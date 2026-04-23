„Mike e fericit!” Cine au fost remarcații lui Gică Craioveanu după Dinamo – Universitatea Craiova. „Senzațional”

E sărbătoare în Bănie. Universitatea Craiova s-a calificat în finala Cupei României după ce a trecut, la loviturile de departajare, de Dinamo. Oltenii se vor duela pentru trofeu cu U Cluj. Gică Craioveanu, fostul mare jucător al „Științei”, a tras concluziile la scurt timp după finalul partidei de pe Arena Națională.

Universitatea Craiova – U Cluj, marea finală a Cupei României Betano!

La finalul celor 90 de minute, scorul din meciul Dinamo – Universitatea Craiova era 0-0. În prelungiri, Dinamo a fost cea care a lovit prima. Boateng l-a învins cu capul pe portarul advers, însă „câinii roșii” nu au putut să își protejeze avantajul. Oltenii au egalat înainte de final prin Adrian Rus.

La penalty-uri, jucătorii Universității Craiova au executat impecabil și s-au impus. , echipă care a trecut în semifinale de FC Argeș, tot la penalty-uri. Cele două formații se luptă și pentru titlul de campioană în SuperLiga României.

Gică Craioveanu, prima reacție după Dinamo – Universitatea Craiova. Cine au fost remarcații lui „Grande”

, a analizat duelul de pe Arena Națională. Acesta recunoaște că se aștepta la un fotbal mult mai ofensiv din partea ambelor echipe, însă se bucură că oltenii au obținut biletele pentru finala Cupei României.

„Mă așteptam la mult mai mult de la Craiova. Vine totuși după o dinamică destul de bună. Este liderul campionatului, iar Dinamo nu traversează cea mai bună perioadă din ultimele luni. Nu poți să vii și să aștepți un miracol, să marchezi în acel minut, nu e logic. E noroc, sincer.

Eu cred că la Craiova sunt mai multe probleme. Echipa mi se pare puțin stoarsă fizic. E la limită din punct de vedere fizic, asta îmi dă senzația. Azi au fost momente în repriza a doua când echipa a căzut fizic, nu a împins jocul, s-a închis în propria jumătate. Au încercat două-trei atacuri, dar foarte puțin. Apoi a fost presiunea, am văzut-o la meciul cu Rapid. Am văzut și în această seară acea presiune de a câștiga. Uite că nu e bine. E bine că se termină cu bine, dar să joci cu sabia lui Damocles deasupra capului meci de meci… o dată se rupe șansa asta.

Sincer, le-am spus, eram cu băieții, că Popică ne va duce în finală. E un specialist, apără foarte multe penalty-uri. Laurențiu Popescu, portarul, parcă și lui Tănase contra FCSB-ului i-a apărat. Nu mă așteptam ca jucătorii să tragă cu atâta nonșalanță, atât Rus, cât și Mora. Au executat perfect loviturile, până și Teles. Mie mi-a fost frică la primul, care e întotdeauna cel mai greu. Mi-au plăcut Anzor, Mora, au făcut un meci senzațional. Nu mi-au displăcut cei trei fundași, Romanchuk, Rus și Screciu. Matei, copilul, a avut o primă repriză senzațională. A avut o dinamică foarte bună, a driblat, a dat la poartă, a fost un jucător mult mai matur decât vârsta pe care o are. A căzut și el fizic la un moment dat.

Mike e fericit, echipa e mult mai bine în campionat. Are șansa Cupei, joacă cu trofeul pe masă. Deja echipa va fi în Europa în sezonul următor. E logic să se bucure. El, în afară de pasiune, pentru că există, a investit foarte mulți bani. Anul ăsta, fără vreun trofeu, e grav”, a declarat Gică Craioveanu la