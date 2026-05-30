Mikel Arteta le-a răspuns celor care l-au criticat pentru stilul de joc în PSG – Arsenal, finala Champions League: „Parte din plan”. A acuzat arbitrajul

Mikel Arteta (44 de ani) a condus-o pe Arsenal spre primul titlu în Premier League după 22 de ani de „secetă”, însă „tunarii” nu au reușit să încheie sezonul cu un triumf pe plan european. Londonezii au cedat dramatic, la loviturile de departajare, în finala Champions League contra lui PSG. Tehnicianul iberic a tras concluziile la finalul jocului.

Verdictul lui Mikel Arteta cu privire la cea mai controversată fază din finala Champions League

Mikel Arteta a vorbit despre meciul pierdut de Arsenal contra lui PSG. „Trebuie să-ți controlezi emoțiile, simți durerea și trebuie să o simți, acesta este sportul. Asta nu diminuează mândria pe care o simt pentru jucătorii mei; nu vom mai trăi ceea ce am trăit anul acesta, o vom trăi într-un mod diferit.

Trebuie să felicităm PSG, au resursele pentru absolut orice. Golul marcat devreme a făcut parte din planul de joc, dar nu și timpul pe care l-am petrecut apărându-ne foarte jos. Ceea ce a făcut Luis Enrique cu echipa este extrem de lăudabil; ai nevoie de puțin noroc și noi nu l-am avut”, a declarat antrenorul spaniol, conform .

. „Tunarii” au acuzat faptul că nu au primit o lovitură de la 11 metri în prelungiri după un duel între Nuno Mendes și Noni Madueke. „Am urmărit din nou faza și se poate acorda foarte ușor penalty. Arbitrul a luat o decizie diferită la faza cu Cristhian Mosquera (n.r. penalty-ul acordat pentru PSG din care Dembele a egalat) și a fost important”, a spus Arteta.

Ce a declarat Mikel Arteta despre viitorul său după ce Arsenal a pierdut finala Champions League

Mai mulți jucători importanți de la Arsenal nu se mai aflau pe teren pentru loviturile de departajare, iar doi dintre cei nominalizați, Eberechi Eze și Gabriel, nu au prins spațiul porții cu execuțiile de la 11 metri. „Cei care puteau să execute au făcut-o, ne lipseau jucători precum Havertz, Bukayo Saka, Odegaard… Cei care au executat sunt diferiți de cei care au început jocul, trebuie să fii precis”, a afirmat Mikel Arteta.

Întrebat despre viitorul său la echipă după , tehnicianul iberic a surprins și nu a confirmat că va rămâne: „Acum trebuie să mă odihnesc, a fost un an foarte, foarte lung, sunt foarte recunoscător tuturor, întregului staff, echipei, fanilor, iar acum e timpul să mă odihnesc”. Arteta se află pe banca lui Arsenal din 2019 și a cucerit patru trofee alături de „tunari”: titlul în acest sezon, Cupa Angliei în 2020 și două Supercupe, în 2020 și 2023.