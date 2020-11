Mike Tyson a revenit în ring la 54 de ani și s-a luptat cu Roy Jones Jr. într-un meci demonstrativ de opt runde. Duelul a fost dominat de Tyson, dar arbitrii s-au decis asupra unei remize.

La finalul partidei, Mike Tyson a susținut o conferință de presă maraton în care a vorbit despre dorința sa de a continua să lupte și de a ajuta oamenii nevoiași.

El a făcut o paralelă și între obiceiurile trecutului și modul în care vede viața în prezent. Condimentată și cu revelații de ordin filozofic, conferința de presă a fost una poate mai spectaculoasă decât meciul în sine.

Cum a trăit și a pregătit Mike Tyson meciul cu Roy Jones Jr.: „M-au rupt cu bătaia”

Eveniment care a generat sume uriașe, meciul dintre Mike Tyson și Roy Jones Junior a fost ocazia perfectă pentru ca cei doi veterani să revină în ring și să demonstreze că încă mai pot genera spectacol și lovituri ca în vremurile bune.

Mike Tyson a povestit, la conferința de presă de după evenimentul comentat de Snoop Dogg, cum a pregătit partida. Deși crede că a câștigat meciul, ‘Iron Mike’ e recunoscător pentru faptul că a făcut față, la 54 de ani și după 15 ani de la retragere, unui meci de opt runde.

„Sunt fericit că n-am fost făcut K.O. Cred că o să fiu mai bun la următorul meci. Antrenorii și partenerii de sparring m-au rupt cu bătaia. Acest eveniment m-a ajutat să-mi dau seama la ce nivel eram, pentru că m-au batut de m-au nenorocit. Așa că tot ce am făcut, puteam să fac mai bine. Însă o să fiu mai bun la următorul eveniment.

Roy s-a mișcat inteligent, a fost dificil să îl lovesc bine. Nu l-am putut ataca așa cum aș fi vrut. Rezultatul nu înseamnă nimic pentru mine, nici lipsa fanilor. Am fost bucuros să mă pot lupta cu Roy timp de opt runde a câte două minute. Anduranța e lupta adevărată, nu poți face pe toată lumea K.O., am învățat asta în cariera mea”, a spus Tyson.

Vrea să continue să lupte: „Mi-am dat seama la 54 de ani că nu știam nimic pe când eram campion”

Pugilistul a anunțat imediat după finalul partidei că ar vrea să reitereze duelul în compania lui Ray Jones Junior. Însă aceasta pare a fi doar prima parte a planului pus la cale de Tyson. El a dezvăluit la conferința de presă de după meci că are de gând să revină complet în ring, la 54 de ani, și să facă inclusiv un tur al Europei!

Tyson a anunțat că se simte mai bine ca niciodată, după ce și-a schimbat stilul de viață și că este gata să intre în ring cu orice adversar. Totuși, el a sugerat că ar vrea să continue să paprticipe la evenimente în scop caritabil, pentru că este interesat să ajute cât mai multă lume nevoiașă.

„Poate o să facem ceva în Europa, orice e posibil, cred că am rupt toate recordurile de pay-per-view în ceea ce privește boxul. Dar vreau să continui să fac asta din perspectivă umanitară, să ajut. Va fi un eveniment următor, cu siguranță. Am îmbătrânit și mă antrenez pentru lupte de anduranță acum.

Mi-am dat seama la 54 de ani că nu știam nimic pe când eram campion. Atunci eram doar tânăr. Mă simt formidabil, vreau să mă bat din nou. Obișnuiam să mă simt epuizat, bătut după un meci. Dar acum mă simt excelent. Sunt capabil să ajut mulți oameni mai puțin norocoși decât mine, oameni din toată lumea. Într-o lume perfectă, aș fi un misionar.

Sunt în locul în care trebuie să fiu, în ring. Am crezut asta și când aveam coasta ruptă și primeam pumni în gură. Nu m-am întrebat niciodată ce caut aici. Energia ne face să fim atât de bătrâni pe cât dorim să fim. Nevastă-mea zice mereu că trec prin criza vârstei mijlocie, dar nu cred că e vorba despre asta, ci despre orgoliul meu. Orgoliul mă determină să fac lucruri precum a mă bate la 54 de ani.

