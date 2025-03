Mihnea Rădulescu, glume la adresa lui Mehmet Topal după ce a înscris în România U20 – Turcia U20 3-1: „Îi dedic și lui golul”

Pentru România au marcat Cătălin Vulturar (minutul 40), Mihnea Rădulescu (minutul 87) și Rareș Pop (minutul 89), în timp ce pentru oaspeți a punctat Yusuf Sertkaya (minutul 57).

Mihnea Rădulescu, bucuros după victoria din Elite League U20. Ce a spus după ce a marcat în poarta conaționalilor antrenorului său

România a încheiat campania de Elite League U20 cu un meci foarte bun, câștigat în fața Turciei cu scorul de 3-1. „Tricolorii” au deschis scorul prin Cătălin Vulturar în prima repriză, s-au văzut egalați în primul sfert de oră din a doua repriză, însă Mihnea Rădulescu și Rareș Pop au adus victoria pe final.

La finalul partidei, Mihnea Rădulescu s-a arătat extrem de fericit în urma realizării sale ofensive și a glumit pe seama antrenorului său de origine turcă, Mehmet Topal: „Nu au fost adversari modești, dar în primul rând noi ne-am făcut treaba. Așa cum Mister ne-a arătat, așa am făcut și noi în teren și am obținut o victorie uriașă.

(n.r. care a fost cel mai complicat adversar?) Polonia, pentru că ne-au bătut data trecută. Am vorbit cu el (n.r. Mehmet Topal) înainte de meci, dar și zilele trecute am luat legătura cu el, până să vină la Petrolul. A fost la meci și îi dedic și lui golul, dar și familiei și prietenei mele. (n.r. Topal cu un ochi plânge și cu altul râde) Clar, da. Am bătut Turcia, dar s-a bucurat și el pentru mine.

Continuăm munca, avem câteva finale de jucat la club pentru a ne menține în prima ligă și obiectivul meu este să merg la EURO U21”, a spus Mihnea Rădulescu pentru

Mehmet Topal, revenire plină de ambiții la Petrolul

Deși plecase de la Petrolul în urmă cu câteva luni, Chiar dacă „Lupii Galbeni” nu au reușit să prindă un loc în play-off, Mehmet Topal are planuri mărețe la Ploiești.

Fostul fotbalist al celor de la Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș dorește să câștige play-out-ul cu Petrolul pentru a putea disputa barajul de Conference League. Anul trecut, „U” Cluj a fost foarte aproape să acceseze cupele europene din această poziție, însă a fost învinsă de Universitatea Craiova la loviturile de departajare.