Mikel Arteta a „pus tunurile” pe arbitrul Danny Makkelie după Atletico Madrid – Arsenal 1-1: „Sunt foarte supărat. Nu poți întoarce decizia dacă trebuie să te uiți la fază de 13 ori”

Antrenorul lui Arsenal, Mikel Arteta, a contestat dur o decizie luată de arbitrul Danny Makkelie în meciul cu Atletico Madrid (1-1) din prima manșă a semifinalelor din UEFA Champions League.
Bogdan Mariș
30.04.2026 | 01:01
Mikel Arteta (44 de ani) a criticat prestația arbitrului Danny Makkelie la finalul partidei Atletico Madrid - Arsenal 1-1. FOTO: Hepta
Atletico Madrid și Arsenal au remizat pe Metropolitano, scor 1-1, în prima manșă a semifinalei din UEFA Champions League, însă „capul de afiș” a fost ținut de prestația arbitrului Danny Makkelie, care a luat mai multe decizii controversate. La final, antrenorul „tunarilor”, Mikel Arteta (44 de ani), și-a exprimat nemulțumirea cu privire la o fază petrecută în repriza secundă.

Mikel Arteta, furios după Atletico Madrid – Arsenal 1-1

Arsenal a deschis scorul în minutul 44 prin Viktor Gyokeres, care a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri. „Centralul” Danny Makkelie a acordat penalty-ul după un duel în careu între atacantul suedez și David Hancko, decizia fiind contestată vehement de iberici. Gazdele au egalat situația în partea secundă, tot dintr-o lovitură de la 11 metri, iar decizia a fost din nou una controversată. Ben White a fost penalizat pentru un henț, deși balonul l-a lovit în picior înainte de a-l atinge pe mână.

Julian Alvarez a profitat de oportunitatea primită și scorul a devenit 1-1. Mai apoi, Danny Makkelie a arătat din nou punctul cu var după un duel între Hancko și Eze, însă și-a schimbat decizia, iar tabela a rămas neschimbată. Mikel Arteta a fost extrem de nemulțumit cu privire la ultima decizie. „Am vorbit cu băieții și încercăm să înțelegem de ce nu s-a acordat acel penalty. A fost împotriva regulamentului și nu înțeleg.

Sunt foarte supărat. Contactul e clar, arbitrul ia decizia, nu o poți întoarce dacă trebuie să te uiți la fază de 13 ori. (n.r. a fost influențat arbitrul?) Nu știu, doar el poate oferi răspunsul. E o decizie greșită și schimbă cursul acestei ‘duble’. (n.r. despre penalty-ul primit de Atletico) Asta e regula și au fost destul de constanți din acest punct de vedere. Nu am nimic de spus”, a afirmat tehnicianul spaniol pentru TNT Sports, conform BBC.

Ce a declarat Mikel Arteta despre returul de pe Emirates

Ținând cont de faptul că returul se dispută la Londra, se poate spune că Arsenal are prima șansă la calificare. Mikel Arteta a vorbit despre situația în care se află „tunarii” după rezultatul de la Madrid. „Sunt multe aspecte pozitive după acest meci. Am făcut foarte multe lucruri bune. Știam că vom avea și momente dificile.

Suntem într-o poziție incredibilă. Vom juca în fața fanilor noștri. Este în mâinile noastre. (n.r. despre meciul cu Fulham de sâmbătă) Trebuie să se asigure că mănâncă, dorm și primesc multă dragoste pentru a fi siguri că sunt în cea mai bună postură”, a declarat tehnicianul spaniol.

