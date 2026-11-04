Sport

Mihalcea cere spirit de gladiator la UTA: „Să se ridice și dacă le va curge puțin sânge sau au rămas fără un dinte!”

Bogdan Cioara
04.11.2026 | 15:30
Mihalcea cere spirit de gladiator la UTA Sa se ridice si daca le va curge putin sange sau au ramas fara un dinte
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Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA Arad / Foto: Sport Pictures
Înaintea ultimului duel al turului de campionat, care deschide etapa a 15-a din Superliga, dintre UTA și Petrolul Ploiești, Adrian Mihalcea, tehnicianul arădenilor le dă un imbold nemaivăzut jucătorilor săi
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Adrian Mihalcea le-a sugerat jucătorilor să se autodepășească în meciul cu Petrolul pentru a obține toate cele trei puncte: ,,Să se ridice și să continue chiar dacă le va curge puțin sânge sau au un dinte lipsă”, le-a transmis Mihalcea lui Benga&Co.

,,Pospelov nu a cerut intervenția medicală!”

După meciul pierdut de pe terenul lui Dinamo, când echipa pe care o antrenează a încasat primul gol în interioritate numerică, în urma unei modificări recente de regulament, antrenorul de la UTA a răbufnit.

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,,Pospelov a fost implicat intr-duel, el nu a cerut intervenția medicală, dar până să se ridice a întrerupt jocul (n.r., arbitrul Marcel Bîrsan). A trebuit să se retragă un mijlocaș în locul lui, nu am mai avut aceeași densitate la mijloc și am primit golul în acele momente. Șutul a fost foarte bine plasat, în plasa laterală, dar am primit gol în urma unei faze cum am avut și noi cu FC Argeș, iar jocul nu a fost întrerupt”, a descris Mihalcea prima reușită a câinilor roșii, a lui Armstrong, venită chiar înainte de pauză.

Adrian Mihalcea: ,,Să se ridice cu puțin sânge și vedem ce va fi”

Pentru a preveni astfel de episoade, în care arbitrul poate opri jocul dacă un jucător este căzut la pământ, șeful corpului tehnic de la UTA vine cu o soluție.

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,,Le-aș recomanda jucătorilor să se ridice și dacă le va curge puțin sânge sau au rămas fără un dinte! Și vedem ce va fi. Din locul unde eram nu am văzut intensitate”, apreciază Mihalcea o posibilă continuare a fazelor în urma cărora un jucător este căzut la pământ.

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Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
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