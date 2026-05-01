Mii de zboruri riscă să fie anulate în Europa, în plin sezon estival. Companiile aeriene se pregătesc pentru ce e mai rău: „Nu va mai fi strop de kerosen”

În condiţiile în care Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă de la jumătatea lunii februarie, mai multe companii aeriene europene încep deja să-şi pună în aplicare planurile de criză şi intenţionează să raţionalizeze consumul de kerosen începând cu jumătatea acestei luni. Având în vedere că aprovizionarea este incertă în săptămânile care urmează, mai mulți operatori lucrează deja la planuri de urgență pentru la toamnă.

Avertisment sumbru: mii de zboruri ar putea fi anulate în plin sezon estival

Cel mai rău scenariu, conform proiecțiilor analiștilor, este că septembrie va fi luna în care rezervele de kerosen ale companiilor europene vor ajunge spre zero, dacă nu se va redeschide strâmtoarea. „Asta nu înseamnă doar că vor fi anulate câteva zboruri. Înseamnă că pe tot continentul nu va mai exista nicio picătură de kerosen pentru a alimenta vreun avion”, explică directorul de operațiuni al unei companii low-cost. Însă, înainte de a se ajunge la acest scenariu, el avertizează că se va trece prin procesul de anulare a mii de zboruri zilnic, chiar în plin sezon estival.

„Nu am mai văzut așa ceva. Nimeni nu știe nimic, nimeni nu vrea să-şi ia angajamente dincolo de sfârșitul lunii. Ne pregătim pentru ce e mai rău”, a declarat directorul general al unei companii aeriene europene, pentru Corriere della Sera. Public, pasagerii și investitorii, susținând că nu există penurie de combustibil, însă în culise îngrijorarea a ajuns la niveluri alarmante. Situația este agravată de faptul că soluțiile alternative pentru a acoperi golul creat de oprirea importurilor din Golf încep să se epuizeze, iar Europa a început deja să folosească rezervele din depozite.

Unele companii schimbă regulile şi cumpără kerosen direct de la rafinării

Confirmarea a venit în urma unei reuniuni a două grupuri de lucru înființate de Comisia Europeană. Stocurile de combustibil pentru avioane comerciale sunt în scădere din cauza închiderii prelungite a Strâmtorii Ormuz, a precizat UE într-un comunicat. Chiar dacă piața a reuşit să gestioneze până acum presiunea asupra aprovizionării, Bruxelles-ul ar trebui să înceapă să se pregătească pentru posibilele consecințe în cazul în care această situație continuă după sfârșitul lunii mai și, dacă va fi necesar, să se utilizeze rezervele de urgență.

Specialiștii din industrie spun însă că ne aflăm deja într-un regim de urgență. „Reducerea numărului de zboruri nu va fi suficientă. Există companii care cumpără combustibilul pentru avioane direct de la rafinării, o dinamică neobișnuită, pentru că de obicei tranzacțiile se fac prin brokeri, dar actuala situaţie a dus la schimbarea regulilor”, explică un director general. „Unele companii petroliere au încetat să mai răspundă întrebărilor noastre privind disponibilitatea kerosenului în lunile următoare”, avertizează altul.

Companiile aeriene sunt obligate să-și aducă singure kerosenul din Nigeria

„Ne așteptăm la o penurie de combustibil în unele aeroporturi în a doua jumătate a lunii mai”, confirmă mai mulți directori. Aceștia povestesc, de asemenea, că apar tot mai mulți intermediari pentru produse rafinate în Nigeria. „Pentru a aduce kerosen din Nigeria trebuie să ne ocupăm noi de transport, ceea ce este fără precedent. Suntem o companie aeriană, nu operăm petroliere”, spune un alt director.

Asupra Europei se abate ceea ce analiștii numesc „furtuna perfectă”. Atenția s-a mutat de la preț, care rămâne oricum foarte ridicat, la disponibilitatea produsului. Potrivit Argus, tendințele actuale indică faptul că ar putea apărea penurii de combustibil pentru avioane în aeroporturile europene până în luna iunie. În ciuda creșterii importurilor din SUA și Nigeria, Europa reușește să înlocuiască cel mult jumătate din aprovizionarea pierdută ca urmare a închiderii Strâmtorii Ormuz. Michelle Brouhard, șefa departamentului de politici și risc geopolitic din cadrul Kpler, lansează un avertisment: „Piețele și-au epuizat principalul amortizor: produsele încărcate pe navele-cisternă nu mai pot compensa pierderea livrărilor din Orientul Mijlociu și China, în timp ce producția rafinăriilor începe să scadă”.

Spre Europa e transportat de zece ori mai puţin kerosen decât acum trei săptămâni

Potrivit estimărilor lui George Shaw, de la Kpler, între lunile mai și iulie Europa va avea nevoie de peste , pentru a satisface cererea companiilor aeriene. În prezent, Europa înregistrează cele mai scăzute cantități de kerosen aflate pe mare de când există o evidență fiabilă acestor transporturi. Pe 30 aprilie acestea erau de sub 57 milioane de tone, iar pentru a înțelege dimensiunea crizei este suficient de menționat că pe 11 aprilie erau peste 650 milioane, iar pe 24 aprilie aproape 370 milioane.

Analiştii Kpler mai avertizează că dacă Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă se va ajunge ca în luna septembrie Europa să mai aibă doar opt zile de acoperire cu kerosen, astfel că în octombrie nu ar mai exista nicio picătură care să poată fi încărcată în aeronave. „Pe măsură ce sistemul se orientează spre consumarea stocurilor, ajustarea se mută de la preț la disponibilitate, pregătind terenul pentru o înăsprire rapidă a măsurilor și pentru raționalizare”, explică experţii Kpler.

În ultimele zile, potrivit revistei Spiegel, asociațiile comerciale din Germania au solicitat guvernului de la Berlin posibilitatea de a utiliza sistemul de realimentare cu kerosen al NATO , instituit în caz de război, argumentând că marile companii petroliere le garantează aprovizionarea „doar până la mijlocul lunii mai”.