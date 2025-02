Mihai Voropchievici, previziuni numerologice pentru România și planetă. Ce se va întâmpla în luna martie 2025

Mihai Voropchievici oferă previziuni numerologice extrem de interesante pentru România: ce urmează în luna martie 2025 în țara noastră, dar la nivel planetar?

Mihai Voropchievici, previziuni numerologice pentru România: la ce să ne așteptăm în luna martie 2025

Maestrul runelor, cunoscut și pentru felul în care deslușește tainele cifrelor, oferă niște predicții diferite față de cele cu care ne-a obișnuit. Lăsăm, pentru moment, aspectele astrologice, și aflăm la ce să ne așteptăm din punct de vedere numerologic în luna care bate la ușă.

Mihai Voropchievici, în cele mai noi previziuni numerologice, făcute special pentru România, ne spune că luna martie este una în care vom simți nevoia să comunicăm foarte mult, iar mulți o vom face foarte bine.

Este o lună marcată de cifra 3, cifra familiei, a unității, a comunicării. Este o lună destul de normală, spune Mihai Voropchievici. E o lună în care accentul va cădea pe relațiile noastre: de la cele de familie până la cele amoroase.

Cei care vor să se relaxeze, care își doresc să iasă din rutina de zi cu zi au parte de o lună bună, mai ales dacă prin încărcarea bateriilor înțeleg să călătorească.

Este o lună perfectă pentru drumeții, spectacole și călătorii scurte. Amatorii de aventuri trebuie să se gândească, însă, foarte bine înainte de a acționa. Sunt ceva pericole în drumul lor spre reușită de care e bine să țină cont.

De asemenea, martie 2025 este luna în care pot fi prinși în flagrant cei care nu au activități tocmai ortodoxe. Mihai Voropchievici ne mai recomandă să fim foarte atenți la sănătate, mai ales la viroze.

Atenție la cheltuieli!

Totodată, din punct de vedere numerologic, luna martie va fi una în care se pot face cheltuieli destul de costisitoare,. Cu alte cuvinte, buzunarul nostru va fi pus la mare încercare.

Martie mai e lună în care pericolul de colaps financiar crește, o lună provocatoare și pentru cei care se chinuie să țină dietă. Putem lua foarte ușor kilograme în plus.

Totodată, martie este sub influența cifrei 3 și la nivel global, deci se aplică în mare parte lucrurile dezvăluite în rândurile de mai sus. Martie are vibrația 3 pe mapamond, căci avem luna, a treia din an, plus cifra 9 care este a anului 2025, Împreună rezultă 12. Dacă adunăm 1+2, conform regulilor numerologiei, avem, iată, tot cifra 3.

cifra 3, cea care ”guvernează” din punct de vedere ezoteric luna martie, este strâns legată cu planeta Jupiter. Planeta e numită în astrologie drept Marele Benefic.

așa că trebuie să fim cu ochii în patru în zilele de 3, 12 și 30 ale lunii. Cei născuți sub semnul 3 sunt persoane pline de energie, pozitivitate, gata oricând de acțiune. La fel ca și persoanele care au cifră de destin 5, sunt dornici de aventură, de explorarea lumii înconjurătoare.

sunt extrem de curajoase. Știu să comunice excelent tot ceea ce doresc să afle cei din jur, sunt ca o carte deschisă. Nu prea lasă loc de interpretări. Sunt mereu dispuși să țină piept tuturor lucrurilor, cu sinceritate. Nu prea le place să apeleze la tertipuri manipulatoare. Nu sunt deloc oameni parșivi, ascunși, cu interese pe care trebuie să le ghicești.