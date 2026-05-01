Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, compliment uriaș pentru Cătălin Cîrjan: „A fost extraordinar! M-a ajutat mult”

Cătălin Cîrjan dezvăluie cum l-a influențat Mikel Arteta la Arsenal și ce relații a avut cu starurile echipei din Londra. Cum a fost lăudat de antrenorul spaniol.
Alex Bodnariu
01.05.2026 | 09:47
Ce i-a spus Arteta lui Cătălin Cîrjan. Cuvintele care l-au marcat pe fotbalist
Cătălin Cîrjan este unul dintre puținii fotbaliști din Superliga României care a avut șansa să învețe fotbalul la o echipă din Premier League. Mijlocașul celor de la Dinamo a petrecut ani buni în academia lui Arsenal și a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Mikel Arteta.

În anul 2019, Cătălin Cîrjan ajungea la Arsenal. Mijlocașul român a trecut pe la mai multe niveluri de juniori și chiar s-a antrenat în mai multe ocazii cu echipa de seniori, însă nu a apucat să își facă debutul. Totuși, în multe momente se vede că a fost format la un club de elită.

În 2023, la 5 ani după ce ajungea în Londra, Cătălin Cîrjan a fost cedat sub formă de împrumut la Rapid. Transferul nu a fost unul prea reușit. Mijlocașul a avut puține realizări, însă în vara anului 2024 avea să ajungă la Dinamo, echipă la care a reușit să devină și căpitan.

Cătălin Cîrjan a vorbit despre experiența pe care a trăit-o la Arsenal. Mijlocașul ofensiv și-a amintit de discuțiile pe care le purta cu Mikel Arteta și a spus care au fost jucătorii de la echipa mare cu care a avut cea mai bună relație: „M-a ajutat foarte mult în acea perioadă. De la 16 ani m-a luat la antrenamentele echipei. La 17 ani am fost pe bancă la un meci amical. M-a ajutat foarte mult după operație. M-am antrenat foarte mult cu ei. Mi-a dat mereu sfaturi. Am avut o discuție cu el. Mi-a spus că, uitându-se la mine cum joc, se vede pe el când era tânăr.

A găsit niște similarități în stilul nostru de joc. A fost ceva extraordinar pentru mine. Au fost și câțiva jucători cu care am avut o relație specială. Cu David Luiz și Martin Ødegaard m-am înțeles foarte bine. Lucra cu noi Mikel Arteta. Era mereu cu noi. Acolo antrenorii văd lucrurile diferit”, a declarat Cătălin Cîrjan, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
