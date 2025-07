Mihnea Rădulescu, în al nouălea cer după ce a marcat la debut pentru Universitatea Craiova: „Îmi doresc din tot sufletul să câștig un trofeu aici”

Oltenii lui Mirel Rădoi . Universitatea Craiova a dominat disputa cu FC Argeș, din etapa a doua a SuperLigii, iar echipa are un moral excelent înaintea debutului din UEFA Conference League.

Mihnea Rădulescu, încântat după ce a marcat la debut pentru Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a trecut repede peste egalul dramatic de la Arad, din runda inaugurală și s-a impus fără mari emoții în fața celor de la FC Argeș. Echipa lui Mirel Rădoi a marcat și de această dată de trei ori, lucru care arată forța ofensivă a grupării oltene.

Aflat la debutul în echipa „leilor”, , iar reușita l-a încărcat mult pentru meciurile care vor urma.

Fotbalistul transferat în schimbul sumei de 400.000 de euro a transmis că a fost primit cu brațele deschise la Universitatea Craiova și că dorința sa cea mai mare este să câștige trofee cu echipa sa.

„Sunt foarte fericit că mi-am ajutat echipa și după că am marcat gol pe acest stadion. Mi-am creat situația prin demarcarea mea, dar am vrut să dau din prima, dar m-am gândit că ar fi bine să încerc două atingeri și am marcat. Sincer, important este victoria, s-a terminat meciul acesta, de mâine ne pregătim de meciul dificil de joi.

Sunt fericit că am ajuns aici, m-am acomodat destul de rapid și este un grup senzațional, de la staff și la colegii mei, m-au primit cu o căldură imensă. Pas cu pas, de la meci la meci, îmbunătățim jocul și noi personal, trebuie să dăm 100% ca să ajungem acolo unde ne este locul, cât mai sus în clasament și în Champions.

Targetul meu este să îmi ajut echipa și îmi doresc din tot sufletul să câștig minimum un trofeu aici la Craiova”, a declarat Mihnea Rădulescu.

Pavlo Isenko a încasat gol la debut Universitatea Craiova – FC Argeș

Pavlo Isenko a debutat și el pentru Universitatea Craiova la meciul cu FC Argeș, dar portarul ucrainean nu a reușit să închidă poarta în fața formației nou promovate.

Acesta a fost învins în prima repriză a jocului de pe ”Oblemenco” în urma unei faze fixe, la care Heras Garcia a reușit să îi trimită mingea printre picioare.