Sunt foarte fericit că am făcut asta. O să mă lupt din nou, da. Cerul e limita cu treaba asta. Avem atât de multe legende… Ray a fost super interesat să se implice în acest eveniment. Vreau să fiu consistent, în opinia mea o luptă la două luni ar fi excelent să am. Dar în trecut am avut probleme cu lombosciatica după un meci și nu m-am putut ridica două săptămâni. Dar acum mă antrenez din greu, nu o să mai fiu niciodată Fat Mike sau Cocaine Mike.

După alte 10 lupte demonstrative, să vedem dacă m-ar mai putea aborda cineva să ne batem. Eu am vrut să fie numită o luptă demosntrativă, pentru că ajută din punct de vedere caritabil. Asta e presiunea mea, să ajut oamenii care trebuie să fie ajutați în situația asta.

Puteam lupta și în mod profesionist, dar am preferat abordarea asta pentru a ajuta oamenii. Donăm pentru că nu vrem să pierdem comunitatea din Brooklyn în fața drogurilor și a problemelor. Facem o grămadă cu ce avem la dispoziție. N-am dormit noaptea trecută, nu. Deloc. Sunt unul dintre tipii ăia care nu dorm înainte de competiții.

A fost o ocazie nouă pentru mine, am fost puțin agitat, dar mi-am zis că totul va fi bine. Nu mă așteptam să luptăm opt runde și să fac ce am vrut să fac. Toată lumea s-a uitat, am doborât recorduri. Sunt recunoscător pentru chestia asta”, a mai spus Tyson.

Filosofie cu Mike Tyson, ajuns la 54 de ani: „Dacă viața e atât de grozavă, clar că și moartea trebuie să fie specială”

Pugilistul american retras în 2005, dar revenit acum în ringul de box, susține că viața i s-a schimbat complet în ultima vreme și că a reușit să își ucidă ego-ul. El a vorbit despre viciile pe care le are, despre discuțiile pe care le poartă cu soția, dar și despre cum își vede ieșirile din trecut.

Mike Tyson a salutat și apariția în lumea boxului a superstarurilor de pe Youtube, precum Jake Paul sau KSI, cei care au atras milioane de noi fani ai luptelor. El crede că aceștia au salvat boxul, care ajunsese să fie dominat categoric de UFC în privința cifrelor și a sumelor generate.

„Ceea ce fac, nu mai e doar pentru mine. Înainte era doar despre mine, era despre fata sexy, despre avionul meu, despre mașinile scumpe. Dar nu mai e despre mine. Îmi plac hainele scumpe și acum, dar nu mai e doar despre mine. Sigur că țin și la copii și nevastă, dar iubesc hainele mele fancy și să fumez. Fumez zilnic cannabis. E ceea ce fac, cine sunt, cum o să mor. Nu am de ce să explic. Am fumat și pe parcursul meciului.

Ce dacă mor? Din moment ce viața e atât de grozavă, sigur și moartea trebuie să fie ceva special. Posibilitatea eșecului nu a fost niciodată în mintea mea. Nimic nu e imposibil, cât timp încerci. Am nevoie de presiune. Dacă n-am parte de presiune, nu voi avea curaj să mă lupt cu nimeni. Presiunea mă face să mă lupt cu oricine.

Cu cât mai confortabil ești cu tine însuți, cu atât mai relaxat ești în privința morții. Iar asta te face să ai pace interioară. Vechiul Mike Tyson nu mai există. Vechiul eu a fost doar platforma pentru versiunea actuală, care nu se mai gândește doar la propria persoană. Vreau să ajut.Am doar 54 de ani. Dacă la 54 de ani aș putea să spun totul despre mine, cred că aș fi limitat în gândire. Îmi place cine sunt acum, nu îmi plăcea de mine înainte.

Jake Paul are 25 de milioane de urmăritori și eu habar n-aveam că există. Mi-a zis fiul meu că vrea să se bată cu el într-o bună zi. Dar uite că a ajuns în aceeași gală cu mine și Roy. Ego-ul meu spune multe lucruri, dar adevărul e că acești băieți de pe Youtube ajută enorm boxul. UFC ne umilea în ultima vreme, dar implicarea boxerilor de pe Youtube ne-a ajutat să ne revenim.

Business-ul ăsta e despre bani, nu despre altceva, nu contează pe cine placi și pe cine nu. Sunt bătrân când vine vorba de treburi de genul, nu mai am energie pentru Youtube. Eu mă ocup de soție și de copii. În seara asta, nu a fost niciun promoter implicat”, a mai spus Tyson.