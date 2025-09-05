Mike Tyson și Floyd Mayweather revin în ring! Au bătut palma pentru un meci istoric: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”

Mike Tyson (59 de ani) și Floyd Mayweather (48 de ani), două dintre cele mai mari nume din box, vor urca din nou în ring. Retrași din sportul de performanță, cei doi pugiliști au bătut palma pentru un meci istoric.

Mike Tyson vs. Floyd Mayweather, cel mai tare meci demonstrativ din istoria boxului

Potrivit , „Iron” Mike Tyson și Floyd „Money” Mayweather au semnat deja contractele pentru un meci demonstrativ. Confruntarea titanilor din box va avea loc în primăvara lui 2026, data exactă nefiind încă stabilită.

Promoțiile care organizează acest meci între doi dintre cei mai mari pugiliști din istorie sunt CSI Sports și Fight Sports. Locul de desfășurare al lupte va fi și el anunțat ulterior. A fost însă stabilită titulatura acestui eveniment și poartă numele de „Legend vs. Legend”.

„Iron” i-a pus deja gând rău lui „Money”: „Încă nu îmi vine să cred că Floyd vrea să facă asta”

, i-a transmis adversarului său un prim mesaj amenințător. e. El s-a retras neînvins din box, cu un palmares de 50-0.

„Acest meci este ceva ce nici eu și nici lumea nu am crezut că se va întâmpla. Boxul a intrat într-o nouă eră a imprevizibilului, iar acest meci este cât se poate de imprevizibil.

Încă nu-mi vine să cred că Floyd vrea cu adevărat să facă asta. Va fi dăunător pentru sănătatea lui, dar el vrea să o facă, așa că a semnat și se va întâmpla!”, a declarat Mike Tyson, conform sursei menționate anterior.

