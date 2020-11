Mike Tyson revine în ring după 15 ani! Când are loc lupta cu Roy Jones Jr

Vestea oficială a momentului în lumea sportului provine din sportul pumnilor. Fostul mare campion mondial Mike Tyson revine în ring după nu mai puțin de 15 ani pentru un meci demonstrativ și cine știe dacă va fi OK pentru Iron Mike dacă nu vor mai urma și alte partide de acest gen.

Oricum, chiar și dacă nu vorbim de un meci pentru vreo centură mondială a uneia dintre versiuni simpla știre că Mike Tyson va intra din nou în ring la peste 53 de ani a făcut deja înconjurul planetei și sunt foarte mulți cei care abia așteaptă să vadă acest meci.

Momentul special se va produce sâmbătă noapte, 28 noiembrie, mai precis la ora 4 dimineața ora României. Adversar îi este Roy Jones Junior. Au fost mai multe variante pentru fostul mare campion al greilor, dar în cele din urmă acesta este meciul perfectat la reapariția sa în ring.

Mike Tyson – Roy Jones Junior Live Stream PRO TV

Un asemenea eveniment, Mike Tyson – Roy Jones Junior, nu putea scăpa televiziunilor din întreaga lume, implicit și în țara noastră. Cel care va transmite în direct meciul de la Dignity Health Sports Park din localitatea Carson, California, este postul PRO TV. Veți putea urmări meciul și în format LIVE VIDEO, intrând pe site-ul FANATIK.RO

Acest meci ar fi trebuit să aibă loc încă pe data de 12 septembrie, dar organizatorii au decis să îl mute în 28 noiembrie, pentru a avea timpul necesar creării unei campanii mult mai largi în rândul iubitorilor boxului și nu numai.

Mike Tyson, campion și personaj controversat

Viața și cariera lui Mike Tyson, ajuns acum la etatea de 54 de ani, poate fi oricând un excelent subiect de roman sau pentru scenariul unui film. Pentru că pugilistul american a reprezentat un inedit mix de valoare incontestabilă în ring și în același timp de personaj cu foarte multe ieșiri în decor, care au mers chiar până la o perioadă de ședere în spatele gratiilor.

Vorbind despre sportivul Mike Tyson a fost campion mondial necontestat și deține recordul pentru cel mai tânăr boxer, care a câștigat un titlu la categoria de greutate supergrea la 20 de ani, 4 luni și 22 de zile. Tyson a câștigat primele 19 lupte profesioniste prin knockout, 12 dintre ele în prima rundă.

Ce performanțe a reușit în ring

El a câștigat titlul WBC în 1986 după ce l-a oprit pe Trevor Berbick în două runde și a adăugat titlurile WBA și IBF după ce i-a învins pe James Smith și pe Tony Tucker în 1987. Acest lucru a făcut ca Tyson să devină primul boxer de la categoria supergrea, care a deținut simultan titlurile WBA, WBC și IBF și singurul de la categoria supergrea care le-a unificat succesiv. În total a boxat în 58 de meciuri, câștigând 50, dintre care 44 prin KO.

Ultima luptă înainte de această senzațională revenire în ring a avut loc în anul 2005 în compania irlandezului Kevin McBride, la MCI Center din Washington și s-a încheiat cu un eșec zdrobitor pentru american, învins prin TKO, adică trimis la podea de trei ori în cursul meciului.

Închis pentru viol, comis într-o cameră de hotel

Omul Mike Tyson a avut o mulțime de derapaje groaznice, care i-au făcut în mii de cioburi imaginea câștigată în ring. A ajuns de două ori în spatele gratiilor, odată pentru viol, altă dată pentru agresiunea a doi conducători auto.

Tyson a fost arestat în iulie 1991 pentru a că violat-o pe Desiree Washington de 18 ani, Miss Black Rhode Island, într-o cameră de hotel din Indianapolis. Procesul de viol al lui Tyson a avut loc în tribunalul superior din Marion în perioada 26 ianuarie-10 februarie 1992.

În închisoare s-a convertit la Islam

Confirmarea parțială a povestii lui Washington a venit prin mărturia șoferului lui Tyson, Virginia Foster, care a confirmat șocul lui Desiree Washington după incident. Mărturie suplimentară a venit de la Thomas Richardson, medicul de urgență care a examinat-o pe Washington mai mult de 24 de ore după incident și a confirmat că situația fizică a lui Washington a fost în concordanță cu violul.

Tyson a fost condamnat la șase ani de închisoare dar a fost eliberat la jumătatea sentinței. În pușcărie el s-a convertit la Islam, luându-și numele de Malik Abdul Aziz. Faptul că a fost condamnat nu i-a afectat cariera, el revenind în box după eliberare.

L-a mușcat de ureche pe Evander Holyfield

Al doilea episod terifiant s-a petrecut în ring, în timpul unui al doilea meci cu un alt fost nume mare al greilor, Evander Holyfield. Primul meci fusese pierdut de Tyson, care a intrat extrem de nervos în luptă. Evenimentul a avut loc pe 28 iunie 1997, dar deși stabilise recorduri de audiență și încasări s-a terminat foarte repede, după numai trei reprize.

Aceasta deoarece Tyson a fost descalificat pentru comportament nesportiv. Concret, el a fost sancționat inițial cu două puncte pentru faptul că l-a mușcat de ureche pe adversar, dar cum a repetat acest gest și după aceea arbitrul a decis încheierea partidei prin descalificarea lui Tyson. Mușcătura a fost atât de puternică, încât după meci s-a găsit pe podea fragmentul lipsă din urechea lui Holyfield.

Roy Jones Junior, campion mondial, rapper și actor

Adversarul lui Mike Tyson sâmbătă noaptea are și el 51 de ani și este un fost boxer, dar care are și o interesantă carieră de rapper și de actor. Ca boxer el a câștigat numeroase titluri mondiale, fiind unicul boxer din istorie care și-a început cariera în categoria semi-mijlocie, ajungând până în categoria grea și câștigând tiluri mondiale în 4 categorii diferite. Asociția americană a jurnaliștilor din box l-a numit pe Jones “Boxerul deceniului” pentru anii 1990.

Jones și-a început cariera în muzica rap în anul 2001, cu albumul Round One: The Album și single-ul de debut, “You all Must’ve Forgot”. În 2004, Jones a format o trupă – Body Head Bangerz, cu care a lansat un album, Body Head Bangerz: Volume One, în colaborare cu B.G., Juvenile, Bun B de la UGK, Petey Pablo, Lil’ Flip și Mike Jones. A jucat în filme cunoscute, precum The Devils Advocate, The Waynes Brothers, The Matrix Reloaded și Enter The Matrix.