Miliardarii care dețin Liverpool vor să cumpere o echipă din Formula 1! Prețul astronomic cerut

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Patronii lui Liverpool pregătesc o investiție spectaculoasă în Formula 1! Fenway Sports Group, grupul american care controlează clubul de pe Anfield, a început negocierile pentru achiziționarea unui pachet majoritar de acțiuni la Cadillac. Echipa americană, aflată la primul sezon în Marele Circ, ar putea fi vândută pentru o sumă astronomică.

Patronii lui Liverpool negociază cumpărarea echipei Cadillac din Formula 1

Fenway Sports Group (FSG), compania condusă de miliardarul american John Henry, este interesată să intre în Formula 1. Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, proprietarii lui Liverpool au purtat deja discuții pentru preluarea unui pachet majoritar de acțiuni la Cadillac, cea mai nouă echipă din Campionatul Mondial. Negocierile sunt încă într-un stadiu preliminar.

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Group deține Liverpool din 2010, când a cumpărat clubul pentru aproximativ 300 de milioane de lire sterline. Între timp, valoarea grupării de pe Anfield a ajuns la 5,5 miliarde de lire. Compania americană controlează și Boston Red Sox, echipă de baseball, Pittsburgh Penguins, din NHL, și jumătate din echipa RFK Racing, participantă în NASCAR. Mai mult, FSG a vândut în această vară 38% din acțiunile lui Liverpool unui consorțiu din care fac parte Jeff Bezos și Eduardo Saverin.

Preț astronomic pentru Cadillac! Miliarde de dolari pentru o echipă fără niciun punct

Mark Walter, miliardarul american care controlează TWG Global, solicită o evaluare de cel puțin 3 miliarde de dolari pentru Cadillac. Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, omul de afaceri negociază vânzarea unei părți din participația sa, iar cel puțin șapte investitori ar fi interesați de tranzacție.

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Prețul este cu atât mai spectaculos cu cât Cadillac a intrat în Formula 1 abia în 2026. Proiectul dezvoltat alături de General Motors a necesitat investiții uriașe, inclusiv o taxă de intrare de 450 de milioane de dolari. Costurile totale au depășit deja un miliard de dolari, iar pierderile estimate pentru primul sezon se ridică la aproximativ 400 de milioane de dolari.

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Cadillac, dezastru la debutul în Formula 1! Zero puncte și ultimul loc în clasament

Din punct de vedere sportiv, primul sezon al Cadillac în Formula 1 a fost unul extrem de dificil. Echipa americană ocupă ultimul loc în clasamentul constructorilor, fără niciun punct după primele 19 Mari Premii. Nici experiența piloților Sergio nu a fost suficientă pentru a obține rezultate importante. Cea mai bună clasare a echipei rămâne locul 13, ocupat de Bottas în Marele Premiu al Chinei.

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Situația a devenit și mai complicată după schimbarea conducerii tehnice. Graeme Lowdon a fost înlocuit în august de Marcin Budkowski, însă rezultatele nu s-au îmbunătățit semnificativ. În Marele Premiu al Mexicului, Valtteri Bottas a fost implicat într-un incident spectaculos, după cedarea suspensiei monopostului său. Cadillac utilizează în prezent motoare Ferrari, urmând ca General Motors să dezvolte propriile unități de putere pentru sezonul 2029.