Mihnea Rădulescu, încântat de colaborarea cu idolul său, Adrian Mutu: „E ceva super wow”

, în meciul din etapa 22 a Superligii. La finalul partidei, mijlocașul Mihnea Rădulescu și portarul Raul Bălbărău, aflat la debutul în prima divizie, au vorbit despre remiza de la Galați, dar și despre relația cu noul antrenor al „lupilor galbeni”, Adrian Mutu.

Mihnea Rădulescu, despre Adrian Mutu: „Pentru mine a fost un idol”

Mihnea Rădulescu a avut o ocazie importantă în partida cu Oțelul, în minutul 75, când a driblat mai mulți adversari și a ajuns în careu, însă șutul său a lovit plasa laterală a porții apărate de Iustin Popescu.

ADVERTISEMENT

„Mulțumit eram dacă câștigam și plecam acasă cu cele trei puncte, asta era și dorința noastră, dar ne vom reface și ne pregătim pentru lupta cu Botoșani” a declarat tânărul fotbalist.

Rădulescu, , a vorbit și despre relația cu noul său antrenor, Adrian Mutu: „Este foarte bine (n.r. cu Adrian Mutu), pentru mine a fost un idol, acum îmi este antrenor, ceva super wow, este chiar ca lumea, se vede că a fost un jucător ofensiv și se bazează pe jucătorii ofensivi și luptăm ofensiv. Nu mi-a spus nimic personal, ne-a spus tuturor că suntem o echipă și că întotdeauna noi avem în gând doar victoria”. despre remiza contra Oțelului.

ADVERTISEMENT

Petrolul a rămas pe loc de play-off după această remiză. „Este o luptă grea, în care dacă obții victorii intri în play-off, iar dacă pierzi câteva meciuri, te bați la retrogradare. Este o luptă grea și un campionat foarte strâns” a afirmat Mihnea Rădulescu.

Raul Bălbărău: „Mister a avut încredere în mine și țin să-i mulțumesc pentru asta”

Petrolul a rămas în această iarnă fără Lukas Zima, transferat de FCSB, iar ploieștenii au fost aproape să îl aducă pe Andrei Vlad, .

ADVERTISEMENT

În acest context, Adrian Mutu a avut de ales între Raul Bălbărău, Mihai Eșanu și Oscar Linner și a decis să-i ofere debutul în Superligă portarului de 23 de ani. Bălbărău a răsplătit încrederea tehnicianului și a încheiat partida fără gol primit.

„Mă bucur că nu am primit gol. Azi am aflat că voi juca, m-am pregătit bine, atât eu, cât și colegii mei. Mister a avut încredere în mine și țin să-i mulțumesc pentru asta, atât lui, cât și celorlalți care au încredere în mine. Mă așteptam să joc, pentru că m-am pregătit foarte bine, în ultimul an de când sunt la Petrolul în fiecare zi am muncit. Și Lukas când a plecat mi-a spus că el a ridicat ștafeta foarte sus și e rândul meu să continui ce a făcut el. Simt că trebuie să fiu eu, să fiu în continuare cum am fost până acum și rezultatele vor veni de la sine.

ADVERTISEMENT

(n.r. Ți-a spus ceva Adrian Mutu înaintea jocului?) Mi-a spus ‘Baftă’ și că are încredere în mine. Lupta pentru play-off este strânsă, bineînțeles, dar noi avem un obiectiv și cu siguranță va trebui să facem orice ca să-l atingem” a afirmat Raul Bălbărău la finalul meciului.

Fostul goalkeeper de la CSA Steaua a vorbit și despre portarii pe care i-a admirat pe parcursul carierei: „Portarul care m-a inspirat a fost Iker Casillas, iar acum îmi place Thibaut Courtois”.

Crescut de Petrosport Ploiești, Bălbărău a mai jucat în România la Slatina și CSA Steaua, dar a evoluat și în străinătate, la Noah, în Armenia, și la Debrecen, în Ungaria.