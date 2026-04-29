Mijloacele primitive care iau prin surprindere Israelul în războiul cu Hezbollah. Armata lui Netanyahu pusă în dificultate de dispozitive cumpărate online

Amenințarea dronelor și a dispozitivelor explozive lansate de Hezbollah continuă să provoace pierderi mari şi pagube semnificative forţelor armate israeliene care operează în sudul Libanului. Rotem Rogovsky, directorul general al companiei „SKYPRO”, a vorbit miercuri despre acest probleme şi a dezvăluit un incident care aproape s-a încheiat cu o tragedie, atunci când o dronă sinucigașă s-a apropiat de un elicopter de salvare în care se afla fratele său.

„Drona a căzut la cinci metri de elicopter”

Rogovsky a descris momentele dramatice în cadrul unui interviu pe care l-a acordat postului israelian de radio 103fm. În timpul unei operațiuni de extragere a unor soldaţi din teritoriul libanez a fost identificată o ameninţare aeriană care a fost pe punctul de a încheia tragic misiunea militarilor IDF. „Era o dronă cu fibră optică şi a fost o mare minune că nu s-a întâmplat nimic grav. Fratele meu era acolo în elicopter, se aflau în Liban”, a povestit el.

Potrivit acestuia, drona a fost interceptată în ultimul moment: „Nu voi spune ‘miracol’, dar s-a întâmplat că pur și simplu cineva a tras în dronă și aceasta a căzut la cinci metri de elicopter. Ar fi putut fi o cu totul altă poveste dacă nu s-ar fi tras în ea”. Rogovsky, care s-a înrolat la începutul războiului pentru a ajuta la implementarea domeniului dronelor în IDF, a explicat că este vorba despre o amenințare deosebit de complexă de detectat și de combătut. „Dronele zboară foarte jos, este greu să le detectezi. Zboară și foarte repede, astfel că timpul de reacție trebuie să fie foarte scurt”, a subliniat el.

Dronele cu fibră optică nu depind de GPS şi nu pot fi bruiate

În continuare, el a trecut în revistă modul în care a evoluat această ameninţare a dronelor ieftine, care, potrivit spuselor sale, a început în alte teatre de operațiuni. „Este un proces de lungă durată care a început încă din Ucraina. Ei folosesc drone de mai mulți ani și au învățat de acolo toată tehnologia și metodele de lucru. Este cu siguranță o amenințare periculoasă care ar trebui să preocupe factorii din armată şi să găsească o modalitate de a o rezolva”, a mai spus Rotem Rogovsky.

Una dintre marile provocări o reprezintă acum . În timp ce dronele tradiționale funcționează prin frecvențe radio și GPS care pot fi bruiate, noua generație funcționează altfel. „În momentul în care o dronă clasică este în aer, are o frecvență care transmite către operatorul său și poate fi bruiată – în acest domeniu avem instrumente. Dar dronele cu fibră optică nu depind de asta și de aceea este mai greu să le neutralizezi”, a explicat el.

Pentru a ilustra activitatea de bruiaj israeliană, el a făcut o comparaţie cu experiența utilizatorilor civili: „Dacă mergi cu mașina prin Haifa, pornești Waze și vezi că eşti în Amman sau Beirut îți dai seama că este bruiaj GPS, care este bruiajul nostru. În momentul în care există bruiaj pe GPS sau pe imaginea de pe dronă, o neutralizezi”, a mai spus expertul.

Fiecare componentă a dronei poate fi comandată separat, de la magazine online

Pe lângă provocarea tehnologică, Rogovski a subliniat și problema economică și logistică. Potrivit acestuia, costul unei drone explozive variază între 1.000 și 2.500 de dolari. „Sunt drone ale căror componente pot fi comandate online, de pe AliExpress, și apoi pur și simplu asamblate. Sunt foarte ieftine, iar asta este îngrijorător. Este foarte greu de controlat întreaga situaţie”, a mai spus el.

Potrivit spuselor sale, în absența unei soluții sistemice complete, confruntarea pe teren se bazează în principal pe reacția rapidă a militarilor. „Din păcate, în acest moment asta se întâmplă. Mai există , dar nu este încă ceva sistemic și nu oferă protecție 100%. Există nişte soluții cu plase și gratii, care încearcă să reducă riscul”, a concluzionat el.

Problema a fost recunoscută şi la vârful armatei israeliene, o sursă din cadrul Serviciului de Informații Militare confirmând că amenințarea a fost înțeleasă cu mare întârziere, atât din punct de vedere al amplorii ei, cât și al potențialului de daune pe care l-ar putea provoca mijloacele micro-tactice aflate în posesia Hezbollah. Abia acum, potrivit unui ofițer superior din IDF, a început să se contureze un plan militar organizat pentru a face față acestei situații.