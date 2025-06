Mihnea Rădulescu, planuri mari după debutul la Universitatea Craiova: „Facem sacrificii pentru a ne lupta la campionat”

. Mihnea Rădulescu, aflat la primul său meci în tricoul „alb-albastru”, și Vasile Mogoș au reacționat după remiza înregistrată în Austria.

Mihnea Rădulescu: „Toate sacrificiile noastre duc spre succes”

Mihnea Rădulescu a fost transferat de Universitatea Craiova în această vară, formația „alb-albastră” plătind celor de la Petrolul 200.000 de euro în schimbul său. Tânărul fotbalist a fost titularizat de Mirel Rădoi în amicalul cu Bohemians, fiind înlocuit în minutul 72.

ADVERTISEMENT

Rădulescu a reacționat după remiza cu Bohemians, dar a vorbit și despre ce va urma pentru echipa sa. „A fost un test bun pentru noi, cu o intensitate mare, am încercat strategiile făcute de Mister, tacticile dânsului, și ne-am descurcat destul de bine. Acesta a fost primul test al nostru și pe parcurs o să ajungem să jucăm cum ne-a spus exact Mister.

În jocurile de verificare se urmărește un test și un joc capabil pentru Conference League, asta trebuie să acceptăm, sacrificiile pe care le facem aici în cantonament, sacrificiile pe care le facem în meciuri. Astăzi (n.r. sâmbătă) am jucat pe 35 de grade minim, acestea sunt sacrificii pentru a ne lupta la campionat, pentru un loc cât mai bun, dar și pentru Conference League.

ADVERTISEMENT

Avem antrenamente cu intensitate mare, câte două antrenamente pe zi, dar suntem băieți profesioniști, trebuie să ne adaptăm repede la nivelul de aici din Austria, toate sacrificiile noastre duc spre succesul din campionat și din Conference League. Noi ne duelăm cu orice echipă, dacă vrem să ajungem în top, în Conference League, trebuie să ne batem cu orice echipă, mai ales de la noi din campionat, și să câștigăm”, a declarat internaționalul U21.

Declarație Mihnea Rădulescu după Bohemians 1905 - Universitatea Craiova 3-3

Vasile Mogoș: „Trebuie să ne gândim la primul meci, cel de la Arad”

Integralist în meciul amical cu Bohemians, Vasile Mogoș a analizat partida de pregătire, dar și programul Universității din următoarea perioadă. , dar aceștia își cunosc și , adversara din prima etapă fiind UTA.

ADVERTISEMENT

„Cred că a fost un test important pentru noi, primul amical, nu a fost ușor, mulți colegi noi. Am încercat să facem tot ce am făcut în această săptămână în cantonament și ce a dorit antrenorul. Ceva am încercat și ne-a ieșit.

ADVERTISEMENT

E important să ajungem sănătoși la fiecare antrenament, pentru că sunt foarte intense, dar asta face parte din joc și din parcursul nostru. În afară de partida din Conference, trebuie să ne gândim la primul meci, cel de la Arad. După, o să pregătim restul meciurilor. Acum eu mă gândesc, ca și echipa, doar la meciul din campionat”, a afirmat fundașul.