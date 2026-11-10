Sport

Milioane de euro de la Dan Șucu pentru Rapid! Condiții de top în noua bază de la Ștefănești

Marian Popovici
10.11.2026 | 21:59
Milioane de euro de la Dan Sucu pentru Rapid Conditii de top in noua baza de la Stefanesti
SPECIAL FANATIK
Dan Şucu inaugurează baza Rapidului de la Ştefăneşti! Suma uriaşă investită. Sursa: colaj Fanatik
Rapid va inaugura, pe data de 11 noiembrie, baza de pregătire de la Ştefăneşti. Dan Şucu a realizat o nouă investiţie importantă, iar giuleştenii se pregătesc într-una dintre cele mai moderne baze din România.
ADVERTISEMENT

Noua bază de pregătire de la Ştefăneşti va fi inaugurată de cei de la Rapid, miercuri, 11 noiembrie, de la ora 09:00. Dan Şucu a făcut o investiţie de 6.500.000 de euro în complexul sportiv unde jucătorii Rapidului au parte de cele mai bune condiţii.

Se inaugurează baza Rapidului de la Ştefăneşti! Investiţie de 6.500.000 de euro

Dan Şucu va fi prezent la inagurare, alături de invitaţi apropiaţi clubului giuleştean. Baza se întinde pe o suprafaţă de 3,5 hectare, fiind al treilea complex sportiv construit de la venirea lui Şucu, în 2022. În total, investiţiile în infrastructură la Rapid depăşesc 15.000.000 de euro. Omul de afaceri a mai construit baza „Constructorul”, destinată juniorilor, şi a modernizat baza „Coresi”.

ADVERTISEMENT

Construcţia a început la 1 martie 2025. În primă fază, lucrările s-au concentrat pe infrastructura sportivă. Până în vară, au fost finalizate toate cele 4 terenuri cu gazon hibrid şi sistemele de degivrare. Echipa a efectuat primele antrenamente în august 2025 la noua bază.

Facilităţi de top: hotel, restaurant şi un ecran led de 40 de metri pătraţi

În luna aprilie a acestui an au început lucrările pentru restul complexului: o sală de forţă şi recuperare, care a fost gata în luna septembrie, un hotel, încă nefinalizat, dar şi piscină, saună şi un restaurant.

ADVERTISEMENT
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru...
Digi24.ro
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri

Facilităţile sunt de top. Baza include birouri şi vestiare pentru staff, antrenori şi arbitri, dar şi spaţii tehnice. Există inclusiv un studio pentru producţii foto-video. Pe faţada clădirii va fi montat un ecran led de 40 de metri pătraţi, care poate fi folosit şi la antrenamente de Daniel Pancu.

ADVERTISEMENT
Revoluție la FCSB: Gigi Becali a dat afară patru oameni dintr-un foc!
Digisport.ro
Revoluție la FCSB: Gigi Becali a dat afară patru oameni dintr-un foc! "La revedere"

Cele patru terenuri beneficiază de instalaţii de nocturnă, dar şi sisteme de încălzire şi degivrare. Antrenorul Daniel Pancu a lăudat condiţiile de la Rapid, spunând că acum lipseşte doar performanţa de la echipă, jucătorii având parte de tot ce îşi puteau dori:

ADVERTISEMENT

„Lucrurile arată bine din afară. Lipsește doar performanța. O să fim compleți peste două săptămâni, trei. O să avem și baza de pregătire. Putem fi mai încrezători decât în sezoanele trecute că putem avea meciuri europene și aici”, a spus Daniel Pancu.

  • 6.500.000 de euro a costat baza de pregătire de la Ştefăneşti
  • 40.000.000 de euro este suma investită de Dan Şucu la Rapid din 2022 încoace
Oțelul Galați, comunicat virulent după ce Matei Frunză a fost acuzat că a...
Fanatik
Oțelul Galați, comunicat virulent după ce Matei Frunză a fost acuzat că a luat galben intenționat pentru pariuri: „Regretăm”
Gigi Becali, atac devastator la Mihai Stoica: „Sunt doi patroni aici! A greșit,...
Fanatik
Gigi Becali, atac devastator la Mihai Stoica: „Sunt doi patroni aici! A greșit, sunt pe marginea prăpastiei și nu-mi mai răspunde la telefon”
„Cicâldău în locul lui Ianis Hagi?”. Profețiile lui Mitică Dragomir pentru meciurile cu...
Fanatik
„Cicâldău în locul lui Ianis Hagi?”. Profețiile lui Mitică Dragomir pentru meciurile cu Polonia și Bosnia
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Tavi Popescu, apel de disperare către mama sa: 'Nu mă simt bine, cred...
iamsport.ro
Tavi Popescu, apel de disperare către mama sa: 'Nu mă simt bine, cred că o să mor!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!