi avem altă Românie”

În continuare, europarlamentarul PSD a explicat ce ar urma unei eventuale demisii a lui Ilie Bolojan şi că nu vor exista negocieri sau tergiversări legate de culoarea politică a viitorului şef al guvernului. Conform protocolului, tot cei de la PNL vor desemna noul prim-ministru.

„Acest lucru se rezolvă în 24 de ore. Dimineață și-a dat demisia, la prânz avem un alt prim-ministru, după-amiază sunt audierile, seara se depune jurământul, a doua zi avem o altă Românie”, a mai spus Tudose.

Întrebat dacă PSD mai poate să lucreze cu actualul premier, Mihai Tudose, el însuşi fost prim-ministru, s-a declarat destul de sceptic. „Noi încercăm, dar după ultimele experiențe în comun…”, a spus europarlamentarul social-democrat, fără să îşi încheie fraza.

Ilie Bolojan şi liderii celorlalte partide din coaliţia guvernamentală s-au întâlnit marţi cu preşedintele Nicuşor Dan, în urma discuţiilor stabilindu-se prelungirea plafonării preţului la alimentele de bază pentru încă şase luni, până pe 31 martie 2026. Subiectul a provocat în ultimele săptămâni disensiuni între membrii coaliţiei, premierul Bolojan şi o parte a liberalilor dorind eliminarea plafonării.

