Mihăiță Pleșan contraatacă! Ce mesaj i-a transmis lui Mihai Stoica după ultimele declarații: „România nu duce lipsă de șmecheri”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica și Mihăiță Pleșan se află într-un conflict de la distanță în ultimele zile, după ce impresarul a dezvăluit pentru FANATIK că a propus jucători precum Mora, Maldonado sau Florucz la FCSB, însă campioana nu a răspuns mesajelor sale. Ce a transmis agentul, după ce Mihai Stoica a negat afirmațiile sale.

Mihăiță Pleșan a venit cu răspunsul după ce Mihai Stoica i-a infirmat declarațiile

FCSB nu a mai nimerit transferurile potrivite în ultima perioadă, iar cu această ocazie Mihăiță Pleșan a ținut să îi înțepe pe conducătorii campioanei României. Impresarul a dezvăluit că a propus mai mulți jucători interesanți, iar unii dintre ei au ajuns ulterior în România și au făcut o treabă bună. La acea vreme, ei nu au fost băgați în seamă de roș-albaștri.

ADVERTISEMENT

însă Mihai Stoica i-a răspuns la câteva ore distanță printr-un mesaj pe Facebook, în care a negat că ar fi primit orice fel de propunere pentru achiziția celor doi fotbaliști. Pleșan a venit și el cu un contraatac pe social media, spunând că, într-adevăr, cei doi jucători nu au mai ajuns la el, întrucât nu a venit cu un feedback pentru alți jucători pe care Pleșan i-a propus la FCSB. Tocmai de aceea, Carlos Mora, Maldonado sau Raul Florucz nu i-au mai fost propuși în mod direct lui Mihai Stoica, ci altor persoane din club. Mihăiță Pleșan nu a dorit să le divulge identitatea.

Mesajul lui Mihăiță Pleșan pentru Mihai Stoica

Mihăiță Pleșan a ales să răspundă tot printr-un mesaj pe rețelele de socializare, în care a explicat toată situația: „Nu mi-aș fi dorit să ajungem aici, dar poate fi o lecție de umilință pentru cei obișnuiți să spună ce vor, când vor, fără repercusiuni. Ori România duce lipsă de orice, dar de șmecheri, nu. Referitor la comentariile domnului Mihai ‘Meme’ Stoica, care s-a simțit vizat de declarațiile mele din emisiunea de la Fanatik (link în comentarii), fac următoarele precizări:

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului (recte, ultimii 2-3 ani), am propus un număr însemnat de jucători unui număr la fel de însemnat de echipe – atât din Liga 1, cât și din alte campionate profesioniste de fotbal din întreaga lume. Am deci suficientă ‘cazuistică’ pentru a compara cu ce am văzut în relația cu clubul FCSB. Evident că, printre multele cluburi la care fac referire în paragraful anterior, se numără și FCSB, reprezentat de Mihai ‘Meme’ Stoica.

ADVERTISEMENT

Domnia sa a primit, precum alți președinți din România, un număr de jucători din partea mea, cu titlu de oportunitate. I-a numit el pe o parte în deja celebra postare. Ce uită să menționeze Mihai ‘Meme’ Stoica este că, dacă ar fi avut interesul să revină cu feedback privitor la jucătorii pe care i-am propus, fotbaliști de valoarea lui Mora, Maldonado, Florucz, Paradella etc., ar fi putut, bine-merci, să ajungă și la FCSB. Lipsa de interes din partea domniei sale m-a determinat, evident, să încerc să iau legătură cu alte persoane din cadrul organizației FCSB, pe care n-am să le numesc, din respect pentru domniile lor. Din acest motiv poate domnul Mihai ‘Meme’ Stoica nu este la curent cu toate oportunitățile care au fost prezentate echipei pe care o conduce”, și-a început Pleșan mesajul pe Facebook.

Impresarul recunoaște că nu i l-a propus direct pe Carlos Mora lui Mihai Stoica

În continuarea mesajului său, Mihăiță Pleșan afirmă că, dacă Mihai Stoica ar fi arătat mai mult interes pentru o colaborare, jucători precum Mora sau Maldonado ar fi ajuns și în mesageria lui: „Repet, nu mi-aș fi dorit să ajungem aici. În spiritul transparenței depline, nu i l-am propus pe Mora direct domnului Mihai ‘Meme’ Stoica. Așa este. Alături de partenerii mei, analizăm, evaluăm și propunem sute de jucători în fiecare perioadă de mercato. Tocmai din acest motiv aducem constant plusvaloare echipelor cu care lucrăm – pentru că tratăm acest proces extrem de responsabil. Dar asta nu înseamnă că, dacă și-ar fi arătat interesul pentru dialog, Mora n-ar fi putut ajunge, teoretic, la FCSB. Așa cum ar fi putut ajunge și Maldonado, Florucz șamd.

ADVERTISEMENT

Ne dorim un fotbal de calitate care să-i merite pe milioanele de români care respiră acest minunat fenomen. Pentru asta, însă, avem nevoie de profesioniști. Pentru că, precum în politică și în multe alte domenii din țara noastră, amatorismul și reaua-credință ne țin pe loc și nu fac cinste țării minunate care ar putea fi România.

Am simțit însă nevoia să fac și aceste precizări aici, pentru voi, cei care mă urmăriți, pe mine și activitatea mea. Nu creez războaie. Interesul, obligația mea, este să cresc nivelul fotbalului românesc. Dacă am înțelege cu toții, cei din interiorul fenomenului, acest lucru, poate acum am fi altundeva”, a conchis Mihăiță Pleșan.