Mihai Tudose promite gazeificarea României în maxim cinci ani. “Avem şi vom avea resurse de gaz să ne punem şi în cap”

Fostul șef al executivului a explicat pentru publicul emisiunii, care a marcat revenirea lui Mihai Tatulici în presă, că România are atât resursele necesare, cât și șansa ca în cinci ani programul național care își propune înființarea și extinderea rețelelor de gaz natural să fie finalizat.

Mihai Tudose promite gazeificarea României în maxim cinci ani

are posibilitatea de a face demersuri pe lângă viitorul președinte să gazeifice România măcar în procent de 70%. Liderul social democrat a precizat că există un astfel de program național, început deja de un an de zile.

ADVERTISEMENT

“Aici o să vă spun un secret, dacă vreți, sau o veste bună și un mic secret. Acest proces este început. Extinderea și înființarea de rețele de gaz. Nu suntem neapărat în consonanță cu Uniunea Europeană, care spune să renunțăm la gaz.

E o altă discuție, o negociere. Am început să-i convingem cât de cât că fiecare țară are un tip de economie și de civilizație bazată pe resursele și pe zonarea geografică unde nea așezat Dumnezeu. Am alte probleme față de Belgia sau față de Grecia sau Italia”, a precizat Mihai Tudose.

ADVERTISEMENT

Europarlamentarul a subliniat însă că, una dintre marile probleme, cel puțin la nivelul potențialilor consumatori casnici este că, cel puțin în zonele mai sărace ale țării, aceștia nu își permit facturile la gaz și de aceea este necesară mai întâi ridicarea nivelului economic al zonelor.

“Eu vă dau și exemple negative. Nu contează numai să ai gaze pentru consumul casnic, contează să și-l permită omul să-l plătească. Că dacă i-l duc și e foarte scump…

ADVERTISEMENT

Aici se atrag unele pe altele. Când am adus gaze într-o zonă din asta ‘rurală’, în zonă de orașe mici și comunități mici, în momentul în care am cam terminat cu canalizarea, cu apa, vine și gazul, întărim rețeaua de curent, ele devin eligibile pentru relocări industriale. Mici făbricuțe de ceva. Lor le trebuie gaze, le trebuie curent, le trebuie canalizare, apă.

În momentul ăla lucrurile se schimbă pe zona respectivă. Crește nivelul de trai, crește puterea de cumpărare și atunci îți permiți și gazele”, a explicat TATULICI la FANAT1K, care a debutat miercuri și va fi difuzată live în fiecare zi de luni, miercuri și joi, începând cu ora 18.00,pe fanatik.ro.

ADVERTISEMENT

Mihai Tudose a mai subliniat că țara noastră are resurse suficiente pentru acest program național și estimează că gazeificarea României va fi finalizată în aproximativ cinci ani.

“Este început. De un an de zile este început acest program. E făcut. Este program național azi când stăm de vorbă. Se întâmplă acest lucru. Nu poți să-l faci pe tot într-o noapte. Eu sper ca în maxim cinci ani să terminăm. (…) Avem gaze și o să avem gaze. Și din off shore din Marea Neagră, și din exploatările la adâncime din on shore. (…) Avem și vom avea resursă de gaz să ne punem și în cap, vorba românului”, a mai afirmat europarlamentarul social-democrat.

GAZEIFICAREA ROMÂNIEI!