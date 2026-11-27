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Prezent la Campionatul Mondial U17, Mike Arana a fost semnat de Universitatea Craiova chiar în Qatar. În direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru (53 de ani) l-a asemănat pe internaționalul din Honduras cu Alex Mitriță, ultimul mare idol al Olteniei.

Mike Arana, comparat la Craiova cu Mitriță

Acționarul majoritar al campioanei României i-a făcut portretul lui Mike Arana (17 ani) și consideră că acesta va reuși să încânte suporterii care vor veni pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Oficialul din Bănie a dezvăluit că jucătorul a fost urmărit timp de șase luni.

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”Cred că Gică Craioveanu l-a recomandat. Gică îi ia acum pe toți cu Mike. Este un mare talent al Americii Centrale și de Sud. Este un jucător exploziv, cu viteză extraordinară, cu un sprint foarte bun, dribling în regim de viteză.

Aduce puțin cu Mitriță. Este tot mic de înălțime, dar gândiți-vă că este cel mai tânăr debutant în naționala Honduras, de unde noi l-am avut pe Maldonado, și este un pariu al nostru. Ne uităm la el de vreo șase luni de zile. Un jucător extrem de interesant, un jucător care poate să aducă magia în Bănie. A apărut de nicăieri pentru presă. Nouă ne-a apărut de mult.

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Un jucător extrem de spectaculos. Nu spectaculos, extrem de spectaculos. O să vă placă, de asta ne-am chinuit. Noi l-am semnat în Qatar, la Campionatul Mondial Under 17, că el este acolo cu echipa națională. Și atunci am zis: ‘Băi, dacă îl lăsăm să plece de aici, nu-l mai prindem. Hai să-l semnăm!’. (n.r. – Cu ce jucător de la Brighton ar semăna hondurianul?) Nu știu să vă spun, doar că aduce mult cu Mitriță, e de picior stâng”, a declarat Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA.

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Afacere de milioane reușită de Universitatea Craiova

La scurt timp după ce Universitatea Craiova a anunțat transferul lui Mike Arana, care va ajunge în Bănie pe 22 ianuarie 2027, după ce va împlini vârsta de 18 ani, reporterul FANATIK prezent Mondialul U17 din Qatar .

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Impresarul Mihăiță Pleșan, care a intermediat sosirea internaționalului din Honduras la Craiova, a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că tânărul jucător este considerat în țara sa cel mai mare talent din ultimii 25 de ani și s-a arătat convins că în viitor.