Mii de fani s-au adunat să vadă vedetele CSM-ului! Ce s-a întâmplat cu o zi înaintea semifinalei cu Metz. Foto & Video

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CSM București revine în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin după 8 ani de pauză, iar sâmbătă după-amiază, de la ora 16:00, va da piept cu Metz. Înainte cu mai puțin de 24 de ore de meciul din semifinală, fanii prezenți la Budapesta au putut intra gratis în sală pentru a le saluta și încuraja pe favoritele lor.

Moment fabulos cu o zi înainte de Metz – CSM București

După lungi așteptări, CSM București a revenit în sfârșit în careul de ași, iar mii de fani le-au urmat pe „tigroaice” la Budapesta, oraș unde în urmă cu o săptămână se disputa și finala Ligii Campionilor la fotbal. Capitala Ungariei găzduiește de foarte mult timp Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, iar România este din nou prezentă acolo.

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Primul obstacol al lui CSM București va fi Metz, echipă ce a câștigat ultimele cinci meciuri directe împotriva româncelor. Suporterii veniți din România au avut ocazia să le salute și să le încurajeze pe fete cu o zi înainte de acest meci extrem de important.

Sportivele de la CSM București au fost prezentate în spectaculoasa sală din Budapesta, iar toți suporterii au avut intrarea liberă. Aproximativ 2.000 de oameni au fost prezenți, iar handbalistele au făcut poze și le-au oferit autografe timp de 20 de minute, pe ritmurile unor piese cântate de artiști români (O-Zone, Dragostea din tei; Inna – Deja Vu).

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Atmosfera de la Budapesta, în timpul prezentării echipei CSM București

Crina Pintea, replică pentru contestatari înainte de meciul cu Metz

FANATIK cu o zi înainte de startul Final Four-ului din acest sezon, iar mai ales că performanța lor a închis gurile contestatarilor: „Mă simt foarte recunoscătoare și sunt foarte bucuroasă și entuziasmată pentru această calificare în Final Four și pentru faptul că sunt aici, dar mai ales că suntem aici cu CSM București.

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Mi-am dorit încă de când am semnat prima dată cu CSM să ajungem aici, iar faptul că am ajuns după atâta timp este o mare bucurie. Mă simt recunoscătoare pentru tot ce am trăit și mai ales pentru faptul că nu prea ne-au dat multe șanse mulți oameni. Eu mă bucur extrem de mult că am reușit să facem acest lucru. Final Four-ul Champions League este o experiență pe care nu poți să o uiți, eu o să le port pe cele două în suflet toată viața, iar acum este cu totul mai deosebită.

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Suntem aici cu o echipă din România, vor fi extrem de mulți români în sală și vor face această experiență și mai frumoasă. Am venit să ne batem, să ne luptăm, dar, în același timp, nu simțim niciun fel de presiune, suntem foarte bucuroase și încrezătoare că o să dăm tot ce avem mai bun pentru a câștiga trofeul”, a declarat Crina Pintea pentru FANATIK.