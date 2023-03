Mii de oameni la înmormântarea lui “Da Vinci” de la Kiev. Zelenski și premierul Finlandei și-au luat adio de la eroul Ucrainei

Vineri, la Kiev, mii de oameni au participat la înmormântarea lui Dmitro Koţiubailo (27 de ani), care a murit în bătălia de lângă Bahmut. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și prim-ministrul finlandez Sana Marin, care se afla în vizită la Kiev, au fost, de asemenea, la înmormântare.

Da Vinci a murit la 27 de ani

Dmitro a fost comandantul Primului Batalion Mecanizat, care era cunoscut sub numele de “Lupii lui Da Vinci”. În 2021, a devenit cel mai tânăr soldat ucrainean care a fost declarat erou național, pentru serviciile sale în luptele de la anexarea Crimeei, până la războiul început anul trecut.

“El a apărat independența și demnitatea poporului nostru încă din 2014. A fost unul dintre cei mai tineri eroi ai Ucrainei. Este unul dintre cei ai căror curaj, trecut și trăsături de caracter vor face pentru totdeauna parte din istoria Ucrainei”, spusese Zelenski la aflarea veştii că Dmitro a murit.

El a primit porecla Da Vinci pentru că este un iubitor de artă și a visat mereu să devină pictor. Dmitro s-a născut în 1995 în regiunea Ivano-Frankivsk şi a absolvit un liceu de artă. El este nepotul artistei populare ucrainence, Ada Rogovţeva.

În 2022 el a fost promovat la gradul de sublocotenent. De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, pe 24 februarie 2022, Dmitro a luptat ca parte a . Anul trecut, a fost inclus în lista Forbes 30 Under 30: Personalities of the Future.

Pe 9 martie, a avut loc o slujbă de pomenire în memoria sa în satul său natal, Bovşev din regiunea Carpaților, iar vineri s-a ţinut slujba de la Catedrala cu Sf Mihai cu cupole aurii, din Kiev. După aceasta, a fost organizat un rămas bun de la erou pe celebrul Maidan, locul marilor revolte din 2014.

Potrivit informaţiilor oferite de serviciile militare ucrainene, Dmitro ar fi murit marţi, . În timpul uneia dintre lupte, un fragment de obuz rusesc l-a lovit pe Dmitri la gât, iar rana s-a dovedit a fi fatală.

Dmitro era mândru de rădăcinile lui, bunicul său făcând parte din Armata Insurecţională Ucraineană (UPA), o armată de partizani ucraineni, formată la 14 octombrie 1942, în Volînia, şi al cărei principal lider a fost Stepan Bandera.

Cât timp a existat, UPA a luptat împotriva Wehrmachtul-ui și SS-ului nazist, Armiei Krajowa poloneză sau Armatei Roșii sovietice. După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, UPA a continuat să lupte împotriva autorităților sovietice și a celor comuniste poloneze până pe la începutul deceniului al șaselea.