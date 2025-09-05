Mike Tyson și Floyd Mayweather revin în ring! Au bătut palma pentru un meci istoric: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”

Mike Tyson (59 de ani) și Floyd Mayweather (48 de ani), două dintre cele mai mari nume din box, vor urca din nou în ring. Retrași din sportul de performanță, cei doi pugiliști au bătut palma pentru un meci istoric.
Potrivit dailymail.co.uk, „Iron” Mike Tyson și Floyd „Money” Mayweather au semnat deja contractele pentru un meci demonstrativ. Confruntarea titanilor din box va avea loc în primăvara lui 2026, data exactă nefiind încă stabilită.
Promoțiile care organizează acest meci între doi dintre cei mai mari pugiliști din istorie sunt CSI Sports și Fight Sports. Locul de desfășurare al lupte va fi și el anunțat ulterior. A fost însă stabilită titulatura acestui eveniment și poartă numele de „Legend vs. Legend”.
Mike Tyson, cel mai tânăr campion mondial din istorie la categoria grea, i-a transmis adversarului său un prim mesaj amenințător. Floyd Mayweather e considerat cel mai bun pugilist din istorie la semimijlocie. El s-a retras neînvins din box, cu un palmares de 50-0.
„Acest meci este ceva ce nici eu și nici lumea nu am crezut că se va întâmpla. Boxul a intrat într-o nouă eră a imprevizibilului, iar acest meci este cât se poate de imprevizibil.
Încă nu-mi vine să cred că Floyd vrea cu adevărat să facă asta. Va fi dăunător pentru sănătatea lui, dar el vrea să o facă, așa că a semnat și se va întâmpla!”, a declarat Mike Tyson, conform sursei menționate anterior.
Fac asta de 30 de ani și nu a existat niciun luptător care să-mi umbrească moștenirea. Dacă fac ceva, va fi măreț și legendar. Sunt cel mai bun în box. Acest duel special le va oferi fanilor exact ceea ce își doresc” – Floyd Mayweather