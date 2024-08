Miliardara din România care își ascunde banii atunci când pleacă în vacanță: ”Fac fotografie că și eu uit unde i-am pus”

Miliardara din România care își ascunde banii atunci când pleacă în . Vedeta a mărturisit că realizează o fotografie cu locul în care îi pune pentru că uneori are momente în care uită, de fapt, unde i-a așezat.

Femeia de afaceri care își dosește veniturile când pleacă din țară, în concediu. Obișnuiește să le facă o poză ca să nu uite. Recurge la acest obicei complet surprinzător pentru că vrea să își știe banii în siguranță.

Accesoriile sau bunurile de valoare sunt, de asemenea, ascunse de Monica Tatoiu atunci când călătorește în afara granițelor. Fosta profesoară de matematică recunoaște că nu se cazează la hoteluri de lux și de aceea este precaută.

„Pe unde mă duc eu, prin bălăriile prin care merg, că nu mă duc la cinci stele, nu pot să-ți spun unde ascund banii și actele. Fac fotografie că și eu uit unde i-am pus. Trebuie să îi puneți într-un loc la care nici tu să nu te gândești.

Îți faci o poză cu telefonul mobil, că eu așa fac. Nu puneți sub pernă sau chestii de-astea. Odată am pățit eu cu Victor, o zi întreagă am căutat unde am pus. Acte, în primul rând, pașaportul, unde mă duc eu nu am casă de valori și de astea.

Imaginație, dar faci o poză că uiți dacă este foarte special locul acela. Vă jucați”, a mărturisit Monica Tatoiu, în podcastul , moderat de Viorel Grigoroiu, pe canalul său de Youtube.

Pe ce își cheltuie banii Monica Tatoiu

Monica Tatoiu a muncit enorm, motiv pentru care a reușit să adune o avere considerabilă. Timp de 6 ani a ocupat funcția de director general al unei companii internaționale de cosmetice, prezentă și acum pe piața din România.

Pe lângă pe care a reușit să îi pună deoparte, la bancă, vedeta se bucură și de o pensie uriașă. Milionara a dezvăluit suma pe care o încasează de la statul român și care nu este deloc una mică, ci dimpotrivă.

Încasează 22.000 de lei, numai buni pentru a fi investiți în vacanțele pe care le organizează. Adoră să călătorească, precizând că nu este genul de femeie care să își dea veniturile pe haine scumpe sau bijuterii.