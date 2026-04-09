Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, decizie de ultimă oră după moartea lui Mircea Lucescu! Imagini impresionante de la Arena Națională. Video

Moartea lui Mircea Lucescu a îndoliat o lume întreagă, iar nume mari ale sportului mondial vor veni în România pentru a-și lua rămas bun de la legendarul antrenor. Printre aceștia și Rinat Ahmetov (59 de ani), patronul lui Șahtior Donețk, care și-a trimis înainte garda de corp la Arena Națională.

Rinat Ahmetov, așteptat la Arena Națională pentru a-l omagia pe Mircea Lucescu

În dimineața zilei de joi, 9 aprilie, oameni care îi asigură paza miliardarului ucrainean au venit la Arena Națională pentru a inspecta locația. Aceștia au stat de vorbă cu forțele de ordine prezente la stadion și au pus la punct un plan de măsuri de securitate pentru momentul în care Ahmetov va ajunge la stadion.

Gărzile de corp ale patronului lui Șahtior Donețk au sosit la Arena Națională cu mai multe automobile marca Mercedes. Din informațiile obținute de FANATIK, Rinat Ahmetov ar urma să ajungă la stadion în jurul orei 17:00.

Miliardarul ucrainean, la fel ca și omologul său de la Dinamo Kiev, Igor Surkis, a lui Mircea Lucescu, programată în ziua de vineri, 10 aprilie, de la ora 13:10, la Cimitirul Bellu. Ahmetov va merge și la slujba care va avea loc înainte la Biserica Sfântul Elefterie, începând cu ora 10:00.

Un fost fotbalist al lui Șahtior Donețk, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu

, care a ținut să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, cel care l-a lansat în fotbalul mare pe când avea doar 20 de ani.

”Vreau doar să-i mulțumesc pentru rolul pe care l-a avut în dezvoltarea mea în viață. Cred că a fost un profesor, a fost un mentor, a fost un maestru pentru noi toți. Și cred că acum, în sfârșit, vom înțelege cât de mare a fost.

Adică cât de mare a fost și ce rol important, ce moștenire uriașă a lăsat în fotbal și personal pentru toți oamenii pe care i-a antrenat și cu care a fost conectat. Am o recunoștință enormă față de el. Simt că am fost binecuvântat că am avut șansa să-l am ca antrenor pentru atâția ani. Mulțumesc”, a declarat Chygrynskiy, cu lacrimi în ochi, la Arena Națională.

Ambasadorul Ucrainei în România, alături de familia Lucescu

Mircea Lucescu a scris istorie în Ucraina, acolo unde le-a antrenat pe Șahtior Donețk și Dinamo Kiev, iar oamenii de acolo nu-l vor uita niciodată. pentru a-și aduce omagiile și a depune o coroană de flori.

La stadion s-au luat măsuri de securitate sporite în momentul în care a ajuns oficialul ucrainean. O persoană a coborât din mașină și a inspectat drumul până la sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu și abia apoi ambasadorul a mers în arenă.