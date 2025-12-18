Mihalcea nu-și uită trecutul! Mesajul transmis înainte de UTA – Dinamo: „Lucruri total diferite”

ADVERTISEMENT

Tehnicianul formației arădene,e de părere că practică un fotbal plăcut, chiar cel mai bun din SuperLiga.

Adrian Mihalcea vrea să o bată pe Dinamo

Fără victorie ca antrenor împotriva lui Dinamo, Mihalcea declară că speră să se schimbe această statistică după meciul ce va avea loc la Arad.

ADVERTISEMENT

„Deja au trecut câteva meciuri de genul acesta peste mine și când eram la Slobozia și în tur aici la Arad. Rămâne un meci cu o încărcătură emoțională mult mai mare și mi se pare normal să fie așa tinând cont de trecutul meu. Dar, în același timp, ca de fiecare dată, îmi doresc să câștig. Contra lor încă n-am făcut-o, așa că de fiecare dată aștept momentul ăla să câștig.

De ce nu să fie acesta meciul care și pe mine m-ar mulțumi să nu mai am acolo la capitolul victorii împotriva celor de la Dinamo cifra 0? Știu și de duelurile dintre cele două echipe și anume că UTA nu a mai câștigat de foarte mult timp la Arad și atunci cu atât mai important e să reușim să spargem odată bariera asta.

ADVERTISEMENT

Mai sunt destul de multe etape, cred că parcursul lor le va oferi această șansă să fie campioni, chiar și cu 0 puncte la Arad sau doar cu 1 punct. Mai ales că sunt foarte apropiate echipele între ele acolo, în față, lupta se va da în play-off. Acum nu cred că mai contează un meci pierdut sau un meci cu scor egal”, a spus Adrian Mihalcea la conferința premergătoare partidei.

ADVERTISEMENT

Adrian Mihalcea, antrenor și jucător la Dinamo. Ce spune despre relația cu fanii

Adrian Mihalcea ajungea de la Călărași la Dinamo în 1996, iar în 2002 era vândut la Genoa. El a mai revenit în Ștefan cel Mare, în 2004, iar după un sezon a plecat de la echipă și avea să se mai întoarcă doar ca antrenor. Mandatul său pe banca bucureștenilor a fost unul scurt, însă, pentru doar 7 meciuri, în 2020, pe perioada pandemiei. Chestionat dacă va merge să-i salute pe fanii lui Dinamo care vor veni la Arad, acesta a dat un răspuns direct.

„Voi merge, de fiecare dată am fost (n.r. la salutul galeriei lui Dinamo). Sunt două lucruri total diferite. Eu de fiecare dată am respectat atât suporterii și galeria echipei unde am activat, cât și pe cei ai lui Dinamo”, a mai spus Mihalcea.

ADVERTISEMENT

Mihalcea a strâns 181 de meciuri și a marcat de 69 de ori pentru „câini”.

UTA a încurcat-o pe Dinamo în meciul tur

Partida din tur dintre cele două echipe a avut un scenariu interesant. Arădenii au deschis scorul în prima repriză, prin fotbalistul transferat chiar de , Hakim Abdallah, și au avut o evoluție foarte bună după primele 45 de minute.

Repriza a doua a adus însă o revenire pentru elevii lui Zeljko Kopic care au egalat prin Karamoko și chiar au ratat câteva șanse bune de a obține victoria. Per total, arădenii au pus probleme serioase „câinilor”, lucru care vor să se repete și acum. În stagiunea trecută, în sezonul regulat, Dinamo s-a impus la Arad, 2-0, datorită golurilor semnate de Cîrjan și Mărginean.