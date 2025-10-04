Mijlocașul crescut de Lyon, prezentat oficial la o echipă din România. Destinație surpriză

Transfer surprinzător în fotbalul românesc. Șoimii Gura Humorului, echipă din Liga a III-a, a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu mijlocașul francez Noam Bonnet, un fotbalist crescut de

Mutare venită de nicăieri! Echipa din liga a treia a prezentat un fotbalist crescut de Lyon

i, deși sezonul a început deja de câteva săptămâni bune. Ultimul nume care a ajuns în lotul echipei din Suceava este Noam Bonnet, un fotbalist de 23 de ani, care ultima oară a jucat în Israel, la Hapoel Tel Aviv.

De la Lyon, la Șoimii Gura Humorului. Cine este Noam Bonnet

Noam Bonnet este un mijlocaș cu dublă cetățenie, franceză și israeliană, care și-a început cariera la juniorii lui Lyon. A prins și câteva meciuri la echipa de seniori, dar în 2023 a fost cedat la Hapoel Tel Aviv.

Ulterior, Bonnet a fost împrumutat la Hapoel Acre, fără ca mijlocașul să reușească să se impună în fotbalul israelian, iar acum a fost prezentat oficial de Șoimii Gura Humorului. Este un fotbalist încă tânăr, care ar putea crește la echipa din Suceava.

Clubul din liga a treia a făcut anunțul oficial

„Cu mult entuziasm, anunțăm transferul jucătorului francez Noam Bonnet la formația noastră.

Născut la 25 mai 2002, noul nostru jucător evoluează pe postul de mijlocaș central, având caracteristicile clare ale unui coordonator de joc veritabil.

Noam și-a început cariera în fotbalul profesionist la uriașul club din țara cocoșului galic, Olympique Lyon, unde a evoluat la formația secundă a fostei campioane a Franței, în intervalul 2020-2023, având la activ 54 de apariții și 5 reușite.

Un detaliu extrem de interesant din CV-ul lui Noam Bonnet este acela că, în perioada celor trei ani cât a fost sub contract cu Olympique Lyon, a evoluat în trei meciuri amicale pentru echipa mare a clubului din Hexagon, jocuri în care Lyon a întâlnit Feyenoord, Wolfsburg și Anderlecht”, au scris cei de la Șoimii Gura Humorului pe Facebook.