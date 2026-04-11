Sport

Milioane de euro! Câţi bani pierde, de fapt, FCSB dacă nu se califică în Conference League

FCSB tremură pentru locul în Conference League. Mihai Stoica a dezvăluit câţi bani pierde campioana României dacă va rata calificarea în cupele europene, pentru prima dată din 2003 încoace.
Marian Popovici
11.04.2026 | 12:45
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

FCSB a avut un raport financiar de excepţie în 2025 şi nu mai puţin de 19 milioane de euro au venit de la UEFA şi din vânzările de bilete. Campioana a făcut profit, dar lucrurile s-ar putea schimba radical în 2026 dacă echipa nu va prinde cupele europene. Ar fi o performanţă negativă care nu a mai fost bifată în peste două decenii de echipa patronată de Gigi Becali.

Câţi bani pierde FCSB dacă ratează calificarea în cupele europene: „Bani foarte mulţi”

Mihai Stoica a calculat în cadrul emisiunii MM la Fanatik pierderea pe care o va înregistra FCSB, în cazul în care nu va juca în Conference League, iar suma se ridică la 5-6 milioane de euro. După înfrângerea cu FC Botoşani, drumul pare din ce în ce mai lung până la obiectivul de calificare în cupele europene:

ADVERTISEMENT

„Anul 2025 înseamnă calificarea din play-off în optimile Europa League, care a adus o sumă foarte importantă, plus sumele atribuite de UEFA rezultatelor din faza principală a Europa League în ediţia în curs. Nu am făcut calcule. Dacă nu prindem cupele europene nu e chiar 8-10 milioane de euro pierderea. Foarte mulţi bani de acolo se regăsesc şi în premierile jucătorilor, în contractele lor.

Anul ăsta au fost încasări foarte slabe faţă de anul trecut (n.r. la bilete). Ne-am dus mult în încasări pentru că în meciul cu Manchester United s-au bătut toate recordurile. Am luat în jur de două milioane de euro. E puţin mai complicat. Am vândut pachete, trebuie să iei şi sumele din pachete. Din peste trei milioane cât s-au încasat pentru ediţia trecută din Europa League, peste jumătate au fost cu Manchester United. 

ADVERTISEMENT
În România nimeni nu… Sunt foarte mulţi suporteri din provincie sau din diaspora să vadă meciurile din cupele europene, dar atunci a fost ceva special. Foarte mulţi au venit să vadă Manchester United. Se întâmplă o dată la 10 ani să joci cu un colos, se rătăcesc rar în Europa League. Minusul ar fi undeva acolo (n.r. 5-6 milioane de euro), sunt bani foarte mulţi”, a spus Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT
Mihai Stoica anunţă cum poate limita FCSB pierderile financiare: „Să ajungem în fazele principale”

Managerul general al campioanei a declarat că doar simpla prezenţă în preliminariile Conference League nu va duce prea multe venituri pentru campioana României. Dacă va ajunge acolo, FCSB are nevoie să joace în faza principală pentru a limita pierderile financiare:

ADVERTISEMENT

„Nu se gândea la bani Gigi Becali când spunea de retragere. Nu banii sunt problema la el, câteva milioane sunt o glumă pentru el. Nu i-ar plăcea să… noi acum ne uităm la meciurile de play-off cum se luptă alţii pentru titlu. Înotăm în apele tulburi ale play-out-ului. E o miză foarte importantă să ne calificăm în faza principală din cupele europene.

Aşa, să fim acolo, doar să ne păstrăm recordul. Nicio echipă românească nu va putea fi peste 20 de ani în cupele europene, dar nu e suficient să mergi. Am jucat într-un an în turul doi cu Karagandy şi ne-au scos. Ne-am făcut de râs, n-am luat nimic. Dar a rămas că am jucat în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Trebuie să ajungi în fazele principale şi sunt multe obstacole. Primul obstacol e semifinala barajului, unde întâlneşti o altă echipă din play-out. Botoşani sau Farul… Pentru asta trebuie să le depăşeşti. Sau măcar una dintre ele. Şi mai sunt multe etape de jucat”, a declarat Mihai Stoica.

  • 12.700.000 de euro a încasat FCSB de la UEFA în 2025
  • 6.500.000 de euro a raportat FCSB, doar încasări din vânzarea de bilete
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
