Mike Diamondz, rebelul muzicii dance din România: “Aș vrea să șterg toate păcatele pe care le-am făcut”. Exclusiv

Mike Diamondz este un artist foarte cunoscut în România. Puțină lume știe însă că și-a crescut cele două fete aproape singur și că, în copilărie, a fost exmatriculat din mai multe licee.

Mike Diamondz vorbește despre divorț

Mike Diamondz, cunoscutul cântăreț din Congo, face dezvăluiri exclusive despre viață și copilăria lui. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, aflăm cum a crescut alături de 10 frați și ne explică ce înseamnă “fenomenul Mulumba”. Mike Diamondz este foarte mândru de fetele lui pe care le-a crescut de mici. Cunoscutul cântăreț și-ar dori să șteargă toate păcatele pe care le-a făcut și ne vorbește, cu sinceritate, despre divorțul de mama copiilor săi.

ADVERTISEMENT

“Este un fel de Moldova congoleză, fac mulți copii”

Ai crescut într-o familie numeroasă, ai 2 frați 8 surori. Vă iubeați, vă mai băteați?

-Eu sunt cel mai mare, primul venit. Am avut mereu o relație foarte bună cu sora cea mai mare din familie, dar și când ne supăram stăteam mult timp așa. Când eram mici stătea în spatele mamei sale și arunca cu bocancii după mine.

Ne mai întâlnim, uneori, toți frații. Am foarte mulți nepoți, 4 de la sora cea mai mare, următoarea tot 4 copii are, fratele meu tot 4. Toți cei 11 frați suntem făcuți cu trei femei diferite, deci tata a avut trei familii. Cu mama nu pentru că s-au întâlnit la cămin, au stat patru ani împreună după care s-au separat. Nu au fost niciodată căsătoriți.

ADVERTISEMENT

Cu mama vitregă cu care am surorile mari, tata s-a căsătorit. Nici acum nu s-ar fi calmat dacă nu-l potolea ultima soție (râde, n.red.). Treaba cu mulți copii este o tradiție congoleză, prezentă mai ales în orașul de unde provine tata, Muluba. Este un fel de Moldova congoleză, oamenii de acolo fac mulți copii. Am încercat să reproduc și eu, în Europa, fenomenul Mulumba, dar aici e imposibil (râde, n. red.).

Mike Diamondz, un elev problemă: “Am fost cel mai turbulent, multe licee m-au exmatriculat”

Cum erai la liceu? Cel mai timid sau cel mai rebel?

-În liceu am fost cel mai turbulent din clasă. Profesorii mă puneau mereu în ultimele bănci pentru că eram cel mai zăpăcit. Nu exista o zi fără să nu fiu provocat și atunci declanșam un scandal.

ADVERTISEMENT

Multe licee m-au exmatriculat din cauza asta, Jean Monet, Școala Centrală, Mihai Eminescu. În clasa a 6-a am fost exmatriculat din Școala Centrală din cauză că aș fi putut rămâne repetent din cauza profesoarei de română.

Îți mai aduci aminte când te-ai îndrăgostit prima oară?

-E un termen vag pentru că, din clasa a 2-a, mereu mi-a plăcut câte o colegă. Am avut mereu grijă ca fata să afle, dar nu am reușit niciodată să mă cuplez cu fetele care-mi plăceau, nu s-a legat.

ADVERTISEMENT

Mike Diamondz a decis să facă niște schimbări: “Nu mai fumez, dar turbulent sunt în continuare”

Cum era Mike Dimondz la 20 de ani și cum este astăzi, la 41?? Ce crezi că ai câștiat, ce simți că ai pierdut?

-La 20 eram exact ca acum, la 40, turbulent. La 41 am decis să mă mai potolesc de anumite vicii. Nu mai fumez, dar turbulent sunt în continuare. La 20 de ani mă și băteam dacă aveam scandaluri. Și acum, dacă sunt provocat, nu dau înapoi niciodată.

