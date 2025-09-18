News

Mihai Tudose, un nou atac la Ilie Bolojan. „Nu e premier pe persoană fizică. Demisia începe să sune a promisiune, nu a ameninţare”

Ridicare plafonării prețurilor la alimente și reforma administrației adâncesc criza din coaliție. Mihai Tudose îl acuză pe Ilie Bolojan de lipsă de dialog.
Daniel Spătaru
18.09.2025 | 16:41
Mihai Tudose un nou atac la Ilie Bolojan Nu e premier pe persoana fizica Demisia incepe sa sune a promisiune nu a amenintare
Mihai Tudose spune că se aştepta ca Ilie Bolojan că prezinte un plan de combatere a evaziunii fiscale Foto: Hepta

Tensiunile din coaliţie devin din ce în ce mai mari pe zi ce trece. Disensiunile legate de ridicarea plafonării preţului la alimentele de bază şi reforma administraţiei locale sunt ultimele subiecte care ameninţă unitatea coaliţiei.

ADVERTISEMENT

„Inclusiv din PNL au fost voci care au spus că nu e bine”

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose s-a lansat într-o nouă critică la adresa premierului Ilie Bolojan, subliniind că există nemulţumiri inclusiv printre liberali faţă de modul în care şeful guvernului gestionează chestiunea ridicării plafonării preţurilor.

„A fost discuția cu eliminarea plafonării la alimentele de bază. Noi ne-am opus, și din PNL au fost voci care au spus că nu e bine. Declarația oficială a domnului prim-ministru pe mine m-a dezamăgit. Nu puteai să analizezi înainte să te pronunți? Reforma nu e un scop în sine, e un mijloc. Hai să vedem unde vrem să ajungem, ce vrem să facem. Nu avem un scop în sine de a da afară oameni, doar de dragul de a da afară oameni. Hai să vedem care este impactul”, a spus Mihai Tudose, într-o intervenţie la B1TV.

ADVERTISEMENT

Totodată, fostul premier l-a avertizat pe Ilie Bolojan că nu şi-a câştigat funcţia pe persoană fizică. „Ești prim-ministru, îți asumi niște lucruri, dar nu ai câștigat un concurs de prim-ministru pe persoană fizică. Ai susținere, vorbește și cu partenerii”, a mai declarat Tudose.

„Demisia lui Bolojan începe să sune a promisiune, nu a ameninţare”

Europarlamentarul social-democrat a mai fost întrebat și ce părere are despre declaraţiile repetate ale lui Bolojan că-şi va da demisia dacă planul său de reformă nu va fi susţinut. În răspunsul său Tudose a apreciat că ameninţările premierului încep să sune a promisiune. „Noi am pus pe masă un plan, au pus și ceilalți parteneri de guvernare un plan, mai are și cineva din afară o idee. Nu vrei să le asculți? Începe să sune a promisiune nu a amenințare. Rupem coaliția, dar poate vine cineva care ascultă pe toată lumea. Am înțeles că e căpitan de echipă, dar vezi că mai ai niște oameni în echipă cu care trebuie să joci”, a mai mai afirmat Mihai Tudose.

ADVERTISEMENT
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este...
Digi24.ro
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie

Anterior şi deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al apărării, l-a criticat dur pe Ilie Bolojan, acuzându-l că rămâne surd la orice analiză venită din partea primarilor cu experienţă pe problema reformei administraţiei locale, preferând „să-şi satisfacă orgoliul nemăsurat, făcând din disponibilizări ‘cheia de boltă’ a ideii sale de reformă”.

ADVERTISEMENT
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a făcut anunțul: ”Hainele nu sunt incluse”...
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a făcut anunțul: ”Hainele nu sunt incluse” FOTO
Aparatul de minat Bitcoin de pe eMAG care promite să te îmbogățească: cât...
Fanatik
Aparatul de minat Bitcoin de pe eMAG care promite să te îmbogățească: cât de reală este oferta
Dumitru Dragomir, scandal monstru cu familia Ceaușescu: „Nu permit să mă jigniți!”
Fanatik
Dumitru Dragomir, scandal monstru cu familia Ceaușescu: „Nu permit să mă jigniți!”
Noul rege al drogurilor, urmașul lui Pablo Escobar și „El Chapo”. Ascensiunea incredibilă...
Fanatik
Noul rege al drogurilor, urmașul lui Pablo Escobar și „El Chapo”. Ascensiunea incredibilă a lui „El Mencho”, de la vânzător de avocado la cel mai temut traficant
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Prunea l-a DISTRUS pe fostul antrenor de la FCSB: 'Pe unde mai antrenează,...
iamsport.ro
Prunea l-a DISTRUS pe fostul antrenor de la FCSB: 'Pe unde mai antrenează, prin Tanganica? Zici că a fost la Paris, vorbește el, pe bune?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!