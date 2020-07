Mihai Voropchievici îți spune care este luna ta norocoasă în funcție de zodie! Află când vei da lovitura

Leu

Norocul te întâmpină încă de la începutul anului. Februarie îți aduce un val de energie creativă. Profită de acest timp pentru a-ți etala talentele și pentru a străluci!

Fecioară

Septembrie este luna ta norocoasă. Este o lună destinată noilor începuturi, creionării unor noi planuri ce pot fi duse la îndeplinire până la finele anului.

Balanță

Așteaptă până în primăvara fiecărui an pentru câteva reînnoiri interesante în viața ta. Aprilie este luna dedicată dragostei!

Scorpion

Va trebui să aștepți până la sfârșitul verii pentru a avea noroc. Sfârșitul lunii august este momentul potrivit pentru atingerea scopurilor stabilite.

Săgetător

Astrele se aliniază, în cazul tău, la începutul anului. Așadar, luna ta norocoasă este ianuarie.

Capricorn

Și ție îți va surâde începutul fiecărui an! Ianuarie te pune în evidență, lăsându-i pe alții să-ți aprecieze eforturile.

Vărsător

Vrei un sfat? Nu dormi în a doua lună a anului! Februarie are planuri mari cu tine!

Pești

Ai parte de două luni norocoase în fiecare an. Așadar, februarie aduce un plus de noroc felului în care visurile tale pot deveni realitate. În plus, iulie permite creativității tale să plutească.