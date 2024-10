Mihai Tudose face praf proiectul România Educată: ”Numai educată nu e”

, a declarat în cadrul talk-show-lui politic și social TATULICI LA FANAT1K, difuzat pe fanatik.ro, că România ”numai educată nu e”.

”Nu are nimic de a face cu educația”

Președintele Consiliului Național al PSD , România Educată, despre care a spus că nu are nimic de a face cu educația.

”Marele proiect România Educată nu are nimic de a face cu educația, în sensul de educație, ci doar au mai făcut 10.000 de structuri în sistemul de învățământ. Eu am sperat într-un concept integrat frumos, care să țină cont și de cei șapte ani de acasă și de partea punitivă la educație”, a declarat social-democratul în cadrul emisiunii moderate de legendarul jurnalist Mihai Tatulici, la FANATIK.

Mihai Tudose a subliniat că în România sunt 20 de milioane de oameni și nu poate un singur om să schimbe lucrurile într-o singură zi, deoarece ”nu îl ascultă nimeni. Și noi continuăm să aruncăm gunoiul pe stradă”.

”Vedem toată ziua la televizor cetățeni revoltați că e mizerie la ei la bloc. La ei la bloc e un metru de gunoaie sub geam, eu mă îndoiesc că au venit elvețienii să arunce gunoiul acolo. L-au aruncat ei de sus și acum e de vină cineva că nu a venit să îl ia de acolo, containerul fiind 20 de metri mai încolo, efectiv gol”, a mai spus europarlamentarul PSD.

Potrivit lui, ”dacă vii și îi dai amendă plânge că nu are cu ce să o plătească că are și patru copii și nu are cu ce să îi hrănească”.

De asemenea, politicianul a afirmat că autoritățile trebuie să găsească o soluție prin care să îi convingă pe oameni să renunțe la acest obicei.

”Trebuie să găsim o modalitate să îi convingem să nu mai facă. Domnule, dai amenzi, dar haide-ți să pornim și de la noi, să pornească de la toată lumea”, a transmis Mihai Tudose la TATULICI LA FANAT1K.

”Unele guvernări au fost mai bune decât altele”

Reprezentantul PSD este de părere că astfel de lucruri trebuie făcute în echipă ”că dacă numai noi doi păstrăm curățenia nu am făcut nimic. La un moment dat te lași că ți se pare inutil demersul”.

Mai mult, el a ținut să menționeze că, de-a lungul timpului, România a fost guvernată și bine, dar și rău. ”Evident, sunt adevăruri relative, noțiuni relative, dar prin comparație s-a văzut că unele guvernări au fost mai bune decât altele”.

”Câteodată suntem ca melcul acela din celebra poveste din matematică, problema cu melcul, care face trei metri ziua în sus și un metru noaptea în jos. La noi face din când în când un metru în sus și din când în când un metru în jos”, a conchis Mihai Tudose.

