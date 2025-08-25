Mihalcea dă verdictul înainte de cupă: „Steaua – UTA nu este un derby pentru mine. Eu aveam derby-uri cu FCSB!”

Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul de la UTA, spune că din perspectiva sa, ca fost dinamovist, meciul cu Steaua București din Cupa României nu este un derby! Motivul? O consideră pe FCSB drept continuatoarea echipei roș-albastre cu care se duela în perioada de fotbalist.

ADVERTISEMENT

Adrian Mihalcea, verdict ferm înaintea duelului Steaua – UTA din play-off-ul Cupei României Betano: „Nu privesc meciul ca pe un derby! Aveam derby-uri cu FCSB!”

Partida dintre UTA și Steaua din play-off-ul Cupei României poate fi considerat din multe motive capul de afiș al ultimei etape dinaintea fazei grupelor. Ambele formații ocupă locuri fruntașe în eșaloanele în care evolueză. Dacă arădenii se află pe ultima treaptă a podiumului în Superliga, echipa armatei ocupă locul doi în Liga 2, departajată de golaveraj într-un pluton de patru echipe.

„Nu privesc meciul ca pe un derby”, a răspuns Mihalcea, fiind provocat să ofere o aură aparte încleștării de marți seara, ora 19:00, prima din acest veritabil baraj de calificare în grupe. „Echipa cu care eu aveam derby-uri era FCSB”, a făcut lumină antrenorul arădenilor, din punctul său de vedere, la veșnica dilemă a fotbalului românesc din ultimii ani. Astfel, din perspectivă sportivă, antrenorul arădenilor o consideră pe formația patronată de Gigi Becali ca fiind continuatoarea echipei istorice Steaua București.

ADVERTISEMENT

„Cel mai greu meci posibil”

Odată lămurit acest aspect, șeful corpului tehnic al „textiliștilor” a apreciat că Steaua este cel mai dificil adversar, dintr-o listă din care mai făceau parte FC Voluntari și Corvinul Hunedoara. „Este cel mai greu adversar pe care puteam să îl întâlnim. Steaua a fost o prezență constantă în play-off-ul Ligii 2 în ultimii ani.

Dar este bine că nu traversăm țara doar așa, ci avem două partide care ne vor solicita, cu Steaua în Cupă, și vineri, cu Rapid în campionat”, a adăugat cel poreclit „Țăranul”. De asemenea, , a afirmat după tragerea la sorți, , că UTA este cel mai puternic adversar pe care echipa sa îl putea întâlni.

ADVERTISEMENT

UTA, cu un unsprezece de start nou

Este de așteptat ca UTA să se prezinte în Ghencea într-o formulă diferită față de cea aliniată în trei din ultimele patru runde, când unsprezecele de start a fost același. Jucători ca Roman, Costache, Ov. Popescu sau van Durmen ar putea fi menjați și introduși doar în partea a doua a meciului de cupă, după ce au dus greul în campionat.

ADVERTISEMENT

„Pot să apară jucători noi în echipa de start, în funcție de unele probleme medicale. Toți trebuie să fie pregătiți să joace, pentru că ne dorim să câștigăm acest meci și să ajungem în grupe”, a declarat Mihalcea, subliniind că sunt jucători care au rămas acasă.

Zsori, mărul discordiei

Spre exemplu, Zsori va suferi o corecție pecuniară, pentru faptul că a gesticulat în momentul în care antrenorul l-a apostrofat după marcajul lejer de la golul egalizator al Unirii Slobozia, din prelungirile partidei de la Arad, încheiată cu scorul de 1-1. „Nu este un lucru benefic grupului să faci ce a făcut Daniel (n.r., Zsori), dar să nu dramatizăm. Lucrurile trebuie reglate, pentru că uneori astfel de gesturi mărunte pot duce la dezastre în vestiar”, a mai spus antrenorul echipei de pe Mureș.

ADVERTISEMENT

Alți jucători care nu au făcut deplasarea sunt Danciu, în continuare cu dureri de spate și Vlăsceanu, cu mențiunea că cel de-al doilea se va alătura lotului care va rămâne în capitală după meciul de cupă și înaintea partidei din etapa a opta, din Giulești, cu Rapid București.