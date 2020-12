Mihai Tudose, ironie la adresa lui Călin Popescu Tăriceanu: „A supraviețuit la cinci căsătorii, dar l-a omorât Ponta”

Vicepreședintele PSD, Mihai Tudose, a comentat într-un mod ironic eșecul Pro România la alegerile parlamentare.

Partidul lui Victor Ponta fuzionase cu ALDE, astfel că pe liste se afla și Călin Popescu Tăriceanu, însă pragul electoral de 5% a fost ratat.

„Tăriceanu a supravieţuit la cinci căsătorii şi l-a omorât Ponta. S-a asanat puţin clasa politică”, a declarat Mihai Tudose la Antena 3.

Mihai Tudose l-a ironizat pe Călin Popescu Tăriceanu

Conform ultimelor date comunitate de BEC, Pro România a obținut 4.17% la Camera Deputaților și 4.22% la Senat. Lovitura nu a fost suportată de Victor Ponta, care s-a retras, cel puțin temporar, din politică.

Victor Ponta deschidea lista partidului în București la Camera Deputaților, în timp ce Călin Popescu Tăriceanu deschidea lista la Senat.

„Multumesc din suflet tuturor celor care mi-au fost alaturi in acest proiect🙏 Acum este timpul pentru familie, pentru prieteni adevarati, noi proiecte si noi provocari ! Numai bine prietenilor – numai bine tuturor celorlalti! NEVER GIVE UP !”, a fost mesajul scris de Ponta, care a strans 300 de distribuiri și aproape 3.000 de comentarii.

Cu 24 de ore înainte de alegeri, Călin Popescu Tăriceanu îi cerea lui Klaus Iohannis să „respecte legea”: “Preşedintele trebuie să respecte Constituţia, aşadar trebuie să convoace partidele la consultări şi, în mod normal, partidul care a luat cel mai mare scor trebuie să fie partidul care face propunerea de premier.

Preşedintele, conform Constituţiei, nu are dreptul discreţionar de a numi premierul pe care îl place pe diferite considerente, probabil politice, sau altele decât cele politice. El trebuie să respecte votul cetăţenilor.

Preşedintele este obligat să respecte legea şi rezultatul votului . Partidele care au intrat în Parlament, toate, într-un fel sau altul, sunt mai mult sau mai puţin calificate să poată accede într-o formulă majoritară. Vom vedea care este această formulă după ce vor începe discuţiile între partide, pe baza rezultatelor certe”.

