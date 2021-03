Mihăiță Pleșan, despre istoricul România – Germania 5-1: „Trebuie luat ca exemplu!” Exclusiv

Mihăiță Pleșan a fost „eroul” jocului România – Germania din urmă cu 17 ani. Într-o seară de aprilie 2004, echipa națională a făcut un joc fabulos contra nemților și a învins cu 5-1! Pleșan a vorbit pentru FANATIK despre acel meci. „Ar trebui luat ca exemplu,” a spus acesta.

Reușita mijlocașului a deschis recitalul de goluri pe care România l-a dat contra Germaniei și la care nimeni nu s-a așteptat. Anghel Iordănescu era selecționerul reprezentativei noastre.

În interviul în exclusivitate pentru site-ul nostru, Pleșan a dezvăluit ce a făcut cu tricoul de la acel meci, ce s-a întâmplat în zilele de după și ce crede ca va face naționala condusă de Mirel Rădoi în aceste preliminarii.

Mirel Rădoi are o misiune extrem de grea. După victoria cu Macedonia de Nord, selecționerul trebuie să găsească formula potrivită pentru meciul cu Germania, reprezentativă care a dat de pământ cu Islanda, scor 3-0. În urmă cu 17 ani, România a susținut un meci amical împotriva nemților, iar tabela de scor a arătat un incredibil 5-1 în favoarea „tricolorilor”.

Mihăiță Pleșan a făcut meciul vieții, iar FANATIK a luat legătura cu primul marcator din acea seară magică: „În momentul când intri pe teren vrei să faci cât mai bine. Noi ne-am mobilizat bine și a mers totul foarte bine. Toată echipă a jucat foarte bine, toate automatismele pe care le-am pregătit înainte de joc au mers. Ei au jucat cu echipa bună, i-am simțit puternici, dar noi am fost peste ei atunci. A fost ziua noastră, ne-a ieșit totul. A fost un meci de referință și trebuie luat ca exemplu pentru generațiile care urmează. Sunt niște secvențe de mobilizare. Nu știu dacă s-a întâmplat vreodată în istoria Germaniei să piardă așa cu o națională ca România.” a spus fostul mijlocaș.

Golul reușit de Pleșan a fost fabulos, reușind să facă „șah mat” defensiva Germaniei: „Referitor la golul cu care am deschis scorul, am luat decizia într-o fracțiune de secundă. Așa sunt toate fazele, n-ai timp de gândire, trebuie să te hotărăști să faci ceva. Atunci, eu am avut opțiunea asta. Am văzut culoarul, am văzut doi oameni, eram în viteză, adversarii erau cu fața și era clar că dacă reușesc să trec de ei, cu greu mă mai prindeau. Nu mi-am dat seama imediat după gol ce fază am reușit, eram în febra meciului. Eram concentrat să mergem în continuare să câștigăm.

Sincer, m-am gândit că o să câștigăm. De aia am intrat în teren. Eu aș vrea foarte mult să mai avem mentalitatea aia de atunci, chiar dacă suntem departe de ceea ce se întâmplă în țările dezvoltate fotbalistic. Noi avem talent, dar ne lipsesc profesioniștii. Noi prin talent reușim anumite lucruri, dar din păcăte, tot sportul merge în jos,” a adăugat Mihăiță Pleșan pentru FANATIK.

Ce s-a întâmplat cu tricoul lui Pleșan după reușita superbă contra Germaniei: „Era cel mai important tricou pentru mine!” Presiune imensă după prestația din amicalul cu nemții

Fostul fotbalist al unor echipe ca Universitatea Craiova, Steaua București sau Dinamo București a dezvăluit pentru site-ul nostru ce s-a întâmplat cu tricoul din meciul în care a punctat în poarta lui Kahn: „Nu am făcut schimb de tricou cu nimeni. Cum să fac schimb? Era tricoul cel mai important pentru mine. Avem 20 și ceva de ani, tricoul ăla este acasă la tatăl meu.”

După ce a avut o prestație extraordinară în jocul cu Germania, toată lumea se aștepta la foarte multe din partea lui Pleșan, iar acest lucru i-a dăunat tânărului jucător din acea vreme: „Reacțiile au fost pozitive. Toată lumea m-a felicitat. Din păcate s-a pus o presiune foarte mare pe mine după meciul ăla. Toți se așteptau de la mine să câștig meciuri, deși eu eram mijlocaș central.

La trei zile am dat un gol superb din lovitură liberă la Timișoar, însă lumea se aștepta să dau în fiecare meci câte un gol. Eu eram un mijlocaș box-to-box. Mai primesc filmulețe cu golul meu de atunci. În general, băiatul meu se uită și îmi spune ce am mai făcut la anumite meciuri.”

Cum ar trebui pregătită o calificare la un turneu final: „De ce nu facem așa?” Armenia, arbitrul grupei din care face parte România

La Cupa Mondială nu ne-am mai calificat din 1998, iar la un turneu final de Campionat European din 2016. Mihăiță Pleșan spune că nivelul fotbalului românesc este foarte jos, iar pentru a construi o națională trebuie răbdare: „Pierdem calificări și zicem mereu că următoarea calificare va fi mai bine. O săptămână vorbim de ce a făcut răul unul sau altul, iar după aceea trăim cu speranță că poate următoarea calificare, dar de ce nu pregătim o calificare pentru următorii patru ani? Pregătești o generație pentru care să ai obiectivul pentru peste patru ani, să îi dai antrenorului șansa să-și pregătească o echipă. Să îl lași să facă și să-l susții. Toată lumea cere, dar nu suntem realiști. Din păcate, noi nu mai facem parte din primele două nivele, noi suntem de la nivelul trei în jos. Am fost în urna a doua pentru că au pierdut altele.”

Legat de grupa din care face parte selecționata lui Mirel Rădoi, Mihăiță Pleșan consideră că Armenia ar putea crea probleme echipelor care se bat pentru locul secund, cel care duce la baraj: „Șanse vor fi întotdeauna, pleci de la 0-0, dar cred că Germania va câștiga grupa liniștită. Eu sunt realist, dar primul care și-ar dori să fim acolo sus. Sunt naționalist, îmi iubesc țara și echipa națională, dar sunt foarte realist. Ne batem cu două echipe pentru locul doi și există posibilitatea să fie a treia care este arbitru, iar aceea nu va fi Germania, ci Armenia. Oricare dintre astea trei echipe care vor lupta pentru locul doi se pot încurca cu Armenia. Nu e atât de mare diferența între toate echipele. Armenia va fi o echipă care va încurca calculele.

Îmi doresc din tot sufletul să ne calificăm. Trebuie să fim realiști. Chiar dacă terminăm pe locul doi, tot mai avem niște meciuri de jucat. E greu, dar noi trebuie să credem în națională și în antrenor,” a mai spus Pleșan pentru FANATIK.

