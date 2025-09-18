Mihai Tudose, un nou atac la Ilie Bolojan. „Nu e premier pe persoană fizică. Demisia începe să sune a promisiune, nu a ameninţare”

Tensiunile din coaliţie devin din ce în ce mai mari pe zi ce trece. Disensiunile legate de ridicarea plafonării preţului la alimentele de bază şi reforma administraţiei locale sunt ultimele subiecte care ameninţă unitatea coaliţiei.

ADVERTISEMENT

„Inclusiv din PNL au fost voci care au spus că nu e bine”

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose s-a lansat într-o nouă , subliniind că există nemulţumiri inclusiv printre liberali faţă de modul în care şeful guvernului gestionează chestiunea ridicării plafonării preţurilor.

„A fost discuția cu eliminarea plafonării la alimentele de bază. Noi ne-am opus, și din PNL au fost voci care au spus că nu e bine. Declarația oficială a domnului prim-ministru pe mine m-a dezamăgit. Nu puteai să analizezi înainte să te pronunți? Reforma nu e un scop în sine, e un mijloc. Hai să vedem unde vrem să ajungem, ce vrem să facem. Nu avem un scop în sine de a da afară oameni, doar de dragul de a da afară oameni. Hai să vedem care este impactul”, a spus Mihai Tudose, într-o intervenţie la B1TV.

ADVERTISEMENT

Totodată, că nu şi-a câştigat funcţia pe persoană fizică. „Ești prim-ministru, îți asumi niște lucruri, dar nu ai câștigat un concurs de prim-ministru pe persoană fizică. Ai susținere, vorbește și cu partenerii”, a mai declarat Tudose.

„Demisia lui Bolojan începe să sune a promisiune, nu a ameninţare”

Europarlamentarul social-democrat a mai fost întrebat și ce părere are despre declaraţiile repetate ale lui Bolojan că-şi va da demisia dacă planul său de reformă nu va fi susţinut. În răspunsul său Tudose a apreciat că ameninţările premierului încep să sune a promisiune. „Noi am pus pe masă un plan, au pus și ceilalți parteneri de guvernare un plan, mai are și cineva din afară o idee. Nu vrei să le asculți? Începe să sune a promisiune nu a amenințare. Rupem coaliția, dar poate vine cineva care ascultă pe toată lumea. Am înțeles că e căpitan de echipă, dar vezi că mai ai niște oameni în echipă cu care trebuie să joci”, a mai mai afirmat Mihai Tudose.

ADVERTISEMENT

Anterior şi deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al apărării, l-a criticat dur pe Ilie Bolojan, acuzându-l că rămâne surd la orice analiză venită din partea primarilor cu experienţă pe problema reformei administraţiei locale, preferând „să-şi satisfacă orgoliul nemăsurat, făcând din disponibilizări ‘cheia de boltă’ a ideii sale de reformă”.