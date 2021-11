Mihai Voropchievici, previziuni despre liderii României. Ce a spus despre Nicolae Ciucă și Florin Cîțu

Previziunile despre miniștri români au fost realizate după chiar în cadrul emisiunii „Adevăruri ascunse”, de la .

Datele lui Mihai Voropchievici sunt făcute în funcție de data de naștere a fiecărui lider în parte, iar printre cei luați în vizor sunt Florin Cîțu, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu.

Mihai Voropchievici vorbește despre liderii României. Ce a declarat numerologul

„Să începem în primul rând cu domnul, încă prim-ministru, adică domnul Cîţu. Are, în acest an, an 1 personal. Deci, dintre toate personalităţile analizate, dânsul este pe val. Asta ce înseamnă? Că individualismul şi independenţa vor prima.

ADVERTISEMENT

Primează cu vârf şi îndesat. Îşi ia angajamentul că va face totul pentru familie, el fiind copilul cel mic al domnului preşedinte.

Şi prin ceea ce şi-a propus, aţi văzut ce se întâmplă. A trecut pe post de dădacă lângă premierul desemnat să formeze noul guvern, adică domnul Ciucă”, a declarat Mihai Voropchieci.

ADVERTISEMENT

În ceea ce-l privește pe Florin Cîțu, renumitul numerologul susține că politicianul este pe val perioada aceasta, fiind vorba de un val complet diferit față de anul trecut.

Mai mult decât atât, Mihai Voropchievici susține că fostul premier al României nu a pornit bine în acest an, de aici și faptul că nu s-au materializat acele lucruri pe care și le-a dorit.

ADVERTISEMENT

Vibrația lui Florin Cîțu este reprezentată de 4, care se asociază extraordinar de tine cu tot ce înseamnă austeritate, ceea ce nu trebuie să ne uimească.

Mihai Voropchievici, despre Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu

„Ne mutăm la domnul Ciucă. Nu are decât soarta domnului Cioloş. Are aceeaşi vibraţie de destin: 5. Mult zgomot pentru nimic. Nu are curajul să se impună şi nu are prin excelenţă, ca nume, nu poate să ia hotărâri în situaţii de criză. Nu are această valoare.

ADVERTISEMENT

Anul acesta este un an 5 şi la un an 5 are mulţi factori de neprevăzut, iar acest neprevăzut stă undeva în domnul Ciolacu, care are 8 cifră de destin şi an 8 personal, un factor de decizie cu un veto puternic şi la fel de bine tot ce înseamnă USR, care se va retrage.

Anul acesta, eu am mai spus, este an de amantlâc politic. De asta domnul Cîţu este foarte vesel pentru că ştie că, probabil, vor avea nişte dame de companie, vânzători din alte partide care se vor asocia în lipsa celor 67 de membri care trebuie să întrunească majoritatea”, a completat Mihai Voropchievici.