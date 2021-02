Adrian Mihalcea, despre cel mai controversat duel dintre Dinamo și FCSB: „Nu mă deranja să ne calificăm la masa verde!” Exclusiv

Adrian Mihalcea a fost pe bancă la ultima confruntare dintre Dinamo și FCSB în Cupa României, când a izbucnit un scandal monstru, iar Dinamo a vrut să câștige partida la masa verde.

Adrian Mihalcea a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre ultima confruntare din Cupa României dintre Dinamo și FCSB, când „câinii” au vrut să câștige partida la masa verde, iar fostul atacant dinamovist a povestit despre cea mai frumoasă amintire din meciurile împotriva Stelei.

La dubla din seminfinalele Cupei României, Andrei Vlad a jucat suspendat meciul tur, iar Dinamo în mod inexplicabil nu a făcut contestație, în timp ce FRF, care organizează competiția nu s-a autosesizat.

Adrian Mihalcea, despre cel mai controversat duel dintre Dinamo și FCSB

Adrian Mihalcea, pe bancă la ultima confruntare din Cupă între Dinamo și FCSB…

– Exact, a fost ultima dublă și chiar după acele meciuri am plecat de la Dinamo. La două zile a urmat meciul cu Iași. Va fi mult mai palpitant acum pentru că se va decide calificarea într-un singur meci. Și aici pot apărea surprize! Dinamo are șanse mai mari acum față de semifinala de atunci sau meciul din campionat de săptămâna trecută. Eu cred că FCSB va menaja și câțiva jucători miercuri. Mă bazez pe evoluțiile de la ultimele meciuri cu Steaua și Universitatea Craiova și sper la o victorie a lui Dinamo.

Steaua (n.r. FCSB) a fost atunci net superioară din punct de vedere al organizării față de noi, care veneam după două săptămâni de COVID-19 și fără să ne antrenăm. Și nu am reușit să le facem față. Dinamo are șanse mai mari acum să califice. În campionat meciul nu a fost dominat de FCSB, din contră. Dinamo a avut două-trei șanse, iar pe final de meci putea să egaleze.

„Nu pot să zic că mi-ar fi displăcut să ne calificăm la masa verde!”

Cum a fost acel scandal cu Andrei Vlad? Trebuia Dinamo să câștige la masa verde?

– Îmi aduc aminte foarte bine tot ce s-a întâmplat. Regulamentul nu era foarte clar, iar cei de la FCSB nu au știut! Totul a fost foarte ambiguu. O contradicție totală între regulamentul competiției și cel al FRF. Din păcate nu am avut câștig de cauză. Sportiv ei au fost mai buni și drept dovadă au câștigat și Cupa.

Nu pot să zic că mi-ar fi displăcut să ne calificăm chiar și printr-o victorie la masa verde (n.r. râde)! Era o literă din regulament neinterpretată. Cu siguranță Dinamo dacă era în aceeași situație nu ar fi folosit jucătorul. Dar nici ei nu au riscat în retur și l-au lăsat în afara lotului.

De ce nu a mai depus memoriu Dinamo? S-a vorbit și despre o înțelegere între club și LPF…

– Nu, nici vorbă! Nu. Eu nu știu nimic despre așa ceva și nici nu cred că ar putea fi posibil. Eu la trei zile am plecat. Nu știu ce s-a mai întâmplat. Dar chiar nu cred. Nu știu de ce nu s-a mai ajuns la comisii.

Dinamo nu a mai învins Steaua/FCSB din 2002 în Cupa României…

– Sunt perioade și perioade. Oricum nu au fost foarte multe meciuri în Cupă. Pe cei de la FCSB nu îi interesa foarte mult Cupa României și nu ne-am întâlnit de foarte multe ori. Eu cred că e timpul ca Dinamo să își ia revanșa în Cupă.

„S-a pierdut foarte mult din farmecul și emoția derby-urilor!”

Ce au însemnat pentru Adrian Mihalcea derby-urile Dinamo – Steaua?

– În primul rând, noi trăiam totul la un alt nivel. Era o altă intensitate! Erau și alte timpuri. Eram foarte implicați emoțional și erau foarte puțini jucători străini. S-a pierdut foarte mult din farmecul și emoția acestor meciuri, mai ales acum că se joacă fără spectatori. Ei te împingeau de la spat și creau permanent această emoție! Acum parcă e meci amical. Fără spectatori, fără încrâncenare, fără înjurături (n.r. râde)!

Da, pentru că s-ar fi jucat două meciuri într-o săptămână cu cel puțin 40.000 de oameni în tribune. Acum pare un meci între două echipe normale. Susțin cauza DDB și vrem spectatori în tribune. Dacă nu, atunci o să facem un teren de fotbal într-o cafea sau un restaurant și chemăm și specatori! E mare păcat…

Cea mai frumoasă amintire a lui Adrian Mihalcea în meciurile cu Steaua: „Nu se compară cu nimic!”

Cea mai frumoasă amintire a ta într-un meci cu Steaua?

– Cu siguranță anul în care noi am luat campionatul după foarte mulți și am bătut Steaua după mulți ani. În 2000, am înscris golul victoriei în meciul câștigat cu 3-2 în Ștefan cel Mare. Am cucerit matematic titlul de campioni chiar în fața Stelei! Asta nu se poate compara cu nimic! Pentru mine a fost cel mai important moment. Orice gol și orice victorie împotriva lor rămâne un moment important.

În perioada aceea eu eram la echipa națională de tineret, unde eram foarte mulți jucători de la națională de la Dinamo și de la Steaua. Ne cunoșteam și ne întâlneam înainte sau după meci. Ne respectam și mai făceam mișto unul de alții. În teren nu mai conta nimic. Am avut niște dueluri cu Miu, Lincar, Danciu…Erau niște clinciuri… Era altfel fotbalul atuncea! Era o luptă adevărată, un derby.

„O victorie cu Steaua ștergea totul cu buretele!”

Chiar salva sezonul o victorie cu Steaua?

– Ștergea multe lucruri negative cu buretele. Dar nu cred că pentru suporteri sau pentru Cristi Borcea conta doar să bată Steaua. El ura Steaua, dar Dinamo a fost întotdeauna pe primul plan.

Mai ții minte care a fost cea mai mare primă în meciurile cu Steaua/FCSB?

– Aaa, sincer nu. Dar erau sume mari! Când câștigam veneau tot felul de bonusuri de la sponsori, de la Cristi, de la domnul Nețoiu, de la toată lumea! Nu a fost niciodată o sumă fixă. Ne gândeam și la bani, dar nu mai aveam nevoie de nimic în meciurile cu Steaua.

Ce jucători pot aduce victoria lui Dinamo cu FCSB?

– Deian Sorescu e în formă și a rămas cam „Ultimul mohican”. Fabbrini poate prinde o zi bună, Nemec ar putea înscrie oricând. Nici Eșanu nu a avut evoluții rele. Ar conta enorm să treacă de FCSB, dar obiectivul lor principal cred că e play-off-ul.