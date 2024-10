Mihai Tudose, săgeţi către liberali pentru guvernarea din pandemie. “Au crescut datoria României cu 50%”

Mihai Tudose, europarlamentar PSD, a vorbit la emisiunea despre eșecurile guvernării liberale din perioada pandemiei Covid-19.

„Uitați-vă ce-a făcut guvernarea liberalo-usr”

Mihai Tatulici l-a avut miercuri, invitat în cadrul talk-show-ului de la FANATIK pe europarlamentarul PSD Mihai Tudose, care a vorbit despre deficiențele guvernării liberale pe fondul pandemiei . Tudose a făcut o comparație între guvernările și guvernarea PNL-USR.

„Uitați-vă la ultimele guvernări, la guvernarea Ponta, la guvernarea Grindeanu-Tudose, în 2017, la ce-au făcut băieții ăia când au venit după. Uitați-vă ce-a făcut guvernarea liberalo-usr în doi ani de zile după pandemie. Păi, stați un pic, dacă eu las țara cu deficit de 20%, grad de îndatorare de 20%, și o iau înapoi peste doi ani cu 50, după aia mă bateți într-un an, băi, uite unde ești cu gradul de îndatorare, uite unde ești cu deficitul, ce faci?

N-am mai dat vina pe greaua moștenire pentru că s-a săturat lumea de explicațiile astea. Nu te-am votat să te pun acolo să dai explicații, dă-mi soluții, dă-mi rezultate. Nici nu mă mai interesează cum faci și ce-ai găsit. Ai zis că faci, fă”, a declarat Mihai Tudose.

Medicul prieten nu e medicul cel mai bun

Liderul social-liberal a vorbit despre votul util, despre votul care este necesar pentru dezvoltarea României, exemplificând că nu „medicul prieten” este medicul cel mai bun atunci când este nevoie de el, ci medicul cu adevărat cel mai bun.

„Dar e greu, când tot de duci un metru în sus și trei în spate, că tot se fac experimente aici. Are câte unul o idee, să punem partidele de pe locul doi-trei să guverneze. Cred că începe și în România să se trezească și acea idee a votului util. Eu înțeleg că le place de nu știu cine dar exemplul pe care-l dau este că aveți un medic prieten cu care vă înțelegeți foarte bine, și mai știți că lângă ușa de lângă el e un medic mai bun decât ăla prieten.

Când te duci la medic, pe cine alegi, pe medicul care ți-e prieten sau pe medicul ăla bun? Și atunci, votul util, cine poate să facă ceva pentru țara asta? Și s-a demonstrat că se face ceva”, a continuat europarlamentarul PSD.

Replici la declarațiile lui Ciucă

Mihai Tudose s-a referit și la declarațiile președintelui PNL, , după anunțul Comisiei Europene privind evaluarea preliminară privind cererea de plată numărul 3 din PNRR.

„Uitați-vă azi, într-o paradigmă absolut incredibilă. Iese șeful liberalilor și-l ceartă pe primul ministru PSD că nu face ceva pentru cererea de plată numărul 3. Și acolo pierdem niște bani pentru că nu luăm o decizie în ceea ce privește pragul de impozitare la microîntreprinderi. Din punct de vedere politic, dacă vreți așa, dus la absurd, omul e genial. Fiindcă poate nu toată lumea știe că condiția aceea a fost pusă în PNRR de către ei! Acum a venit scadența, scadența a fost în martie anul trecut, atunci era termenul la cererea de plată numărul 3”, a spus Tudose.

„Hai să ne înțelegem, e cu buba la cap adică”

„Marele contestatar de se joacă de-a opoziția prin curtea școlii acuma era prim ministru. Întrebare: tati, dar de ce n-ai depus-o tu atunci? Fiindcă linia roșie la ei, la liberali acuma: nu umblați la pragul ăla”, a adăugat el.

„Erați parteneri, erați în coaliție, nu puteați să vă ajutați”, a intervenit Tatulici. „Când am venit împreună ne-au lăsat-o în brațe, că n-au tranșat-o ei atunci. Noi spuneam, domnule, PNRR-ul ăsta trebuie discutat și modificat, redaptat, pentru că au fost niște tâmpenii scrise acolo, și cu pragul de pensie , și cu procentele acelea. Te angajezi tu, în plină criză economică, pandemică, cu război la graniță, cu toată gâlceava, tu te angajezi că în 2024 ai 3% deficit. Hai să ne înțelegem, e cu buba la cap adică, da?”, a replicat Tudose

„Sunteți parteneri la bâlbele astea, parteneri”, a insistat Mihai Tatulici. „Noi am intrat să reparăm. Am venit la guvernare și am plafonat prețul la energie, eram efectiv în aer dacă-I lăsam săjoace singuri pe chestia asta, apropo de boacăne, de liberalizare, și să dăm niște miliarde la niște firme de apartament. Știți că am fost singura țară din lume, din galaxia asta, care am compensat profituri, nu pierderi? Marea schemă a PNL, a domnului Virgil Popescu, de compensare a fost așa”, a continuat Mihai Tudose. „Eu am spus-o la televizor de vreo 400 de ori, am tipat la ei, dar erau ei cu ei, ei cu USR-ul (…) Au dat miliarde împrumutate la firme de apartament”, a insistat liderul social-democrat.

