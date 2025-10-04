Sport

Mijlocașul crescut de Lyon, prezentat oficial la o echipă din România. Destinație surpriză

Mutare interesantă pentru o echipă din România. În lot a ajuns un mijlocaș central crescut la academia francezilor de la Olympique Lyon. Despre cine e vorba.
Alex Bodnariu
04.10.2025 | 12:39
Mijlocasul crescut de Lyon prezentat oficial la o echipa din Romania Destinatie surpriza
Mijlocașul crescut de Lyon, prezentat oficial la o echipă din România. Destinație surpriză

Transfer surprinzător în fotbalul românesc. Șoimii Gura Humorului, echipă din Liga a III-a, a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu mijlocașul francez Noam Bonnet, un fotbalist crescut de Olympique Lyon, clubul din Hexagon.

ADVERTISEMENT

Mutare venită de nicăieri! Echipa din liga a treia a prezentat un fotbalist crescut de Lyon

Șoimii Gura Humorului continuă campania de achiziții, deși sezonul a început deja de câteva săptămâni bune. Ultimul nume care a ajuns în lotul echipei din Suceava este Noam Bonnet, un fotbalist de 23 de ani, care ultima oară a jucat în Israel, la Hapoel Tel Aviv.

De la Lyon, la Șoimii Gura Humorului. Cine este Noam Bonnet

Noam Bonnet este un mijlocaș cu dublă cetățenie, franceză și israeliană, care și-a început cariera la juniorii lui Lyon. A prins și câteva meciuri la echipa de seniori, dar în 2023 a fost cedat la Hapoel Tel Aviv.

ADVERTISEMENT

Ulterior, Bonnet a fost împrumutat la Hapoel Acre, fără ca mijlocașul să reușească să se impună în fotbalul israelian, iar acum a fost prezentat oficial de Șoimii Gura Humorului. Este un fotbalist încă tânăr, care ar putea crește la echipa din Suceava.

Clubul din liga a treia a făcut anunțul oficial

„Cu mult entuziasm, anunțăm transferul jucătorului francez Noam Bonnet la formația noastră.

Născut la 25 mai 2002, noul nostru jucător evoluează pe postul de mijlocaș central, având caracteristicile clare ale unui coordonator de joc veritabil.

ADVERTISEMENT
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință...
Digi24.ro
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”

Noam și-a început cariera în fotbalul profesionist la uriașul club din țara cocoșului galic, Olympique Lyon, unde a evoluat la formația secundă a fostei campioane a Franței, în intervalul 2020-2023, având la activ 54 de apariții și 5 reușite.

ADVERTISEMENT
Cum arată și unde trăiește Cristi Daminuță, la doi ani de când s-a...
Digisport.ro
Cum arată și unde trăiește Cristi Daminuță, la doi ani de când s-a retras din fotbal: "E grav ce se întâmplă!"

Un detaliu extrem de interesant din CV-ul lui Noam Bonnet este acela că, în perioada celor trei ani cât a fost sub contract cu Olympique Lyon, a evoluat în trei meciuri amicale pentru echipa mare a clubului din Hexagon, jocuri în care Lyon a întâlnit Feyenoord, Wolfsburg și Anderlecht”, au scris cei de la Șoimii Gura Humorului pe Facebook.

Bad Bunny la Super Bowl 2026: Muzică, Politică și Controverse în Era Trump
Fanatik
Bad Bunny la Super Bowl 2026: Muzică, Politică și Controverse în Era Trump
Curiosul caz al lui Lamine Yamal. De ce a fost convocat starul Barcelonei...
Fanatik
Curiosul caz al lui Lamine Yamal. De ce a fost convocat starul Barcelonei în lotul Spaniei deși este accidentat
„Mi se pare de domeniul SF-ului ca ambele, FCSB și CFR Cluj, să...
Fanatik
„Mi se pare de domeniul SF-ului ca ambele, FCSB și CFR Cluj, să prindă play-off-ul”. Marius Șumudică a făcut toate calculele înainte de FCSB – Craiova
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Radu Naum l-a ascultat pe jucătorul din SuperLiga și a răbufnit: 'Fără cuvinte,...
iamsport.ro
Radu Naum l-a ascultat pe jucătorul din SuperLiga și a răbufnit: 'Fără cuvinte, nu putea să articuleze un diftong! E o zonă neplăcută din fotbalul românesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!