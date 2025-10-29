Mijlocașul lui Dinamo, out până în 2026! Veste grea pentru „câinii roșii”

ADVERTISEMENT

Dinamo se confruntă cu o pierdere foarte grea. Cristi Mihai, mijlocaș de 21 de ani, ce era unul dintre fotbaliștii care puteau acoperi regula U21, a suferit o accidentare la un antrenament și va fi indisponibil până în 2026. Andrei Nicolescu a făcut anunțul.

Cristi Mihai, out până în 2026. Ce fel de accidentare a suferit tânărul fotbalist

Cristi Mihai a fost adus pentru suma de 400.000 de euro la Dinamo și este văzut de către fani ca unul dintre viitorii lideri de la mijlocul terenului. El nu a apucat să evolueze foarte mult pentru formația bucureșteană din mai multe motive: accidentări, suspendări, dar și din cauza faptului că Alex Musi este numărul unu la Dinamo când vine vorba de fotbalist U21.

Mihai a văzut cartonașul roșu chiar contra fostei sale echipe, UTA Arad, urmând ca mai apoi . Revenit pe teren, Cristi Mihai a suferit o nouă accidentare în timpul unui antrenament. Este vorba de o fractură de maleolă, care îl va ține departe de gazon pentru aproximativ 3 săptămâni.

Ce a spus Andrei Nicolescu despre accidentarea lui Cristi Mihai

După meciul cu CS Dinamo din Cupa României, Andrei Nicolescu a vorbit despre situația tânărului mijlocaș venit de la UTA, explicând motivul real pentru care el nu a fost în lot pentru această partidă: „Din păcate, s-a lovit la un antrenament, are o mică fractură de maleolă, ceea ce e destul de complicat. Va dura vreo trei săptămâni până îl putem vedea din nou, după aia o perioadă de recuperare. E complicat, la antrenament, într-un duel se întâmplă și… O să-i fac un program special.

La modul serios, am hotărât să stea la Săftica în perioada asta, să câștige în fiecare zi toate orele alea pentru a face recuperarea cum trebuie, pentru a face toate procedurile de care are nevoie. În același timp să fie monitorizat pentru tot ce are el, să nu piardă din partea de ce ar putea să facă în perioada asta, sală sau alte lucruri, pentru că este un jucător în care credem și chiar trebuie cumva să aibă un tratament special”, a dezvăluit Andrei Nicolescu la

Cum s-a adaptat Cristi Mihai la București

Cristi Mihai a dat Aradul pe București, iar această trecere poate fi extrem de grea pentru un tânăr jucător. Andrei Nicolescu este conștient de acest lucru și împreună cu Zeljko Kopic monitorizează cu atenție evoluția fotbalistului:

„Bucureștiul i-a schimbat lui modul de viață și probabil a fost lăsat, evident noi considerând că un jucător profesionist, a fost lăsat să se descurce singur, dar cred că are nevoie de un pic de sprijin în perioada asta și perioada următoare, următoarele luni. O să vorbim peste câteva luni și o să vedeți că Mihai va redeveni cel care a fost, ca să zic așa, la început, când a venit în cantonament și când a impresionat.

Kopic e recunoscut pentru meticulozitatea cu care își dorește ca fiecare antrenament să fie 100%, neexistând nici măcar o excepție, nu mai trebuie să vă spun eu. Ușor, ușor, jucătorii se adaptează. Din păcate, a intervenit asta, sper să o trecem bine și repede”, a mai spus Andrei Nicolescu.