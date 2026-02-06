Mii de construcții ilegale ridicate pe litoralul românesc, vizate de Ministerul Mediului. ONG-urile amenință: „Ne gândim la protest”

ADVERTISEMENT

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat un raport final al Comisiei interministeriale în vederea clarificării situației terenurilor de pe litoral, aflate în proprietatea statului român. Astfel, ministrul Diana Buzoianu a anunțat că există peste 4.000 de construcții, dintre care și blocuri cu mai multe etaje, care au fost ridicate ilegal pe terenuri ce aparțin statului.

Peste 4.000 de construcții, ridicate ilegal pe terenurile de pe litoral

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a fost publicat raportul privind situația terenurilor din zona costieră. În acest context, ea precizează că s-au identificat peste 4.000 de construcții pe terenuri care ar fi trebuit să aparțină statului român. Aceasta precizează că, printre alte concluzii, documentul arată „cât de mare este problema lipsei de reglementări urbanistice clare”, dar și „abuzurile comise în ultimii 30 de ani în zona costieră din România”.

ADVERTISEMENT

„Am spus că vom face ordine pe litoralul românesc și că vom face tot ce ține de noi să nu mai ajungă să fie ridicate construcții ilegale pe plaje sau pe faleze. Am început la Năvodari unde deja au fost dărâmate zeci de construcții ilegale. Am extins controalele pe toată plaja. Raportul făcut public astăzi arată, de fapt, cât de mare este problema lipsei de reglementări urbanistice clare și abuzurile comise în ultimii 30 de ani în zona costieră din România. Mai departe e treaba instanțelor să se pronunțe privind legalitatea acestor clădiri”, se arată în anunțul Dianei Buzoianu postat pe pagina sa de Facebook.

În același timp, pe site-ul instituției se menționează faptul că activitatea Comisiei s-a desfășurat pe parcursul mai multor ani și a reunit reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniu. Astfel, Comisia a analizat documentații cadastrale și cărți funciare, hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, acte administrative și hotărâri ale autorităților locale, situații centralizate transmise de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, planșe și materiale cartografice aferente zonei costiere.

ADVERTISEMENT

Ministerul mediului vrea să-și recupereze terenurile în instanță

„Raportul evidențiază existența unor situații în care terenuri ce ar fi trebuit să facă parte din domeniul public al statului nu au fost delimitate și intabulate corespunzător, precum și cazuri în care, în lipsa unor delimitări clare, au fost adoptate hotărâri ale autorităților locale care au permis schimbarea regimului juridic al unor suprafețe de teren.

ADVERTISEMENT

De asemenea, sunt semnalate deficiențe sistemice legate de lipsa unei delimitări unitare a zonei costiere, întârzieri în actualizarea evidențelor cadastrale și absența unor demersuri judiciare coerente, la momentul oportun, pentru protejarea proprietății publice a statului”, se mai precizează pe site-ul ministerului.

În acest context, instituția informează și cu privire la ceea ce se va întâmpla de acum în situația de față. Astfel, se dorește delimitarea și intabularea de urgență a terenurilor aparținând domeniului public al statului din zona costieră, inițierea de acțiuni în instanță pentru recuperarea terenurilor în cazul în care există indicii privind încălcarea regimului juridic, notarea litigiilor în cărțile funciare, acolo unde este cazul și clarificarea și actualizarea cadrului legislativ aplicabil zonei costiere, pentru a preveni apariția unor situații similare în viitor.

ADVERTISEMENT

Ce spun asociațiile de mediu cu privire la această problemă

Contactat de FANATIK, vicepreședintele ONG-ului Mare Nostrum, Adrian Dohotaru, a declarat că situația din zonele respective este una gravă. Pe lângă faptul că se distruge un peisaj, și biodiversitatea este afectată. Acesta a subliniat efectele negative ale construcțiilor respective.

