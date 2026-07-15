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Mikel Oyarzabal, ce performanță! Ce înseamnă, de fapt, golul marcat Franței în semifinala CM 2026

Mikel Oyarzabal (29 de ani) este unul dintre jucătorii de bază din naționala Spaniei. Atacantul a deschis scorul în semifinala cu Franța, iar golul său a fost unul istoric.
Traian Terzian
15.07.2026 | 06:50
Mikel Oyarzabal ce performanta Ce inseamna de fapt golul marcat Frantei in semifinala CM 2026
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Ce record a egalat Mikel Oyarzabal (29 de ani) după golul marcat împotriva Franței. Sursă foto: Hepta
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La fel ca și la EURO 2024, când Spania a câștigat marele trofeu, Mikel Oyarzabal a fost alegerea selecționerului Luis de la Fuente pentru postul de atacant. Iar jucătorul lui Real Sociedad s-a dovedit decisiv și în semifinala cu Franța, reușind să marcheze primul gol al meciului.

Golul cu Franța l-a trimis direct în istorie pe Mikel Oyarzabal

Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026, după o victorie clară în fața Franței, scor 2-0. Mikel Oyarzabal a fost cel care a deschis balul la mijlocul primei reprize, reușind să transforme un penalty acordat pentru un fault în careu comis de Lucas Digne asupra lui Lamine Yamal.

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Prin reușita care a deblocat partida de pe AT&T Stadium din Dallas, atacantul basc a ajuns la cinci goluri marcate la actualul turneu final. El i-a egalat pe legendarii Emilio Butragueno și David Villa la numărul de goluri marcate pentru Spania la un singur Mondial.

Câte cinci goluri pentru iberici la turneele finale mondiale mai au Raul Gonzalez și Fernando Morientes, dar aceștia le-au reușit în mai multe ediții. Golgheterul absolut al ”Furiei Roja” când vine vorba de Cupa Mondială este David Villa, cu nouă reușite.

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Clasamentul golgheterilor la CM 2026

După ce a realizat câte o ”dublă” în meciurile cu Arabia Saudită (grupă) și cu Austria (16-imi), Mikel Oyarzabal a marcat și în semifinala cu Franța. Cu cinci goluri, el se află pe locul 6 în clasamentul golgheterilor de la CM 2026, la egalitate cu Ousmane Dembele.

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Lideri sunt Kylian Mbappe și Lionel Messi, ambii cu câte opt goluri, urmați de Erling Haaland, cu șapte, care însă a părăsit deja competiția, și Harry Kane și Jude Bellingham, ambii cu câte șase.

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Mikel Oyarzabal, cifre impresionante la naționala Spaniei

Fără să fie un jucător spectaculos și care și-a dedicat întreaga carieră clubului basc Real Sociedad, Mikel Oyarzabal este unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei Spaniei în mandatul lui Luis de la Fuente.

Numai în ultimul an și jumătate a avut o rată a eficienței extraordinară, contribuind la 24 de goluri în cele 19 întâlniri jucate. El a dat 17 goluri și șapte pase decisive și pentru a vedea influența sa trebuie remarcat că următorul în această ierarhie este Mikel Merino, care a avut zece contribuții decisive.

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Oyarzabal a fost decisiv și în succesul ”Furiei Roja” la EURO 2024. Atacantul a marcat golul victoriei pentru selecționata lui Luis de la Fuente în finala împotriva Angliei, câștigată cu scorul de 2-1.

40.00 este cota BETANO pentru pronosticul ”Mikel Oyarzabal va fi golgheterul Cupei Mondiale 2026”
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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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