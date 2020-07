„Mihăilă va pleca pe bani mai mulți decât se va transfera Man!” Povestea transferului lui Andrei Vlad la FCSB

Centrul de Copii și Juniori al Universității Craiova a început să producă din ce în ce mai mulți fotbaliști de perspectivă, iar printre aceștia se numără Valentin Mihăilă, Vladimir Screciu, Ștefan Baiaram sau Ștefan Vlădoiu.

Silviu Bogdan, fostul șef al Academiei Științei, are un merit în ceea ce privește dezvoltarea fotbalului juvenil din Bănie, dat fiind faptul că mulți dintre jucătorii amintiți anterior au început fotbalul la școala sa de fotbal.

Cunoscându-i foarte bine, Bogdan este de părere că Universitatea va scoate un profit mare pe Mihăilă și spune că va pleca pe mai mulți bani decât Dennis Man, fotbalistul FCSB-ului.

Silviu Bogdan: „Mihăilă va pleca pe mai mulți bani decât se va transfera Dennis Man”

Silviu Bogdan a condus Centrul de Copii și Juniori al Universității Craiova, dar a trecut patru luni și pe la CFR Cluj. Fostul arbitru a crescut mai mulți jucători care acum pot fi produse de export pentru Știința: „Eu cred că Screciu va reuși, a avut și ghinion în Belgia. Vine la Craiova, iar clubul crede în el și cred că va fi bine. Mihăilă este un jucător sclipitor, este în luptă cu Florinel Coman pentru un loc la echipa națională mare, este una între cele două naționale, cea de U21 și cea lui Mirel Rădoi. Pot să fie și amândoi, îl știu pe Coman de la 11 ani și știu ce calitate are, câștiga meciuri singur. Îmi doresc ca Vali să joace în Germania.

Discuții au existat pentru Mihăilă, dar nu vreau să spun de oferte, întrucât este jucătorul clubului și nu e normal. Din ce știu, sunt cluburi mari pe urmele lui Mihăilă. Din punctul meu de vedere, jucătorul va pleca pe o sumă foarte mare, poate cea mai mare din fotbalul românesc. Dacă Man costă 10 milioane, Mihăilă costă 12 milioane. Sunt doi ani diferență și calculez câte un milion pe fiecare an.Fotbalul românesc are nevoie de transferuri pentru a se putea face investiții.”

Ștefan Vlădoiu și Ștefan Baiaram sunt alți doi jucători care au trecut prin mâinile lui Silviu Bogdan. Cei doi pot reprezenta piese de bază în angrenajul Universității, iar Bogdan consideră că pot fi soluții pentru echipa națională a României: „Vlădoiu a fost printre primii doi jucători pe care i-am legitimat la școala mea de fotbal. A fost o decizie foarte bună că a fost împrumutat în liga a doua, la Snagov. A căpătat multă experiență și a jucat constant. Au fost și anumite probleme acolo, dar le-am rezolvat. După aceea a fost împrumutat la Călărași și nu a dezamăgit. El va fi fundașul dreapta al echipei naționale. E foarte bătăios, îmi place, are calitate.

Fane Baiaram este ca Ilie Dumitrescu, super fotbalist. Îl pot compara, are o calitate excepțională. Este un băiat foarte isteț și eu țin foarte mult la el și cred în el. Am avut ceva discuții cu cei din club că Fane era dorit la U17, dar el trebuia să joace mai sus. Tot timpul am luptat ca jucătorii talentați să joace mai sus, la fel s-a întâmplat și cu Screciu și Mihăilă. Am avut grijă de Baiaram.

Îmi amintesc că juniorii veneau la mine acasă, soția le mai spăla din haine, dormeau cu noi, mâncau, eram ca o familie. Mihăilă și Baiaram sunt fotbaliști polivalenți. Cred că lui Fane i se potrivește Franța”, a mai spus Silviu Bogdan la emisiunea „ACTIV ARENA”, de la Oltenia TV.

Povestea transferului lui Andrei Vlad la FCSB și ce jucător ar fi putut evolua la Universitatea Craiova

La puțin timp după ce debutase pentru prima echipă a Universității Craiova, în 2017, portarul Andrei Vlad a semnat pentru FCSB, iar mutarea a fost una controversată. Tânărul a refuzat să semneze prelungirea cu Știința și s-a ajuns la conflict. În funcție la echipa din Bănie la cea vreme, Silviu Bogdan a încercat să lămurească tot ceea ce s-a întâmplat: „Au denunțat contractul atunci când Andrei Vlad a plecat de la Craiova. Agentul jucătorului era Anamaria Prodan. Când am auzit că vrea să plece, am fugit cam o lună după el, mergeam acasă la el și tot nu-l găseam. Totul ca să rămână la Craiova. Clubul voia ca el să continue cu el, Vlad a avut și o propunere pentru sezonul ce urma, avea să joace multe meciuri. A zis că nu se mai întoarce la Craiova, nu știu ce s-a întâmplat, nu a mai vrut să rămână în Bănie.

Credea toată lumea în el. Denunțând contractul, Universitatea îl pierdea gratis. Dacă se întâmpla așa, el trebuia să fie suspendat și ieșea din anturajul echipei naționale. Am speculat faptul că era portar de națională, iar FCSB dacă voia să-l transfere, trebuia să plătească. Suma a fost de aproximativ 400.000 de euro. A fost singurul jucător care nu a acceptat clauză de reziliere în contractul semnat la 16 ani, restul au avut”, a spus fostul manager al centrului de copii și juniori al Universității.

„Andrei Vlad este un portar de perspectivă, un băiat cu calități foarte bune. L-am luat de mic, erau cu toții acolo, Mihăilă, Screciu. Am avut noroc că l-am luat de la CSS Târgoviște. L-am văzut la un turneu la Caracal, luase un cartonaș roșu și nimeni nu-l băga în seamă. M-am dus eu și i-am zis să vină la Craiova, eram o școală mică, i-am lăsat numărul de telefon tatălui. S-au dus prima dată la Academia Hagi. La momentul respectiv, Hagi i-a zis să mai vină o dată, iar atunci am primit telefon de la tatăl lui dacă mai este valabilă ofertă”, a mai adăugat Bogdan la Oltenia TV.

Silviu Bogdan a făcut public și numele unui jucător care ar fi putut evolua la Universitatea Craiova dacă soarta ar fi fost favorabilă, iar Academia lui Gheorghe Hagi nu și-ar fi îndreptat atenția asupra sa: „Radu Boboc a fost aproape de școala mea de fotbal. Dacă nu îl lua Gică Hagi, el venea la mine. A fost perioada în care nu era nicio echipă în Craiova, el a vrut Hagi, care tocmai începuse foarte bine cu academia și nu a mai ajuns la „Casa Bogdan”. Dacă ajungea la mine, poate acum era la Craiova”