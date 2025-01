Mihai Voropchievici face cea mai importantă previziune numerologică despre anul 2025. Suntem sub impactul cifrei 9

Mihai Voropchievici face o previziune numerologică importantă despre anul 2025, marcat de cifra 9, dar și pentru cei care au această cifră de destin.

Cei cu cifra destinului 9 trebuie să știe că este, de departe, anul lor. Deslușirile făcute de Mihai Voropchievici sunt valabile și pentru persoanele care s-au născut într-o zi de 9, 18 sau 27.

se calculează în felul următor: se adună fiecare cifră din data nașterii până se obține un rezultat (o cifră de la 1 la 9). Așadar, dacă rezultatul adunării este, de exemplu, 18, operațiunea continuă până la formarea unei singure cifre, în cazul de față 9.

Din punct de vedere numerologic, 9 este cifra sfârșitului de ciclu, iar asta înseamnă că anul acesta vom încheia, fiecare dintre noi, o etapă. O dată la nouă ani trăim o astfel de schimbare, iar 2025 este acel an în care multe din vechile paradigme vor dispărea.

Personal vorbind, cei născuți sub cifra de destin 9 (sau cei veniți pe lume în zilele de 9, 18 sau 27) sunt influențați de planeta Marte și a zodiilor Pești și Scorpion. Facem o scurtă paranteză aici și spunem că, astrologic, planeta Marte simbolizează autoritatea și organizarea. Este cunoscută și ca planetă a războiului datorită energiei vulcanice pe care o transferă asupra celor pe care îi guvernează. Totodată, Marte își pune amprenta și în relațiile personale, făcându-ne mult mai pasionali, mai ales în dormitor.

Continuăm cu explicațiile despre cifra 9 și spunem despre persoanele cu un asemenea destin că sunt întotdeauna gata de luptă și destul de independente. Perioadele benefice ale persoanelor care au în numerograma personală cifra 9 sunt cuprinse între 21 martie și 20 aprilie, respectiv 21 octombrie și 27 noiembrie.

Destinul 9 în an 9: semnificații

mai ales într-un an 9, pot părea la început singuratice, chiar necăjite. Dar… pe măsură ce le descoperi afli că sunt cât se poate de serioase, că au o voință de invidiat, putere de muncă și perseverență în tot ce își propun.

nu doar pentru cei cu cifra 9. Este un an bun, în general, pentru toți cei care vor să scape de anumite lucruri negative din trecut. Fiind sub impactul lui 9, acest an este perfect pentru cei care vor să atingă țeluri mărețe. E anul în care sunt încurajate schimbările majore, nu scopurile mărunte.

Există și o trăsătură negativă, un lucru mai puțin plăcut cu care vine cifra 9. Cei aflați sub un astfel de destin numerologic au înclinație spre ceartă, spre scandal, spre discordie. Își impun, de obicei, cu vehemență punctele de vedere.

Zilele favorabile pentru cei cu cifra 9

Au o părere destul de bună despre ei și nu suportă să fie criticați. Nu agreează, de asemenea, să fie controlați și urmăriți în activitățile lor. Fiind extrem de independenți, chiar dacă nu sunt prea siguri de deciziile pe care le iau, vor merge înainte precum berbecul.

Zilele favorabile, de-a lungul anului, sunt 3, 6, 9, 12, 15, 24, 27 și 30. Sunt date în care norocul iese mai des în calea lor.

Zilele de bun augur din timpul săptămânii sunt marți, joi și vineri. Culorile corespunzătoare sunt purpuriul, dar și combinația de albastru, roșu și roz. Piatra care poate fi considerată o amuletă norocoasă este ametistul.