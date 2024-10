Mihai Tudose față în față cu Mihai Tatulici la FANAT1K. Are sau nu are card fostul premier: “M-am emancipat”

Mihai Tudose, fost premier social democrat, actual europarlamentar și președinte al Consiliului Național al PSD, a fost primul invitat al lui Mihai Tatulici la .

Mihai Tudose față în față cu Mihai Tatulici la FANAT1K

TATULICI la FANAT1K a vrut să știe cum s-a schimbat omul politic Mihai Tudose în cele mai bine de trei decenii de activitate.

“De 30 de ani fac politică. Nu știu cum ar fi fost viața fără. Perioada în care am fost în guvern, și ministru al economiei, și prim-ministru a avut o mulțime de lucruri bune câteodată și foarte rele altă dată.

Și un anumit tip de nemulțumire, când își dai seama că multe lucruri pot fi făcute, dar nu se fac din motive care nu țin de acele forțe oculte (…). Nu, nu le facem că suntem noi… niște fraieri. (…)

Am (card n.r.). Aduceți-vă aminte de contextul în care făceam acel lucru (pledoaria pentru bani cash n.r.).

Eu eram prim-ministru, trebuia să închid bugetul, anul fiscal cu un deficit sub 3, și mie toate băncile din România îmi raportau pierderi. Și nu de un an-doi, de trei. Și am zis dom’le, hai să nu mai lucrăm cu băncile”, a explicat Mihai Tudose în cadrul primei ediții a emisiunii TATULICI la FANAT1K, emisiune transmisă live pe FANATIK în fiecare zi de luni, miercuri și joi, de la 18:00.

Premierul fără card

Pe 29 august 2017, Mihai Tudose, la vremea aceea șef al Guvernului declara că refuză ca salariul “să-i fie pus pe card” în urma unei experiențe neplăcute cu băncile.

“Am refuzat să-mi pun leafa pe card ca să-i dau băncii bani de câte ori folosesc cardul. Nu vreau să-i dau. Consider că nu-i merită”, spunea la acel moment social-democratul.

Ulterior, politicianul și-a nuanțat declarațiile afirmând într-o intervenție la TVR 1 că nu are nevoie de cont bancar pentru că salariul de prim-ministru, încape într-un plic subțire, iar banii dispar repede, fiind și căsătorit.

“Nu am bani în bancă pentru că nu am ce pune. Ăştia-s banii… (…) Aveţi impresia că este un salariu chiar atât de mare ca prim-ministru să umbli cu două sacoşe după tine? Am o veste proastă: încape într-un plic subţire (…) Mai e ceva. Sunt şi căsătorit, dispare repede”, mai spunea, în urmă cu șapte ani, Mihai Tudose.

