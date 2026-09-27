ADVERTISEMENT

Renumita platformă de streaming Netflix a oferit detalii neașteptate despre documentarul cu Mike Tyson. Descoperă mai jos o filmare care aduce în centrul atenției mai multe imagini în premieră cu celebrul sportiv american.

Mike Tyson, subiectul unei producții de pe Netflix

Mike Tyson (60 ani) este . Fostul campion la categoria grea are o poveste de viață impresionantă și o carieră fabuloasă despre care s-au scris milioane de articole. De-a lungul timpului a fost subiect principal atât în presă, cât și în numeroase documentare sau chiar în fața instanței.

ADVERTISEMENT

Producătorii americani au intervievat de-a lungul vremii multe persoane pentru a descoperi amănunte despre celebru sportiv. Prima producție care îl are în prim-plan a fost lansată în urmă cu 33 de ani, iar acum se anunță încă un documentar. Platforma de streaming Netflix a făcut deja anunțul despre pelicula care va avea 4 episoade.

Fiecare episod va avea o durată de o oră și va aduce în lumină interviuri cu celebrul pugilist american, dar și cu persoane apropiate și cu colegii acestuia. Documentarul este regizat de Floyd Russ, care a făcut și alte producții de top. Printre cele mai cunoscute se află Untold, American Manhunt: The Boston Marathon Bombing.

ADVERTISEMENT

Cele 4 episoade s-ar putea să fie difuzate simultan, producția cu numele TYSON având ca dată de lansare ziua de 13 octombrie 2026. Reprezentanții companiei au transmis că au depus eforturi colosale pentru a se concentra pe una dintre cele mai mari povești sportive din istorie. Fostul boxer are șansa acum să-și spună propria versiune.

ADVERTISEMENT

Mult așteptatul documentar este unul care se concentrează pe mai multe momente din existența acestuia. Pleacă de la copilăria haotică trăită în Brooklyn, New York, până la ascensiunea fulgerătoare către statutul de superstar mondial. De asemenea, filmul are în vizor întreaga viață a sportivului care a avut parte de succes, faimă, influență și controverse.

ADVERTISEMENT

Cum va arăta producția despre Mike Tyson

În trailerul oficial lansat de Netflix pe data de 17 septembrie 2026 Mike Tyson se descrie drept „dependent de haos”. În documentar sportivul se simte ușor inconfortabil când producătorul îl îndeamnă să explice de ce a ales această caracterizare. Se pare că cel mai nou documentar arată o latură nouă a acestuia.

Mai mult, producția prezintă rapid imaginile definitorii din viața lui Tyson: knockout-uri și o apariție cu un tigru. Un alt moment este când a fost încătușat, dar și când l-a mușcat de ureche pe Evander Holyfield. Incidentul s-a produs pe 28 iunie 1997, în runda a treia a meciului revanșă pentru titlul mondial la categoria grea, în urma căruia a fost descalificat.

ADVERTISEMENT

Povestea merge mai departe și depășește cu mult realizările sale profesionale. Cariera de boxer și viața personală au fost marcate, de asemenea, de închisoare, dificultăți financiare, abuz de substanțe și controverse în ring. Astfel, documentarul analizează toate aceste experiențe, precum și alegerile, presiunile și consecințele care l-au modelat.

„Majoritatea oamenilor sunt prea speriați să-și privească viața în mod obiectiv, dorind să se prezinte ca eroii propriilor povești. Dar dacă suntem cu adevărat obiectivi, știm că nu putem fi niciodată eroii propriilor noastre povești”, a declarat Mike Tyson, conform site-ului oficial .

„Trebuie să fim capabili să-l privim în față pe omul din oglindă — acceptând atât părțile bune, cât și cele rele — pentru a oferi o imagine completă a contribuțiilor noastre în această viață”, a completat pugilistul american care a uimit lumea la doar 20 de ani când a câștigat primul titlu la categoria grea. A fost campion mondial incontestabil la categoria grea între 1987 și 1990.

Meciul de revenire al lui Mike Tyson, cel mai vizionat eveniment sportiv din toate timpurile

Aproape patru decenii mai târziu, la vârsta de 58 de ani, Mike Tyson pentru a-l înfrunta pe Jake Paul. Meciul din anul 2024 a fost unul dintre cele mai vizionate evenimente sportive live din toate timpurile. Partida de revenire a fost transmisă tot de Netflix, compania având numai cuvinte de laudă pentru renumitul pugilist.

„Faptul că am ocazia să-mi împărtășesc povestea prin prisma reflecției asupra creșterii și maturizării mele… va fi o călătorie plină de provocări, dar una foarte [binevenită]”, a mai spus boxerul american, în cel mai nou serial despre viața sa, produs de Jenna Millman, Jacob Miller și Alexa Ginsburg.

Pe de altă parte, Netflix anunță că producătorii executivi sunt Jim Gray, Ian Orefice, Amanda Spain, Jonna McLaughlin, Greg C. Lake, Michael Hughes, Douglas Banker, Floyd Russ și Bill Simmons. David Bolen și Jacob Møller sunt directori de imagine. În schimb, muzica este semnată de Raffertie, iar montajul este realizat de Wax Taber și Dan Duran.

Documentarele despre cariera și viața lui Mike Tyson

Primul film documentar despre viața și cariera lui Mike Tyson este Fallen Champ: The Untold Story of Mike Tyson (1993). Documentarul regizat de Barbara Kopple a analizat copilăria, ascensiunea și căderea lui Tyson și a fost realizat în timp ce acesta se afla în închisoare. În anul 1995 a apărut Tyson, un film biografic de dramă produs de HBO și regizat de Uli Edel.

În acest documentar Michael Jai White interpretează rolul sportivului, în timp ce George C. Scott este antrenorul Cus D’Amato, iar Paul Winfield se transformă în Don King. În 2008 a apărut Tyson, cu o durată de aproximativ 90 de minute, regizat de James Toback. Filmul se focusează pe sportiv cu ajutorul unor interviuri în care își povestește viața, cariera, greșelile și perioada de declin. Pelicula a fost prezentată la Cannes.

În 2013 a apărut Mike Tyson: Undisputed Truth, un produs realizat de HBO și bazat pe spectacolul autobiografic al lui Mike Tyson. Filmul este regizat de Spike Lee și este extrem de personal pentru că sportivul își spune povestea direct pe scenă.

O altă producție datează din anul 2021 și poartă denumirea Mike Tyson: The Knockout. De această dată este vorba de o serie documentară în două părți, despre viața și cariera pugilistului. Producătorul a anunțat la momentul respectiv că este, de fapt, o retrospectivă clasică, cu interviuri și materiale de arhivă.

Countdown: Paul vs. Tyson are 3 episoade și a fost lansat de Netflix în anul 2024. Cei care l-au văzut au remarcat că este diferit de restul documentarelor apărute până la această dată. Acesta urmărește pregătirea lui Mike Tyson pentru meciul cu Jake Paul. Prezintă atât antrenamentele acestuia, cât și viața lui din perioada respectivă.