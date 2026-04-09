Sport

Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, decizie de ultimă oră după moartea lui Mircea Lucescu! Imagini impresionante de la Arena Națională. Video

Rinat Ahmetov este așteptat să vină în România pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Ce a făcut miliardarul ucrainean înainte de a sosi la Arena Națională.
Bogdan Ciutacu, Marian Popovici, Traian Terzian
09.04.2026 | 12:09
SPECIAL FANATIK
Ce s-a întâmplat la Arena Națională, înainte ca Rinat Ahmetov să sosească pentru a-l omagia pe Mircea Lucescu. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Moartea lui Mircea Lucescu a îndoliat o lume întreagă, iar nume mari ale sportului mondial vor veni în România pentru a-și lua rămas bun de la legendarul antrenor. Printre aceștia și Rinat Ahmetov (59 de ani), patronul lui Șahtior Donețk, care și-a trimis înainte garda de corp la Arena Națională.

Rinat Ahmetov, așteptat la Arena Națională pentru a-l omagia pe Mircea Lucescu

În dimineața zilei de joi, 9 aprilie, oameni care îi asigură paza miliardarului ucrainean au venit la Arena Națională pentru a inspecta locația. Aceștia au stat de vorbă cu forțele de ordine prezente la stadion și au pus la punct un plan de măsuri de securitate pentru momentul în care Ahmetov va ajunge la stadion.

ADVERTISEMENT

Gărzile de corp ale patronului lui Șahtior Donețk au sosit la Arena Națională cu mai multe automobile marca Mercedes. Din informațiile obținute de FANATIK, Rinat Ahmetov ar urma să ajungă la stadion în jurul orei 17:00.

Miliardarul ucrainean, la fel ca și omologul său de la Dinamo Kiev, Igor Surkis, va fi prezent și la ceremonia de înmormântare a lui Mircea Lucescu, programată în ziua de vineri, 10 aprilie, de la ora 13:10, la Cimitirul Bellu. Ahmetov va merge și la slujba care va avea loc înainte la Biserica Sfântul Elefterie, începând cu ora 10:00.

ADVERTISEMENT
Un fost fotbalist al lui Șahtior Donețk, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu

La București și-a făcut apariția și fostul fundaș al echipei Șahtior Donețk, Dmytro Chygrynskiy, care a ținut să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, cel care l-a lansat în fotbalul mare pe când avea doar 20 de ani.

ADVERTISEMENT
”Vreau doar să-i mulțumesc pentru rolul pe care l-a avut în dezvoltarea mea în viață. Cred că a fost un profesor, a fost un mentor, a fost un maestru pentru noi toți. Și cred că acum, în sfârșit, vom înțelege cât de mare a fost.

ADVERTISEMENT

Adică cât de mare a fost și ce rol important, ce moștenire uriașă a lăsat în fotbal și personal pentru toți oamenii pe care i-a antrenat și cu care a fost conectat. Am o recunoștință enormă față de el. Simt că am fost binecuvântat că am avut șansa să-l am ca antrenor pentru atâția ani. Mulțumesc”, a declarat Chygrynskiy, cu lacrimi în ochi, la Arena Națională.

Ambasadorul Ucrainei în România, alături de familia Lucescu

Mircea Lucescu a scris istorie în Ucraina, acolo unde le-a antrenat pe Șahtior Donețk și Dinamo Kiev, iar oamenii de acolo nu-l vor uita niciodată. Ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopchuk, a fost și el la Arena Națională pentru a-și aduce omagiile și a depune o coroană de flori.

ADVERTISEMENT

La stadion s-au luat măsuri de securitate sporite în momentul în care a ajuns oficialul ucrainean. O persoană a coborât din mașină și a inspectat drumul până la sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu și abia apoi ambasadorul a mers în arenă.

Rinat Ahmetov și-a trimis gărzile de corp la Arena Națională

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Helmut Duckadam i-a povestit cum a fost tratat la FCSB și a rămas...
iamsport.ro
Helmut Duckadam i-a povestit cum a fost tratat la FCSB și a rămas înmărmurit: 'A folosit un limbaj care îți dă fiori'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!