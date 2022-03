Mila Kunis și Ashton Kutcher au strâns 35 de milioane $ pentru Ucraina. Zelenski le-a mulțumit personal: „Ei inspiră lumea”

Președintele Volodimir Zelenski le-a mulțumit actorilor Mila Kunis și Ashton Kutcher, după ce au strâns aproximativ 35 de milioane de dolari, pentru a sprijini refugiații ucraineni care fug din calea războiului.

au lansat o campanie de strângere de fonduri pe 3 martie. Scopul a fost susținerea companiilor Flexport și Airbnb din San Francisco. În timp ce compania care transportă marfă asigură provizii refugiaților ucraineni din Europa, Airbnb le oferă gratuit, pe termen scurt, un loc unde să se adăpostească.

Președintele ucrainean a avut duminică, 20 martie, un apel video cu actorii, în cadrul căruia au discutat despre gestul lor. Pe contul său de Twitter, le-a mulțumit actriței de origine ucraineană și soțului său pentru că au fost printre primele persoane publice care au reacționat și au sărit în ajutorul țării.

. & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to & to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)