Pe 24 septembrie . Asta cu turbulența este o eticheta care se leagă de mine. Nu pot să spun că doresc așa ceva, dar contează și anturajele pe care le am.

Domeniul artistic nu este un loc liniștit. Mă gândeam, uneori, ce s-a schimbat în viața mea și mi-am dat seama că mai nimic. Tot în curtea școlii sunt, fac tot aceleași chestii.

Ce fac fetele tale?

-Făceam un calcul cu un prieten de-al meu care are tot două fete, ne gândeam care-i diferența dintre fete și băieți. Am ajuns la concluzia că lor le-a dat băieți să se mai ridice ș , să fim mai empatici (râde, n.red.).

Ariel, cea mare, seamănă cu mine. Am observat că are energie, vrea să conducă, mi-a spus că vrea să devină criminolog. E mult mai avansată decât mine la vârsta ei, eu eram un golan. Mă bucur că am reușit să-i canalizez această energie spre ceva bun.

Mike Diamondz este un tată mândru și fericit

Cum vă înțelegeți acum, când deja sunt mari?

Am fost mult timp singur, divorțat, crescut și de stradă așa că am decis să nu fac același lucru fetelor. Am stat foarte mult în preajma loc, Ariel și Noemi sunt crescute, în mare parte, de mine. Munca mi-a și permis să stau acasă, plecam doar în weekend iar tatăl meu m-a ajutat mereu. El este pastor și le-a insuflat teama de Dumnezeu, spirit pe care-l am și eu.

Ariel este leader, de aceea i-am și pus acest nume, înseamnă Leul lui Dumnezeu. Mi-a venit acest îndemn înainte să se nască, am visat un leu. Este foarte empatică, nu se aruncă cu capul înainte, când vine vorba de o problemă de familie este prezentă, alături de noi. Sunt foarte mândru de ea că a ajuns acolo unde și-a dorit.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-La un moment dat am câștigat o sumă mai mare și i-am făcut cadou mamei copiilor mei o pereche de silicoane. Eu mi-am luat o mașină pe care, până la urmă, tot ei i-am lăsat-o. Banii îți oferă o libertate, dacă nu fizică baremi mentală, dar este o iluzie. Acum doar momentele frumoase sunt primordiale, nu banii.

Mike Diamondz recunoaște: “Aș vrea să șterg toate păcatele pe care le-am făcut”

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

-Aș vrea să șterg toate păcatele pe care le-am făcut. Au fost multe la viața mea, lucruri care au dăunat dezvoltării mele și cred că, fără ele, aș fi fost mai bun.

“Am avut grijă să fiu sever și să am toleranță zero dacă întârziau”

Cum este tăticul Mike?

-Nu pot să spun că am vreun echilibru, ori sunt rău ori prietenos. Am avut grijă să fiu sever și să am toleranță zero dacă cumva întârziau peste ora stabilită. Nu am dus lipsa de nuia la copii mei, dar au fost mereu înconjurate de dragoste și de atenție. Despre mine nu pot spune că răul m-a șlefuit. Acțiunile din viața mea m-au șlefuit să fiu cel de azi.

Mike Diamondz, cel mai greu moment: “Nu le-am oferit acea persoană”

Care a fost cel mai greu moment al vostru, ca familie? Cum ați reușit să treceți mai departe?

-Am avut un moment de cumpănă atunci când au simțit nevoia unei persoane de gen feminin în viața lor, dar nu le-am oferit acea persoană. În toți anii în care le-am crescut a existat, doar timp de un an, o astfel de persoana. Atunci am observat că n-ar fi stricat să am o iubită sau o viitoare nevastă.

Dar, până la urmă, n-a fost o tragedie pentru că afecțiune au avut din partea mea, a mamei și a bunicului lor. Tata este ca mine, și-a crescut copiii singur. După ce a divorțat de soția lui, ea a plecat în Belgia și el a rămas acasă cu patru copii.

Eram, de fapt, o brigadă de copii fără mamele lor și ne-am completat foarte bine. Eu am crescut așa iar acum, într-un final, o regăsesc pe mama în actuala mea iubită. Înțelepciunea este un lucru pe care, dacă-l înveți, ești protejat de rele.

