Sport

Universitatea Craiova l-a scos de pe lista UEFA pe fotbalistul de 650.000 de euro

Universitatea Craiova debutează în cupele europene împotriva lui Getafe, pe 15 octombrie. Surpriză neplăcută pentru fotbalistul de 650.000 de euro, care lipsește de pe lista UEFA
Ciprian Păvăleanu
04.09.2026 | 00:14
Universitatea Craiova la scos de pe lista UEFA pe fotbalistul de 650000 de euro
SPECIAL FANATIK
U Craiova l-a scos pe Mihnea Rădulescu de pe lista UEFA. Foto: Sportpictures.eu
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Universitatea Craiova și-a anunțat lista UEFA pentru meciurile din Conference League, iar marele absent este Mihnea Rădulescu (20 de ani). Fotbalistul ce era titular în sezonul trecut, până să sufere o accidentare gravă la genunchi, a fost exclus de Filipe Coelho.

Mihnea Rădulescu, OUT de pe lista UEFA a Universității Craiova

Universitatea Craiova a avut dată limită pentru trimiterea listei UEFA până joi, 3 septembrie, la ora 00:59. Doar jucătorii incluși pe această listă vor putea juca în cupele europene, iar echipele mai pot înregistra maximum 3 jucători noi până pe 4 februarie 2027.

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Surpriza uriașă vine din excluderea lui Mihnea Rădulescu de pe listă, deși el a fost prezent pentru meciurile din preliminarii. De asemenea, Anzor Mekvabishvili, transferat la Chicago Fire, a fost înlocuit de noul transfer al oltenilor, Joao Lameira. Pe listă a fost inclus și ultimul fotbalist ajuns în Bănie, francezul Baptiste Roux. UEFA permite și schimbări de urgență, în cazul unor accidentări grave, până la meciul cu numărul 6 din faza ligii, însă doar dacă este vorba despre o indisponibilitate de minimum 60 de zile.

Cum arată lista UEFA a Universității Craiova și ce program vor avea oltenii în Conference League

Chiar dacă a ratat ocazia să facă pasul următor și să se califice în UEFA Europa League, Universitatea Craiova a primit adversari de calibru chiar și în Conference League. Oltenii debutează pe 15 octombrie, în fața propriilor fani, împotriva spaniolilor de la Getafe, după care pe 22 octombrie vor face deplasarea în Andorra, unde vor întâlni Inter Club d’Escaldes.

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Pe 5 noiembrie, U Craiova primește vizita albanezilor de la Egnatia, iar pe 26 noiembrie merge în Anglia pentru a da piept cu Brighton, o formație de Premier League cu un lot cotat la 600 de milioane de euro. Apoi, pe 10 decembrie, pentru elevii lui Coelho urmează o deplasare lungă, la Kairat Almaty, urmând ca ultimul meci din faza principală să se joace pe „Ion Oblemenco”, împotriva danezilor de la Copenhaga. Lista jucătorilor care vor putea fi folosiți de antrenorul lusitan în aceste meciuri arată în felul următor:

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Portari: Alexandru Maxim, Laurențiu Popescu, Răzvan Sava. Fundași: Oleksandr Romanchuk, Baptiste Clément Jullen Roux, Vladimir Screciu, Nikola Stevanović, Adrian Rus, Ronaldo Webster. Mijlocași: Alexandru Crețu, Tudor Băluţă, Nicușor Bancu, João Lameira, Carlos Mora, Heriberto Tavares, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles, David Matei. Atacanți: Steven Nsimba, Assad Al Hamlawi, Ștefan Baiaram, Monday Etim, Simon Elisor, Constantin Băsceanu.

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  • 650.000 de euro este cota lui Mihnea Rădulescu conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com
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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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