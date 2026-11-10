Milioane de euro de la Dan Șucu pentru Rapid! Condiții de top în noua bază de la Ștefănești

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Noua bază de pregătire de la Ştefăneşti va fi inaugurată de cei de la Rapid, miercuri, 11 noiembrie, de la ora 09:00. Dan Şucu a făcut o investiţie de 6.500.000 de euro în complexul sportiv unde jucătorii Rapidului au parte de cele mai bune condiţii.

Se inaugurează baza Rapidului de la Ştefăneşti! Investiţie de 6.500.000 de euro

Dan Şucu va fi prezent la inagurare, alături de invitaţi apropiaţi clubului giuleştean. Baza se întinde pe o suprafaţă de 3,5 hectare, fiind al treilea complex sportiv construit de la venirea lui Şucu, în 2022. În total, investiţiile în infrastructură la Rapid depăşesc 15.000.000 de euro. Omul de afaceri a mai construit baza „Constructorul”, destinată juniorilor, şi a modernizat baza „Coresi”.

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. În primă fază, lucrările s-au concentrat pe infrastructura sportivă. Până în vară, au fost finalizate toate cele 4 terenuri cu gazon hibrid şi sistemele de degivrare. Echipa a efectuat primele antrenamente în august 2025 la noua bază.

Facilităţi de top: hotel, restaurant şi un ecran led de 40 de metri pătraţi

În luna aprilie a acestui an au început lucrările pentru restul complexului: o sală de forţă şi recuperare, care a fost gata în luna septembrie, un hotel, încă nefinalizat, dar şi piscină, saună şi un restaurant.

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Facilităţile sunt de top. Baza include birouri şi vestiare pentru staff, antrenori şi arbitri, dar şi spaţii tehnice. Există inclusiv un studio pentru producţii foto-video. Pe faţada clădirii va fi montat un ecran led de 40 de metri pătraţi, care poate fi folosit şi la antrenamente de Daniel Pancu.

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Cele patru terenuri beneficiază de instalaţii de nocturnă, dar şi sisteme de încălzire şi degivrare. , spunând că acum lipseşte doar performanţa de la echipă, jucătorii având parte de tot ce îşi puteau dori:

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„Lucrurile arată bine din afară. Lipsește doar performanța. O să fim compleți peste două săptămâni, trei. O să avem și baza de pregătire. Putem fi mai încrezători decât în sezoanele trecute că putem avea meciuri europene și aici”, a spus Daniel Pancu.