Mihăiță Pleșan a comentat debutul lui Rădoi la FCSB. „Îi va duce la baraj, dar la vară are nevoie de 5-6 jucători buni. Dar buni!”. Exclusiv

Mihăiță Pleșan, fostul coleg al lui Mirel Rădoi de la FCSB și de la echipa națională a României, a pus lupa pe debutul noului antrenor la roș-albaștri. Agentul FIFA știe ce trebuie să schimbe Rădoi
Cristian Măciucă
17.03.2026 | 08:50
Mirel Rădoi (44 de ani) este avertizat de Mihăiță Pleșan (43 de ani) după ce antrenorul a debutat cu stângul la FCSB. Campioana en-titre a făcut doar 0-0 cu nou-promovata Metaloglobus. Agentul FIFA știe ce e obligat să facă noul tehnician al roș-albaștrilor.

Mirel Rădoi a debutat cu stângul la FCSB

Revenit după 11 ani pe banca FCSB-ului, Mirel Rădoi n-a reușit să schimbe fața campioanei României. În primul meci din play-out, roș-albaștrii au făcut doar 0-0 cu Metaloglobus. „Nu îi va fi ușor lui Mirel. Acolo e un sfârșit de ciclu la mulți jucători. El a venit cu un sistem nou, sistemul nou are nevoie de timp. Bănuiesc că el s-a bazat foarte mult pe experiența jucătorilor.

Un sistem are nevoie de timp pentru a fi implementat. Pe de altă parte, în echipa aia sunt jucători care au zeci de ani de fotbal. Eu cred că e un ciclu care s-a terminat la FCSB. La unii e vârsta, la alții e uzura. Categoric va califica echipa pentru baraj. Pentru că sunt multe echipe fără licență”, a declarat agentul FIFA.

Rădoi trebuie să califice echipa în Conference League

Noul antrenor are obiectiv câștigarea barajului de Conference League, dar primește un avertisment din partea lui Mihăiță Pleșan. Fotbalist la FCSB în perioada 2007-2010, Pleșan îl cunoate bine pe Rădoi, cu care a jucat și la echipa națională. „Acum o lună vorbeam de ‘1, 2, 3, 4. Că o să ne calificăm și că o să defilăm’. Dacă mergem tot pe ideile astea…. Dar Mirel e diferit ca mentalitate.

Sunt convins că FCSB va arăta din ce în ce mai bine. Dar eu cred că, dacă va rămâne, dacă nu va aduce 5-6-7 jucători buni… Dar buni, atenție ce spun, buni! Nu va face nimic nici anul viitor, fie că e Mirel antrenor sau alt antrenor. Eu cred că echipa e mai degrabă blazată decât nemotivată

E uzura, unii sunt sătui. Alții au ajuns la o vârstă în care nu mai pot ține pasul. Sunt lucruri care se întâmplă. Are mult de muncă, dar nu îi va fi ușor. Dar poate să realizeze obiectivul. Asta nu înseamnă că va câștiga barajul. Că va da peste o echipă care are zece meciuri importante de play-off”, a declarat Mihăiță Pleșan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