„Nu doar din perspectiva mediului trebuie să ne gândim, ci și turistică și de protecție a patrimonului peisager. Când mergi la mare, vrei să vezi marea, nu vrei să vezi o construcție în fața ta. Mai multe construcții aduc trafic auto. Construcțiile aduc poluare fonică, aduc distrugerea unor habitate care sunt importante pentru cuibărire, pentru păsări. Să ne gândim că la Constanța, de pildă, avem un sit natural și e foarte important să îl păstrăm. Și planul de management al sitului spune foarte clar că trebuie păstrate zonele de cuibărire din apropiere și să fie cât mai puțină poluare care afectează, bineînțeles, nu doar păsările sau alte specii, dar ne afectează și pe noi, oamenii”, a declarat Adrian Dohotaru.

De asemenea, vicepreședintele ONG-ului susține că s-a ajuns la această situație din mai multe motive. Probleme sunt atât pe partea de legislativă, dar și din „lăcomia unor oameni politici”.

„În mod clar este vorba despre lacune legislative, dar sunt și alte probleme. Problemele le-aș vedea legate de lăcomia unor oameni politici care au încercat să se îmbogățească prin astfel de mișcări, speculă imobiliară în anumite situații, lipsă de respect față de mediu. Deci sunt mai multe cauze intercalate”, a menționat Adrian Dohotaru.

Vicepreședintele ONG-ului de mediu consideră că publicarea de către minister a acestui raport poate fi considerat un pas înainte pentru rezolvarea problemei și „demonstrează foarte clar că pe zonele respective n-ar trebui să fie construcții”.

„Ne gândim la mișcări de protest”

În același timp, Adrian Dohotaru a sesizat Primăriei Constanța situația privind . Se solicită primăriei să nu accepte construcții private de ansambluri rezidențiale pe taluzuri și se menționează faptul că ONG-ul respinge și ideea unei șosele de coastă, ce va produce poluare și va reduce semnificativ . Noile construcții ar trebui să apară între Plaja 3 Papuci și Plaja Aloha.

„Așteptăm în termen legal să vină un răspuns din partea autorităților și răspunsul pe care ni-l dorim noi, pentru că noi am zis foarte clar, nu construiți acolo și nu vrem șosea de coastă pentru că distruge zonă. Dacă răspunsul e favorabil, da, putem avea o relație de colaborare cu autoritățile. În cazul în care răspunsul este defavorabil, noi ne gândim la mișcări de protest.

Cu siguranță, cred că e foarte important cu oamenii să vadă exact zonele în care se construiește, ce regim de înălțime e acolo, ce probleme de poluare ar aduce șoseaua de coastă când poți avea pe acolo zone pietonale și piste de biciclete. Deci, clar, ne gândim la proteste, dacă răspunsul este defavorabil”, a mai declarat vicepreședintele Mare Nostrum.

Pe cine dau vina activiștii de mediu

În același timp, există și asociații care și-au pierdut speranța că ceva se mai poate schimba. FANATIK a luat legătura cu președintele organizației de mediu EcoWatch, Alexandru Muntoiu. Acesta a menționat că a încercat să sesizeze situația construcțiilor ilegale, însă susține că nu a primit un răspuns favorabil de la autorități.

„Chiar am fost dezamăgiți. Totul e birocrație, e lipsă de responsabilitate și, ce să vă spun, aproape că am renunțat la a mai zgudui birocrația”, a declarat acesta. Cu privire la demersurile anunțate de Ministerul Mediului, printre care și inițierea de acțiuni în instanță pentru recuperarea terenurilor, Alexandru Muntoiu a menționat că oricum problemele au plecat tot de autoritățile locale.

„Treaba cu malurile și cu construcțiile astea ilegale este, efectiv, mânăria celor de la Consiliul Județean și de la primărie. Deci, practic, vă dați seama că în momentul în care se ridică problema asta în instanță, vor fi niște lupte și niște pierderi grozave, dar, într-adevăr, trebuie sprijin”, a declarat președintele EcoWatch.