Mike Diamondz crede în intervențiile estetice

Ce părere ai despre operațiile estetice, ești pro sau contra?

-Nu mi-am făcut încă, dar cred că operațiile estetice sunt bune și sunt pro. Unii oameni au ceva în viața lor și trebuie să rezolve acele probleme. Vor să zâmbească în mediul lor, să crească un respect față de anturaj. Din acest motiv își fac operații estetice.

Sunt pro operații la femei, dar după o anumită vârstă și la bărbați la fel. Îți mai pică pielea, vrei s-o pui la loc, să fii mai fresh. Când abuzezi însă, cum ar fi în cazul schimbărilor de sex, declar că sunt împotrivă.

Există foarte multe probleme care descind din abuzurile pe care le suferim atunci când suntem mici. Bulling, lucruri care ne devalorizează în tinerețe și atunci trebuie să ne recalibram.

Te bate gândul să-ți faci vreo intervenție?

-Pe la 40 de ani mi-a apărut un rid și aș vrea să-i bag niște botox pentru că am o fantă, când zâmbesc, pe parte dreaptă. Și asta o mai pot face doar câțiva ani că după aceea este absurd să mai umbli cu fața umflată.

Îți place să gătești?

-Urăsc să gătesc, dar îmi place să prepar. Am gătit ani întregi fetelor mele și am pierdut plăcerea de a o face. E o muncă, cui îi place să muncească? (râde, n.red.).

4 ore pe zi dacă-mi dai de muncă e perfect, dar e o pedeapsă să muncim mai mult de 8 ore. Dacă pot să gătesc în alea 4 ore o fac cu plăcere, dar nu prea mai ai cum pentru că viața e scumpă și pământul e arid.

Mike Diamondz vorbește despre divorț

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

-Cel mai greu moment din viața mea a fost când m-am despărțit de mama copiilor mei. Cum am reușit să merg mai departe? M-am ridicat ușor. E foarte greu să te “ridici” din afecțiune, din relație. Nu sfătuiesc oamenii să experimenteze afecțiunea, e dureros de fiecare dată.

La început nu am conștientizat, dar apoi m-a lovit. Acum avem o relație foarte bună pentru copiii noștri, dar vorbim strict despre ei și ne iubim strict prin fetele noastre. Ea are un iubit, eu o iubită. Nu ne mai destăinuim unul altuia pentru că suntem adulți, fiecare cu viața lui.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Îmi place să desenez, arta este un lucru care ocupă mult din timpul meu. Îmi place să fac schițe de mașini. În rest sunt destul de transparent pentru că mediul artistic te face așa. Nu am vreo latură misterioasă, am doar o atitudine misterioasă.

“Celebritatea a fost motivul pentru care m-am despărțit de mama copiilor mei”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Da și asta a fost motivul pentru care m-am despărțit de mama copiilor mei. Mi se urcase succesul la cap. Nu mai stăteam pe acasă, eram mereu plecat, nu mai eram atent la nevoile familiei, mă focusam mai mult pe nevoile mele financiare.

Mi s-a urcat la cap și este un lucru foarte des întâlnit în mediul artistic. Se întâmplă multe lucruri rele și întunecate, există multă nefericire, fățărnicie și aroganță.

Ce pregătești pentru perioada următoare?

-Am lansat în martie un album cu 17 piese, R&B toate. Mereu am vrut să fac un album de genul asta. Albumul lansat în martie se numește “Tentații” și îl puteți găsi pe toate rețelele sociale.

Al doilea album de R&B îl lansez în ianuarie, va aveam 20 de piese și se va numi “Inimă de piatră”. După aceste două albume vreau să mă întorc la muzica dance, de petrecere, mai englezească.

Am o datorie față de publicul românesc, vreau să scot 50 de piese în limba română pe care mi-am propus să le lansez în decurs de un an. Cred că suntem un popor polivalent, nu ascultăm doar manele, avem multe genuri în playlist.